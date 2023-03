"Saint Omer" über eine Kindsmörderin: Die Blicke erzählen alles!

Dieser Film ist so vielfältig und verschlungen, so fein und gleichzeitig von großer stiller Wut beseelt, dass man sich erst einmal schwertut, ihn in ein paar Worte zu fassen. Niemanden verschrecken möchte der Rezensent zudem durch die pure Inhaltsangabe, denn was hier (im wahrsten Sinne des Wortes) verhandelt wird, klingt erst einmal brutal und verachtenswert: Eine junge Mutter, ihr Name Laurence Coly, eine Migrantin senegalesischer Herkunft, ist in Frankreich wegen Kindsmordes angeklagt. Sie soll ihr Baby auf dem Strand eines nordfranzösischen Badeortes abgestellt haben, bis die Flut es holte. Der Fall ist verbürgt, er ereignete sich auf ähnliche Art und Weise tatsächlich so im November 2013. In Frankreich erregte er großes Aufsehen. Regisseurin Alice Diop verfolgte damals den Prozess und nahm an ihm als Besucherin auch teil.

Es ist die tragische Geschichte einer jungen Frau, einer Studentin der Philosophie in Paris. Sie lebt in einer Beziehung mit einem älteren Bildhauer, einem Mann, der sie – so offenbart es der Prozess – wohl wie eine Bedienstete ohne Rechte einsperrte, auch noch, als sie schwanger war.

Wir fühlen uns ertappt

Kamerafrau Claire Mathon rückt diese Frau auf der Anklagebank des Gerichtes der kleinen Stadt Saint Omer immer wieder frontal ins Bild, ganz unvoreingenommen, schaut ihr zu – und sie schaut irgendwann zurück, blickt uns an. Im Kino empfindet man diesen Blick fast als unangenehm. Man fühlt sich ertappt, als hätte man die Frau aus einem gewissen voyeuristischen Interesse ins Visier genommen. Neugierig und sensationslustig.