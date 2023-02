"Sackgasse erreicht": So spekuliert Russland über Verhandlungen

"Die Lage ist kompliziert", seufzt der russische TV-Frontberichterstatter Iwan Poddubny und schaltete stimmungsmäßig auf Moll. Er habe mit "eigenen Augen gesehen", so der prominente Blogger, dass es an den heiß umkämpften Frontabschnitten nicht mehr vorangehe. Selbst den privilegierten "Wagner"-Söldnern gehe die Munition aus, was auch aus anderen Quellen bestätigt wird: "Das ist natürlich nicht sehr gut. Der Feind denkt nicht daran aufzugeben und kämpft um jeden Meter." Poddubny stellt in seinem Telegram-Kanal offen die Frage nach einer weiteren Mobilisierung. Darauf könne Russland angesichts der Schwierigkeiten "nicht verzichten".

"Keine Abenteuer mit strategischen Zielen"

Sogar der allzeit martialische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin gibt sich neuerdings betont zurückhaltend, klagt darüber, dass ihm die Behörden "in die Speichen greifen" und rechnet mangels Mensch und Material frühestens im März/April damit, dass die Stadt Bachmut genommen werden kann. Einen Sieg erwartet er allenfalls in zwei bis drei Jahren: "Ein Soldat ist keine Figur in einem Computerspiel, er hat kein zweites, drittes, fünftes oder zehntes Leben, er stirbt einmal."

Andere russische Blogger loben sogar die Kampfkraft und die Motivation der Ukrainer und warnen davor, dass die Ukraine schon bald durchschlagskräftige Waffen aus dem Westen erhalten werde: "Was sollen wir mit dem Zeit-Fenster bis dahin machen? Eine Offensive bietet sich an, aber ich würde keine Abenteuer mit strategischen Zielen erwarten - ein systematischer, langsamer Vormarsch ist in unserem Fall zuverlässiger, und die Ergebnisse müssen nicht unbedingt schlechter sein, wenn die Reserven des Feindes eines Tages kein weiteres Loch in die Front mehr stopfen können."

"Unmöglich, entscheidenden Vorteil zu erreichen"

Sogar bisher aggressive Propagandisten raten inzwischen zur Kompromiss-Suche: "Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, das gesamte Territorium der Ukraine zu besetzen, und vor allem - ihre illoyale Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, ohne auf ständige Gewalt zurückzugreifen - ich glaube das nicht", so Blogger und Ex-Sicherheitspolitiker Alexander Chodakowski. Er meint, Verhandlungen mit der Ukraine seien nicht nur "möglich", sondern der "einzig mögliche" Weg aus der "diplomatischen Sackgasse".

In der gemäßigt kremltreuen "Nesawissimaja Gazeta" heißt es fast gleichlautend: "Ein Konflikt endet mit Verhandlungen, wenn seine Parteien und alle interessierten Akteure verstehen, dass eine Sackgasse erreicht ist, dass es unmöglich ist, einen entscheidenden Vorteil oder sogar wesentliche Veränderungen mit militärischen Mitteln zu erreichen." Noch seien Moskau und Kiew ihrer Propganda nach zuversichtlich, siegen zu können, doch tatsächlich ziehe sich der Krieg "in die Länge": "Wenn wir das anerkennen, dann scheinen Verhandlungen nahe zu sein. Wenn Sie Ihre Ausgangslage vor den Verhandlungen endlos zu verbessern suchen, werden sie immer weiter weg sein."

"Mit Russland die unglaublichsten Dinge vereinbaren"

Sogar der belarussische Präsident Lukaschenko, der sich am 17. Februar mit Putin treffen wird, sagte laut der kremltreuen Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Jeder Krieg endet mit Frieden, also lasst uns ihn jetzt beenden. Jetzt gibt es günstigere Bedingungen für die Ukraine. Beendet diesen Krieg und kommt voran. Und dann werden alle die Ukraine [beim Wiederaufbau] unterstützen. Und ich werde der Erste sein, wenn wir am Verhandlungstisch sitzen. Wo immer Sie wollen." Eine Beteiligung am Krieg lehnte Lukaschenko einmal mehr ab und prophezeite, mit Russland könne man "die unglaublichsten Dinge vereinbaren", aber man müsse eben auf Moskau zugehen.

Auch der amerikanische Generalstabschef Mark Milley gab sich in der "Financial Times" skeptisch, dass die Ukraine kurzfristig militärische Erfolge erreichen könne: "Es ist dieses Jahr sehr, sehr schwierig für die Ukraine, die Russen von jedem Zentimeter der von Russland besetzten Regionen der Ukraine zu vertreiben. Das soll nicht heißen, dass es nicht passieren kann. Aber es ist außerordentlich schwierig. Und es würde im Wesentlichen den Zusammenbruch des russischen Militärs erfordern."

Alexander Kluge fordert Wiederaufbauhilfe

Angesichts dieser Debatte wirkt es plausibel, dass der deutsche Filmemacher und Intellektuelle Alexander Kluge in einem Gespräch mit der Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT sagte: "Man gewinnt oder verliert die Kriege bei den Friedensverhandlungen. Deshalb ist auch die Neueinrichtung der Welt nach den Kämpfen so wichtig. Dass Panzerlieferungen helfen, den Krieg zu be­enden, glaube ich nicht." Ein Problem dabei sei, dass es sich nach Moskauer Lesart um einen "nicht erklärten Krieg" zwischen Russland und den USA handle, der seine "eigene Logik" habe.

Kluge hofft darauf, dass die "Lieferung von Baumaterial für den Wiederaufbau der zerstörten Ukraine die Einbildungskraft für die Zeit nach dem Krieg" entzünden werde: "Es ist gewiss eine kontrafaktische Vorstellung, dass Russland und die Ukraine und der ­Westen gemeinsam Mariupol wieder aufbauen. Nichts ist weiter von der Realität entfernt als ein solches Bild. Und doch gehört so etwas zum Aufribbeln der Ver­knäue­lung."

Müller-Westernhagen: "Hat mit Politik nichts zu tun"

Der prominente Rockstar und Schauspieler Marius Müller-Westernhagen, ein früherer guter Freund von Kanzler Gerhard Schröder, sagte unterdessen in der ARD-Talkshow "Maischberger": "Was für mich am erschreckendsten ist im Augenblick, dass nicht geredet wird. Das hat mit Politik gar nichts mehr zu tun." Für ihn sei es wichtig, "einen Kompromiss zu finden". Dass Putin die gesamte Ukraine "einnehmen" wolle, glaube er nicht mehr, so der Star: "Dann hätte er doch einen sehr instabilen und rebellischen Staat."

Heftigen Widerspruch im Netz löste Müller-Westernhagen mit seiner Kritik an Washington aus: "Ich glaube nicht, dass die Amerikaner ein Interesse daran haben, dass der Krieg schnell beendet wird. Erstens wird daran verdient und zweitens haben die Amerikaner in dieser Situation wieder die Europäer an der Leine."