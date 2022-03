Sängerin Stevie Nicks: Putin spricht nur noch mit Geistern

Die Geister seien damit gewiss nicht einverstanden, so Nicks: "Ihre Sportler, Ihre großartigen Schriftsteller, herausragenden Tänzerinnen, Ihre erstaunliche kreative Geschichte: Selbst mit all dieser Schönheit, die hinter Ihnen prunkt, wird Ihnen niemals vergeben. Ihre Gespenster werden Sie Tag und Nacht heimsuchen." Sie würden wohl die Köpfe schütteln und murmeln: "Diesmal, Wladimir, bist du zu weit gegangen. Du hast eine heilige Linie überschritten. Du hast versucht, ein geliebtes Land seinen geliebten Bewohnern zu entreißen. Schon jetzt bist Du verantwortlich für Hunderte von Toten, einschließlich Zivilisten und Kindern, Tausende von Verletzten und Hunderttausende, die um ihr Leben rennen. Und es fängt gerade erst an."

"Ich hoffe, Sie werden unsichtbar"

Sie hoffe, dass Putin niemals mehr zur Ruhe komme, so Nicks: "Ich wünsche mir, Sie sitzen an diesem langen, hässlichen und einsamen Tisch für den Rest Ihres Lebens. Ich hoffe, die Gespenster umringen Sie, bis Sie alt und grau und erbärmlich geworden sind. Ich hoffe, die Geschichtsbücher in Ihrem Land hören auf, jemals wieder ein Wort über Sie zu verlieren."

Sie wünsche sich, Putin zerfalle zu Staub: "Ich hoffe, Sie werden unsichtbar und werden ganz und gar vergessen, ein völlig Unbekannter, dessen Heimat in keiner Richtung mehr erreichbar ist. Die Geister kommen, Herr Putin und suchen Sie. Womöglich sind sie schon da."

Schon Bertolt Brecht schickte Mächtige "ins Nichts"

Mit ihrem poetischen Hassgesang zitiert Nicks das auch schon bei Bertolt Brecht vorkommende literarische Motiv, eines Tages mögen (Über-)Mächtige ins "Nichts" verstoßen und vergessen werden, und sei es nach ihrem Ableben. So erwartet in einem Drama von Brecht aus dem Jahr 1939 den römischen Feldherrn Lukullus im Jenseits ein Gerichtsverfahren, bei dem seine Opfer, darunter Soldaten und Arme, die Geschworenen stellen. Der Schuldspruch lautet auf Vertreibung aus dem Paradies - geradewegs ins Nichts. Der Komponist Paul Dessau machte daraus 1951 eine Oper.