Sängerin und Musikproduzentin Annette Humpe wird 70

In Köln hat Annette Humpe Musik und Komposition studiert, es konnte nur irgendwas mit Musik sein. Aufs Studium hätte sie allerdings liebend gerne verzichtet: "Die Musikschule war ein Drama, ich fühlte mich da mega unglücklich. Alles, was ich konnte, nämlich gut hören und improvisieren, wurde da nicht gewürdigt."

Annette Humpe wächst in der nordrhein-westfälischen und niedersächsischen Provinz auf. Die Generation ihrer Eltern und ihrer Lehrerinnen empfindet sie als lustfeindlich und mürrisch. Die Beatles, deren Lieder sie mit ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Inga nachsingt, versprechen ihr ein Leben außerhalb dieses Miefs. Berlin und die Musik müssen es also richten – beide versagen nicht. "Die Mauer war da rum und schützte einen vor den ganzen Wessis. Das war die erste Stadt in meinem Leben, wo ich mich angenommen gefühlt habe und wo ich dachte: Hier soll ich sein, hier ist es richtig, hier ist schön", sagt Humpe.

"Mütze auf und immer grimmig gucken"

Auf einer Amerikareise spürt Annette Humpe, dass die Zeit reif ist für eine neue Musikströmung. Nach ihrer ersten Band Neonbabies wird sie Keyborderin und Sängerin bei Ideal, komponiert an allen Titeln mindestens mit und schreibt sämtliche Texte. Ideal wird eine der prägenden Bands der Neuen Deutschen Welle, wie sie später genannt wird. Lieder wie Monotonie oder Eiszeit werden eingängige Klassiker. "Eiszeit ist die autistische Seite in mir, wenn ich manchmal denke, ich bin so eigenartig und mit mir kommt sowieso keiner klar", sagt Humpe. "Bei Ideal, das war natürlich eine Rolle. Diese Mütze auf und immer grimmig gucken. Das war ja auch ein Schutz. Man konnte nicht sehen, wie ängstlich und verletzt ich in Wirklichkeit bin. Da wurde auch jedes Lied fast geschrien."

Nach nur drei schnell hintereinander erschienenen Alben löst sich Ideal 1983 auf. Der schnelle Erfolg tat der Band nicht gut und die NDW wurde schneller kommerziell verramscht, als man ordentliche Musik nachlegen konnte. Für Annette Humpe gilt es nun zu beweisen, dass sie auch alleine klarkommen kann. Mit ihrer Schwester Inga gründet sie Humpe und Humpe, danach tritt sie mehr in den Hintergrund: "Ich fang ja an liebsten an mit den Künstlern bei der Stunde null und wir entwickeln Material, wir überlegen, was für ein Text passt zu dir, da kann man nämlich schön am Klavier sitzen, so wie früher mit meiner Schwester, und kann sich irgendwas abkaspern und hat Spaß und zwischendurch mach man sich ein Brot und dann macht man wieder weiter – so relaxed ist das. Und dacht sich so, das will ich jetzt eigentlich für den Rest meines Lebens machen."

Mit Ich & Ich kann Humpe an frühere Erfolge anknüpfen

Sie arbeitet mit fast allen großen Namen im deutschsprachigen Raum, schiebt die Karriere der Prinzen entscheidend an, versorgt Udo Lindenberg und Rio Reiser. 1990 erscheint ein Soloalbum, was niemand so recht hören will – zu Unrecht, wie man rückblickend konstatieren muss. Ein herber Rückschlag für die zarte Künstlerinnenseele. Erst mit dem Duo Ich & Ich kann Annette Humpe wieder an frühere Charts-Erfolge anknüpfen. Es ist nun ihre verletzliche Seite, die sie früher unterdrückte, die ihr den Erfolg bringt. Musikalisch schrammt das immer wieder hart am Schlager entlang. Aber das ist das Schicksal so vieler deutschsprachiger Künstlerinnen, wenn sie von der Musik auch leben wollen.

Einst sagte sie: "60 werden ist natürlich behämmert. Das ist eine Kackzahl, klingt voll scheiße." Zu ihrem 70. Geburtstag war Annette Humpe dann gar nicht mehr zu erreichen. Sie suchte nie die Öffentlichkeit und zu diesem Anlass taucht sie erst recht ab. Beweisen muss sich die praktizierende Buddhistin schon lange nichts mehr. Ihren Platz in der Ruhmeshalle des deutschen Pop hat sie sich schon früh verdient und immer wieder bestätigt. Eine geniale Texterin und Produzentin, die immer konsequent ihren Traum verfolgte und sich nie groß scherte, was die anderen von ihr denken. Da kann man sich eine Scheibe von abschneiden.