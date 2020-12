Sänger und Dirigenten wollen gegen Bayerns Corona-Politik klagen

Wenn der Spielbetrieb nicht baldmöglichst wieder aufgenommen wird, fürchtet Bariton Christian Gerhaher eine "Entwöhnung" des Publikums von Opern- und Konzertaufführungen. Er habe persönlich die Erfahrung gemacht, so Gerhaher, dass in der Schweiz selbst die vergleichsweise wenigen Plätze für seine Konzerte nicht alle verkauft werden konnten. Das liege einerseits sicherlich daran, dass Menschen Angst hätten, derzeit an Veranstaltungen teilzunehmen, aber auch daran, dass immer mehr traditionelle Besucher die Kultur buchstäblich aus den Augen verlören. Er fürchte, so der Bariton, dass die Corona-Krise auf die spätere "Akzeptanz" der Kulturangebote und auf die finanzielle Lage der Anbieter erhebliche Auswirkungen haben werde.

Staatsoper verweist auf erfolgreiches Hygienekonzept

Gerhaher verwies darauf, dass Künstleragenturen kaum in den Genuss von Entschädigungen kämen, dasselbe gelte für freiberufliche Sänger. Er jedenfalls sei auch schon vor fünfzig Zuschauern aufgetreten und habe damit kein Problem, antwortete Gerhaher auf die Frage, wie er sich denn eine Übergangsregelung für Theater vorstelle. Tenor Kevin Conners von der Bayerischen Staatsoper hielt das Hygienekonzept des Hauses für in jeder Hinsicht vorbildlich. Auch bei 500 Besuchern habe es keine Infektionen gegeben, wie dem Abschlussbericht vom 3. Dezember zu entnehmen sei. Mediziner vom Münchner Klinikum rechts der Isar hätten bestätigt, dass es keine "erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit" gegeben habe.

Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke betonte die "besondere Verantwortung" der Politiker hierzulande, wenn es um den Schutz der Kultur gehe. Historisch habe Deutschland durch die Erfahrungen im Nationalsozialismus und in der DDR die Pflicht, Künstler bei ihrer Berufsausübung sehr viel umfassender zu unterstützen, als das in anderen europäischen Ländern der Fall sei. Gleichwohl verwies der Sänger auf die jüngste Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der ausdrücklich die Rolle der Kultur für sein Land gewürdigt habe - eine Haltung, die deutsche Politiker in dieser Deutlichkeit vermissen ließen. Im Übrigen öffneten die Theater in Frankreich wieder zum 15. Dezember und selbst die Ausgangssperre ab 21 Uhr ändere daran nichts, da Eintrittskarten für Passanten, die noch auf dem Nachhauseweg seien, gegenüber Kontrolleuren als Beleg gälten.

Auf Abstand üben: schwierig

Theater wie die Pariser Oper verlegten ihre Vorstellungen auf 18 Uhr und zeigten sich damit so flexibel, wie es die Lage erfordert. Ablinger-Sperrhacke kritisierte auch, dass bayerische Politiker im vergangenen Sommer die Salzburger Festspiele als "sportlich" verspottet hätten, weil dort im Großen Festspielhaus bis zu 1000 Zuschauer anwesend sein durften. Trotzdem habe es keine Infektionen gegeben, was der Tenor als Bestätigung dafür nahm, dass das "Schachbrettmuster" bei den Sitzplätzen funktioniert habe.

Das Argument, in den USA und Großbritannien seien die Bühnen fast durchweg bis September 2021 geschlossen, ließen die Künstler nicht gelten. Dort müssten sich die Kulturbetriebe rein privat finanzieren. Dirigent Hansjörg Albrecht fürchtet sogar, dass etwa Knabenchöre, die monatelang nicht proben könnten, nach der Pandemie erhebliche Nachwuchsprobleme bekommen könnten. Das Üben auf zwei Meter Abstand sei keine Alternative, "weil wir uns dann nicht ausreichend hören können".