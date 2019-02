Das Rymden Trio beweist, dass auch Skandinavier grooven können

"Musikalisch können wir uns auf viele ähnliche Bezüge berufen", erzählt Bandleader Bugge Wesseltoft. "Wir sind gleich alt und haben, unterstelle ich mal, einen ähnlichen Humor." Und natürlich versucht Wesseltoft erst gar nicht, Esbjörn Svensson, diesen im Grunde Klavier spielenden Rockmusiker, zu kopieren oder sich an dessen Spiel anzupassen. Wesseltoft, der bei Konzerten immer wieder überrascht mit einem "Habt Ihr gerade diesen Wahnsinnsakkord gehört?"-Blick ins Publikum schaut, ist, verglichen mit Svensson, eher ein Klangdesigner, ein Wenig-Spieler, ein Weniger-ist-mehr-Virtuose.

Der Groove des Nordens

Er setzt auch Synthesizer ein und spielt bei drei Stücken auf "Reflections & Odysseys" ein impressionistisch wirkendes Fender Rhodes-Piano, was vollkommen andere, weiche Klangfarben wie aus den 70er-Jahren ins Spiel bringt. Auf dem Promotion-Video zum Debütalbum geben die Fifty-Somethings, Bugge Wesseltoft und Bassist Dan Berglund sowie Schlagzeuger Magnus Öström, Auskunft über ihr Projekt. Wesseltoft sagt, was er immer sagt in Interviews, was aber auch wirklich wichtig ist: "Ich finde, dass wir Skandinavier auch grooven können, halt nicht so wie die Afro-Amerikaner. Wir betonen eben die Eins, bei afrikanischer Musik liegt der rhythmische Schwerpunkt auf der Zwei und der Vier. So funktioniert die Soul Music. Als ich jung war, hab' ich immer versucht, so wie amerikanische Musiker zu klingen, die afroamerikanische Soul Music und dieses tolle Erbe in mich aufzunehmen, aber je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass ich von hier bin und ich begann, diese solide Art des Musizierens zu schätzen. Mir gefällt das jetzt."