SAG-Awards: Helen Mirren verrät ihr persönliches Erfolgsrezept

Das Gehörlosen-Drama "Coda" räumte bei den SAG-Awards, die jährlich von Hollywoods Schauspielerverband Screen Actors Guild vergeben werden, gleich mehrere Preise ab: "Coda" wurde mit dem Ensemble-Preis ausgezeichnet und auch der Preis für den besten Nebendarsteller ging an ein Mitglied des Film-Teams - den Amerikaner Troy Kotsur. Damit wurde zum ersten Mal ein gehörloser Schauspieler bei den SAG-Awards mit einer individuellen Auszeichnung geehrt.

Will Smith bester Hauptdarsteller in "King Richard"

Den Preis für den besten Hauptdarsteller bekam Schauspieler Will Smith für seine Rolle in "King Richard". Über den Preis für die beste Hauptdarstellerin in "The Eyes of Tammy Faye" durfte sich die US-Schauspielerin Jessica Chastain freuen. US-Darstellerin Ariana DeBose wurde für ihren Auftritt im Filmmusical "West Side Story" zur besten Nebendarstellerin gekürt.

Matlin: "Freuen uns auf mehr Möglichkeiten für gehörlose Schauspieler"

In "Coda" spielen die drei gehörlosen US-Schauspieler Marlee Matlin, Troy Kotsur und Daniel Durant mit. Matlin verband ihre Dankesrede mit einem kleinen Appell an die Filmbranche: "Dies bestätigt die Tatsache, dass wir, gehörlose Schauspieler genauso arbeiten können wie alle anderen. Wir freuen uns auf mehr Möglichkeiten für gehörlose Schauspieler." In dem Film von US-Regisseurin Siân Heder spielt die Britin Emilia Jones die Tochter gehörloser Eltern.

Helen Mirren für ihr Lebenswerk ausgezeichnet

Die britische Schauspielerin Helen Mirren wurde von Hollywoods Schauspielerverband für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ihre Kollegin Kate Winslet überreichte ihr am Sonntagabend die Trophäe. Für Mirren ist es der sechste SAG-Award ihrer Karriere.

Helen Mirren bedankte sich unter anderem mit den Worten: "Lebenswerk, das klingt so großartig. Ich nehme an, dass ich noch am Leben bin, also bin ich nach diesem Maßstab wohl geeignet." Die Oscargewinnerin teilte auch ihr Mantra, das hinter ihren Erfolgen stehe: "Sei pünktlich und sei kein Arsch."

Ukraine-Konflikt ebenfalls präsent

Stars wie Lady Gaga, Meryl Streep, Nicole Kidman, Benedict Cumberbatch und Michael Keaton waren Gäste bei der festlichen Gala. Zahlreiche Besucher bekundeten ihre Unterstützung für die Ukraine und verurteilten die russische Invasion. Keaton verwies darauf, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj früher ein Schauspieler war, der nun für seinen Kampf zu würdigen sei. Einige Anwesende, darunter Michael Douglas und Tyler Perry, trugen Anstecker in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau.