So bringt der Soundkünstler Ryoji Ikeda Datensätze zum Klingen

Wer in die große Ausstellungshalle des Kunstmuseums Wolfsburg tritt, muss sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Und an den lauten und mitunter schrillen Klang. Bässe, die bis in den Bauch zu spüren sind. Und an das streckenweise extreme Flackern der beiden großflächigen Videoprojektionen. All das wirkt zunächst fast erschlagend. Doch, hat man sich erst einmal darauf eingelassen, entfalten die beiden beeindruckenden Sound- und Filmarbeiten Ryoji Ikedas eine massive Wirkung.

Klangvolle Parallelwelten aus Datensätzen

Es ist eine unwirkliche Parallelwelt, die sich in der neuen Ausstellung "Ryoji Ikeda – Data Verse" im Kunstmuseum Wolfsburg auftut. Über zwei jeweils mehr als 140 Quadratmeter große Leinwände rasen in schneller Abfolge Zahlenkolonnen, Städtenamen, Gitternetze, animierte menschliche Organe und Galaxien. Dazu erklingt pulsierende, minimalistische Musik. Ein multimedialer Trip, der geradezu körperlich spürbar ist, meint auch Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums: "Die Arbeiten sind natürlich schon in gewisser Weise überfordernd. Aber sie sind relativ kurz – sie dauern nur zwölf Minuten. Das heißt: Spätestens beim zweiten oder dritten Mal Sehen, versteht man, wie das aufgebaut ist."