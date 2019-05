"Sag Schibbolet!": Grenzgänge im Jüdischen Museum München

"Sag Schibbolet!" Damit zwangen zur Zeit der israelitischen Stammeskriege die Gileaditer am Grenzfluss Jordan alle Grenzgänger zu einer Sprachprobe. Denn ihre Feinde, die Ephraimiten, konnten statt "Schibbolet" nur "Sibbolet" sagen, verrieten sich also und wurden getötet, so berichtet es das Alte Testament.

Sprache als Instrument der Ausgrenzung

"Wie die Geschichte von Schibbolet zeigt: Ein Dialekt kann Zugehörigkeit erzeugen und Gemeinschaften wecken, aber in Zeiten, in denen Konflikte zutage treten, wird Sprache zu einem Instrument, das ausgrenzt und spaltet", so Boaz Levin, Kurator der Ausstellung im Jüdischen Museum München. Er hat ausgehend von dieser Geschichte internationale Künstler versammelt, die viele Arten der Grenze thematisieren: geografische, kulturelle, soziale, sichtbare, unsichtbare.

Lawrence Abu Hamdan zum Beispiel: Seine riesige Grafik mit unzähligen Symbolen auf blauem Grund ist eine fast ornamentale Kartografie der Sprachentwicklung bei Migranten. Sie ist angelehnt an Sprachanalyse-Verfahren, wie sie in Behörden bei Asylsuchenden zur Bestimmung ihrer Herkunft angewandt werden. Und zeigt zugleich deren Absurdität, denn Sprache ist gerade bei Migranten ein Hybrid.