Fall um Baldwin: So soll scharfe Munition ans Set gekommen sein

Durchsuchungsbefehle und eidesstattliche Erklärungen: Die Behörden ermitteln mit viel Druck nach dem tödlichen Zwischenfall vom 21. Oktober bei den Dreharbeiten zum Western "Rust". Schauspieler Alec Baldwin hatte in einer Szene unwissentlich mit scharfer Munition direkt auf die Kamerafrau Halyna Hutchins geschossen und sie dabei getötet. Regisseur Joel Souza wurde verletzt. Jetzt sagte der langjährige Waffenmeister Thell Reed (78) aus, Vater der am Set beschäftigten, noch sehr unerfahrenen Waffenbeauftragten Gutierrez Reed (24). Demnach arbeitete er im August und September bei einer anderen Filmproduktion mit scharfer Munition, um die dort beschäftigten Schauspieler für ihren Dreh zu trainieren. Die Patronen seien von der Firma PDQ Arm & Prop, LLC. geliefert worden, und zwar von deren Mitarbeiter Seth Kenney.

Scharfe Munition wurde nach Schießübung "abgeschrieben"

Weil Kenney befürchtete, nicht genug Munition für den Schießstand parat zu haben, habe er Thell Reed gebeten, zusätzliche Patronen mitzubringen. Der Waffenmeister will daraufhin etwa 200 bis 300 scharfe Patronen in einem Blechkasten bereit gestellt haben. Nach der damaligen Zielübung sei Munition übriggeblieben, die Thell Reed zurückverlangt haben will, doch Kenney habe ihm geantwortet, er solle sie "abschreiben". Bei der Befragung durch die Ermittler äußerte Reed nach Angaben des Fachblatts "Hollywoodreporter" jetzt die Vermutung, die scharfen Patronen seien dann irgendwie an den Set von "Rust" gekommen.

Diese Annahme passt zur Aussage von Requisiteurin Sarah Zachry, wonach sie beim Griff in eine Aufbewahrungsdose unterschiedliche Patronen in der Hand gehabt haben will: Solche, die beim Schütteln klapperten und solche, die dieses Geräusch nicht machten, wobei es sich wohl um scharfe Patronen gehandelt habe. Tatsächlich habe Gutierrez Reed Munition von einem vorherigen Dreh mitgebracht und überdies habe nicht nur Seth Kenney weitere Patronen geliefert, sondern auch ein gewisser "Billy Ray".