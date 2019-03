"American Love Song", Binghams sechstes Studio-Album, beginnt mit breitbeinigem Southern Rock. Es folgen vier Nummern mit sperrigem Blues'n'Boogie, nicht ganz so bräsig gespielt, wie das etwa die Marshall Tucker Band tun würde, Pioniere des Genres, aber da muss der Hörer erst einmal durch, bevor Bingham die subtileren Qualitäten seiner Stimme auspackt.

Der Country-Sänger als Neo-Traditionalist

Wenn Bingham singt, nimmt er Kontakt auf mit seinem Innersten. Er versucht, gegen Widerstände die Seele nach außen zu kehren. Seine Gesangs-Stimme schlängelt sich, klingt mal leise, mal heiser, zerbrechlich oder verraucht und macht klar, dass hier ein im Grunde zurückhaltender Typ versucht, ehrlich zu sein und zu seinen Empfindungen zu stehen. Warum die staubigen, bluesinfizierten Americana, die Bingham hier präsentiert, manchmal überladen, ja fast schon barock anmuten? Weil sich Bingham wie bei früheren Produktionen mit Charlie Sexton einen Gitarren-Compagnero aus Bob Dylans Begleitband geholt hat. Bei Dylan darf Sexton seit einigen Jahren nur noch Country-Swing spielen. Hier wird spürbar, wie sich der Meister-Gitarrist, der das Album mitproduziert hat, freut, dass er tun darf, was er am besten kann, nämlich es richtig krachen lassen.

Als Songschreiber ist Bingham ein Neo-Traditionalist. Das heißt: Wie die meisten Country-Sänger nutzt er althergebrachte Strophe-Refrain-Strukturen, nur scheinen ihm jetzt selbst Zweifel zu kommen, ob solche simplen Formen auch heute noch geeignet sind, komplexe Inhalte angemessen zu transportieren. Dann lieber sperrig als brav klingen. Bingham ist als Sohn eines Wanderarbeiters aufgewachsen. Der Vater zog mit seiner Familie von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, von Ölquelle zu Ölquelle, die Mutter war drogenabhängig. Mit 17 brach Bingham die Schule ab und verließ seine Familie, weil ihm klar war, dass es hier nichts zu holen und nichts zu lernen gab.

Blues gegen Rassismus und Chauvinismus

Stattdessen arbeitete er als Cowboy auf Rodeo-Shows, übernachtete im eigenen Wagen oder bei Freunden auf der Couch. Er stürzte sich in den Mythos vom einsamen Wanderer und lernte von befreundeten Mariachi-Musikern, Gitarre zu spielen. Bald begann er Songs zu schreiben, eine Sprache zu finden für sich selbst und mit einer kleinen Begleitband aufzutreten. Eine auf Roots-Rock spezialisierte Plattenfirma wurde auf das ungeschliffene Talent aufmerksam und stellte ihm für das Solo-Debüt T-Bone Burnett, einen Gewährsmann für ehrliche Americana und ehemaligen Dylan-Produzenten, zur Seite. Seitdem ist viel passiert, der 36-Jährige hat eine deutsche Regisseurin geheiratet, eine eigene Plattenfirma gegründet und feiert beständig Erfolge als Outlaw-Country-Sänger.

Bingham entstammt zwar dem White-Trash-Milieu, der Klientel, die Donald Trump an die Macht gebracht hat, geht aber in den aktuellen Songs auf Distanz zu ihm. Von wegen Make "America Great Again"! In dem hinreißenden "Got Damn Blues" etwa bezeichnet er den Präsidenten, ohne dessen Namen zu nennen, als Rassisten im Weißen Haus. Statements wie diese finden sich zuhauf auf American Love Song. Bingham, der in den Grenz-Staaten zu Mexiko aufwuchs, positioniert sich klar gegen Rassismus und Chauvinismus, die USA feiert er als Einwandererland. Diese Klarheit dürfte ihn Fans kosten, Bingham aber ist das offenbar egal, gut so. Musikalisch erinnert sein Protest streckenweise an "Exile on Main Street", das Album, auf dem die Rolling Stones schmutzigen Blues und echten Country entdeckten. Aber genug der Verweise und Spekulationen. Rockmusik muss nicht immer schön klingen, im Gegenteil: Wahrscheinlich ist "American Love Song" gerade deswegen eines der besseren Country-Rock-Alben dieses Jahres.