"Wollte immer eine Dame werden": Ruth Maria Kubitschek wird 90

Ruth Maria Kubitschek ist ein Phänomen. Auch wenn sie in einem Film nur wenige Auftritte hat, bleibt sie dem Publikum lange im Gedächtnis. Ihr leichtes Lispeln, das gehobene Kinn, der ironische "Schlafzimmer"-Blick: Sie gibt gleichzeitig die mütterliche Naive und die listige Grande Dame.

Erste Bühnenerfahrung im Kindergarten

Sie selbst sieht sich als Dame, in der auch etwas von einer Bäuerin steckt: "Ich bin nicht ganz schlank, ich bin doch recht füllig", sagt die Kubitschek. Sie versuche aber, sich geschmackvoll anzuziehen und liebe Schmuck. Und: Von Kindheit an habe sie eine Frau mit Charakter werden wollen – und es scheine ihr auch gelungen zu sein. In Badelsdorf nahe der Stadt Komotau in Böhmen, erblickt Ruth Maria Kubitschek das Licht der Welt, als Tochter eines Bergwerksdirektors. Schon im Kindergarten weiß sie genau, was sie werden will: Schauspielerin.

"Ich durfte da Theater spielen, hatte immer die Hauptrollen", erzählt Kubitschek, "und ich war so aufgeregt, als ich das erste Mal auf der Bühne war: In einem Häuschen habe ich einen Chinesen gespielt, dass ich in die Hosen geschissen habe. Aber ich stand in dem Häuschen, es hat keiner gesehen, ich habe tapfer weiter gespielt." Ende des Krieges muss die sechsköpfige Familie fliehen, in die spätere DDR. Gegen den Willen der Mutter besucht Ruth Maria Kubitschek verschiedene Schauspielschulen und wird zu einem gefeierten Bühnenstar im Osten. Mit dem damaligen Dramaturgen und späteren Intendanten der Deutschen Oper Berlin, Götz Friedrich, hat sie einen Sohn.

Noch vor dem Mauerbau darf sie in Westdeutschland gastieren. Ihr Sohn kommt zur Großmutter. Kubitschek bleibt im Westen. Wo sie weiter Theater spielt – aber auch denkwürdige Auftritte im Fernsehen hat: "Auf einmal spiele ich in so einem Krimi, falle nach sieben Minuten tot um, und Deutschland war beteiligt, und dann war ich halb populär." Dieser Durchbruch kam mit "Melissa" von Francis Durbridge. Es folgen unter anderem Auftritte in Krimi-Serien wie "Dem Täter auf der Spur", "Der Kommissar", "Tatort".

Was lernt man von Helmut Dietl? Leichtigkeit!

Bis schließlich der Regisseur Helmut Dietl die Kubitschek für sich entdeckt. Sie übernimmt die Rolle der kunstsinnigen Annette von Soettingen, einer adeligen Antiquitätenhändlerin an der Seite von Helmut Fischer, alias "Monaco Franze", dem "ewigen Stenz". Es ist vor allem dem Drehbuchautor Patrick Süßkind und dem Regisseur Helmut Dietl zu verdanken, dass Ruth Maria Kubitschek derart brillieren kann. Und damit unsterblich wird: "Also, ich würde sagen, in der Leichtigkeit, in dem, was ich damals auch gelernt habe vom Helmut Dietl, war das eine sehr wichtige Rolle für mich. Ich habe diese Leichtigkeit nie mehr erreicht."

Vielleicht noch einmal in Helmut Dietls "Kir Royal", wo Ruth Maria Kubitschek die Rolle der Zeitungsverlegerin Friederike von Unruh mit – wild bewegtem – Leben erfüllt. Nach "Kir Royal" spielt sie noch die anspruchsvolle Figur der Brauereichefin Margot Balbeck, die im Verlauf der Fernseh-Serie "Das Erbe der Guldenburgs" immer depressiver, alkohol- und tablettenabhängig wird. Danach segelt sie in seichtere Gewässer, weil die Drehbücher nicht mehr hergeben. Der "Traumschiff"-Produzent Wolfgang Rademann wird ihr Lebenspartner.

Ruth Maria Kubitschek beginnt, in der Freizeit Engel zu malen. Und Esoterisches zu schreiben, darunter der Titel "Engel, Elfen, Erdgeister". Sie steht dahinter, glaubt an alles, was sie schreibt. Ihr Motto: "Unser Denken hat Kraft. Ich denke, ich bin jung, und dadurch kann ich alles schaffen. Ich denke nicht, dass ich eines Tages nicht mehr kann. Und wenn, falle ich tot um, und da ich keine Angst vor dem Tod habe, falle ich dann eben um und bin tot."