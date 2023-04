Calypso-König und Bürgerrechtler: Harry Belafonte gestorben

Als er am 31. August 1958 das erste Mal nach Deutschland kam, war Harry Belafonte vom "grauen und grimmigen" Berlin trotz des ganz großen Rummels am Flughafen Tempelhof und einem Autocorso durch die Innenstadt zunächst nicht gerade begeistert, ganz im Gegenteil: "Der Schrecken war noch zu frisch", erinnerte er sich in einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau" zu seinem 85. Geburtstag. Das konnten auch die zahlreichen Reporter und Schaulustigen nicht vergessen machen, die ihn empfingen. Wie groß die Aufregung an der Spree war, können sich Interessierte heute jederzeit in der ARD-Mediathek ansehen: Für Weltstars war das eventhungrige Berlin schon immer leicht zu begeistern. Als er vor seinem Hotel ein "seltsames Rufen" hörte, fragte sich Belafonte allerdings, ob das etwa "Sieg Heil"-Geschrei war. Tatsächlich feierten ihn seine Fans, und das nachfolgende Konzert sei die "eigentliche Erleuchtung" gewesen. Nach dieser Erfahrung hatte er mit Deutschland überraschend schnell seinen Frieden gemacht.

Geboren 1927 in New York City als Sohn eines Matrosen von der Insel Martinique und einer jamaikanischen Arbeiterin, verbrachte Belafonte ab 1932 seine Jugendzeit bei seiner Oma auf der Heimatinsel der Mutter, wo er beobachtete, wie die Beschäftigten auf den Plantagen schufteten und sich mit Rum und Gesang wachhielten: "Musik erleichterte ihnen die schwere Arbeit. Sie kannten Tausende Lieder, sangen Tag und Nacht", so Belafonte gegenüber der "Süddeutschen Zeitung: "Und eines davon war der 'Banana Boat Song'. Auf den besann ich mich später, als Künstler in New York. Ich erinnerte mich daran, dass er so vielen Menschen Freude bereitet hatte." Tatsächlich landete er mit dem "Banana Boat Song" später seinen ersten musikalischen Millionen-Erfolg: Der Titel hielt sich 1957 in Deutschland 24 Wochen in den Charts, kletterte sogar auf Platz 1, das Album "Calypso" wurde zum Mega-Seller. In den USA war das Aufsehen nicht geringer.

In Lehre bei Erwin Piscator

Im Zweiten Weltkrieg hatte Belafonte ab 1944 in der US-Marine gedient, musste jedoch nicht ausrücken an die Fronten nach Übersee. Mit dem Geld, das er wie alle Soldaten zum Abschied erhielt, finanzierte er einen Theater-Workshop an der "New School for Social Research" in Manhattan, die vom deutschen Regisseur Erwin Piscator geleitet wurde und an der damals auch spätere Superstars wie Tony Curtis, Marlon Brando und Sidney Poitier ihre Ausbildung absolvierten. Vor allem habe er dort viel über die "Dramaturgie einer Show" gelernt, so Belafonte rückblickend.

Zum Vorbild von Belafonte wurde der schwarze Schauspieler und Bürgerrechtler Paul Robeson, der schon für die Internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg gesungen hatte, wegen seiner Sympathien für den Kommunismus zeitweise auf der "Schwarzen Liste" der US-Sicherheitsbehörden stand und de facto in der "McCarthy-Ära" Auftrittsverbot hatte: "Er hat mir gewissermaßen das Rückgrat eingezogen, während Martin Luther King mir die Spiritualität gegeben hat."