Sacred Activism: Wie heilig ist Protest?

In autonomen Zentren und Protestcamps wird mittlerweile immer öfter meditiert, in der Szene gründen sich Initiativen wie die "Dharma-Punks" und "Yoga-Punks", Protestler sitzen in Zen-Sesshins oder üben sich in "Gewaltfreier Kommunikation". Die Erkenntnis macht sich breit, dass Achtsamkeits-Training dazu dient, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, Gefühle wie Wut und Angst kontrollieren zu können, und den Frieden, für den man kämpft, erst einmal in sich zu finden.