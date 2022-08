Sackgasse Afghanistan: Das Reportagebuch "Am Ende der Straße"

Hinter der Straße, auf die der Titel von Wolfgang Bauers Buch anspielt, steckt eine so einfache wie bestechende Idee: Sie verbindet wie ein großer Ring – auf einer Länge von 2200 Kilometern – die großen Städte und mit ihnen die verschiedenen Regionen Afghanistan: Kabul im Osten, Kandahar im Süden, Herat im Westen, Mazar-i-Sharif im Norden. Geplant vor 70 Jahren, noch in der Zeit der Monarchie, ist die Ring Road zu einem Sinnbild für die Gegenwart des so lange schon von Krieg und Bürgerkrieg gezeichneten Landes geworden.

Auch deshalb, weil die Straße bis heute nicht vollendet worden ist, wie Wolfgang Bauer in seinem Buch "Am Ende der Straße" erinnert: "Die Sowjets haben weiter daran gebaut. Die Taliban in ihrer ersten Zeit konnten es dann nicht mehr, aus Mangel an Ressourcen. Und in den letzten 20 Jahren haben die USA und die Weltgemeinschaft – auch viel deutsches Geld ist in die Ring Road im wahrsten Sinne gepumpt worden – daran weitergebaut, mit der Hoffnung, dass diese Straße dieses Land befriedet."

Die Ring Road als Route in die Gegenwart

Wolfgang Bauer, Reporter bei der Wochenzeitung "Die Zeit" und Afghanistan seit langem eng verbunden, ist in mehreren Wochen die gesamte Ring Road abgefahren. Auch das unvollendete Stück, eine lange, gefährliche Schotterpiste. Er reiste zusammen mit dem Fahrer Rafik Hamadi, dem Übersetzer Lutfullah Qasimar und mit dem Fotografen Kaveh Rostamkhani – dessen eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Bilder das Buch "Am Ende der Straße" durchziehen. Immer wieder ist das Quartett im Toyota auch von der Ring Road abgewichen, hat abgelegene Orte besucht wie das Dorf Abdul Khel, ganz im Osten, an der Grenze zu Pakistan.

Wolfgang Bauer war mehrfach dort, kontrastiert die Erfahrungen vom November 2021 mit denen früherer Besuche. Abdul Khel, so sagt er im Gespräch, sei ein Gradmesser für die Entwicklungen im Land.

"Jetzt haben wir in diesem Dorf viele Regierungssoldaten, Regierungspolizisten, die sich verstecken. Wir haben eine junge Truppe an Taliban, die motiviert zu sein scheinen, es anders zu machen, die, wie ich den Eindruck hatte, versuchen, alte Rechtsstreitigkeiten zu lösen, gleichzeitig aber auch damit liebäugeln, den Dschihad nach Pakistan zu treiben, über die Grenze hinaus. Und eben Kämpfer des Islamischen Staates, die noch immer Dörfer tiefer in den Bergen kontrollieren und ganz offensichtlich jetzt von Pakistan unterstützt werden." Wolfgang Bauer, Autor von "Am Ende der Straße"

Porträts der Menschen im Land

Manchmal sind es kleine, beiläufig wirkende Szenen und Bilder, in denen sich die Gegenwart Afghanistans nach der Machtübernahme der Taliban verdichtet. Hier die verwaisten Klassenzimmer einer High-School, in der zuvor Mädchen unterrichtet worden sind. Dort Jungen, die sich am Salang-Tunnel, einer gefährlichen Passage der Ring Road, als Helfer beim Anlegen der Schneeketten verdingen.

Ebenso erzählt Wolfgang Bauer eingehend von Menschen aus dem Land: von unbekannten wie Rafi und Halima, die aufgrund der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften nie hätten zusammen sein dürfen – und sich trotzdem zueinander bekannt haben. Ebenso von bekannteren wie der Kommunalpolitikerin Zarifa Ghafari, die 2018 zu einer der ersten Bürgermeisterinnen in Afghanistan gewählt wurde – und die allem Mut zum Trotz gleichzeitig, überfordert von der Realität in Land und Gesellschaft, für das Scheitern der Regierung von Aschraf Ghani steht.

Begegnungen mit den Taliban

Auch von den Begegnungen und Gesprächen mit den Taliban berichtet Wolfgang Bauer ausführlich und schildert sie als sehr heterogene Bewegung. Der immer noch schockierendste Moment für ihn sei der gewesen, als er die Angehörigen der neuen alten Machthaber fragte, wie sie die Wirtschaft ankurbeln und die entsetzliche Armut bekämpfen wollen. Und dann keine Antwort komme. "Und dann wieder nur auf die internationale Gemeinschaft verwiesen wird, die internationalen NGOs – wie die Vorgängerregierung – aber keine eigenen Konzepte da sind, keine Vorstellung auch von Wirtschaft existiert."

Westliche Hybris und viele Fehler

Zur dichten Beschreibung kommt die Analyse der Afghanistan-Politik der westlichen Gemeinschaft in den vergangenen zwanzig Jahren und – damit verbunden – der Entwicklungszusammenarbeit. Das Fazit, das Wolfgang Bauer zieht, ist ernüchternd. Die Wahlen von Hamid Karzai und später Aschraf Ghani – aus seiner Sicht gefälscht und gekauft. Der Glaube, die westlichen Werte würden binnen kürzester Zeit obsiegen – Hybris. Und viele Fehler mehr.

Eine andere Entwicklungszusammenarbeit

Die westliche Gemeinschaft hat die komplexe Situation in Afghanistan völlig unterschätzt. Das zeigt sich für Wolfgang Bauer auch im Fall der Entwicklungszusammenarbeit, etwa am Beispiel der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. "Wir müssen künftig unsere Entwicklungshilfe neu aufstellen", argumentiert der Journalist und Autor.

"Entwicklungshilfe ist keine Massenware, sondern geduldige Feinarbeit. Wir brauchen kleinere Einheiten. Wir brauchen eine bessere Ausbildung von Entwicklungshelfern und -helferinnen. Die müssen die Sprache lernen. Die müssen sich verpflichten, über einen längeren Zeitraum in Ländern wie Afghanistan zu arbeiten. Ohne persönliche Netzwerke kann man in Afghanistan nichts bewirken. Das ist der Hebel in Afghanistan, mit dem man Dinge verändern kann." Wolfgang Bauer, Autor von "Am Ende der Straße"

Wolfgang Bauers Buch will von Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern erzählen. Am Ende der großen Reportage fragt man sich, ob es überhaupt noch Hoffnung geben kann, zumal nach der Rückkehr der Taliban an die Macht im August des vergangenen Jahres. Für Bauer stellt sich diese Frage nicht. Geben wir – die Länder des Westens – Afghanistan auf, geben wir uns selbst auf, schreibt er. Mehr noch: Es wäre Wahnsinn, das Land jetzt loszulassen. Das Buch „Am Ende der Straße“ erzählt von der Gegenwart, es entwirft keine Szenarien für die Zukunft, keine konkreten Handlungsanweisungen für die internationale Politik. Es erinnert auf leise wie eindringliche Weise daran, dass wir Afghanistan nicht vergessen dürfen.