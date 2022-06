Russlands oberster Richter geißelt "totalitäre Demokratie"

Von ihren Richtern können Russen, die gegen den Krieg sind, offenbar keine große Hilfe erwarten. Ganz im Gegenteil: Valery Sorkin (79), der betagte Vorsitzende des Verfassungsgerichts und damit oberste juristische Instanz in Putins Russland, ließ bei einer Grundsatzrede in St. Petersburg keinen Zweifel an seiner propagandistischen Leidenschaft. Ganz auf der Linie des Kreml, versuchte er den Anwesenden einzureden, der Westen sei schuld am Krieg, speziell die "Liga der Demokratien", die sich dem Dialog verweigere, ja eine geradezu "totalitäre" Spielart der Demokratie vertrete. Was Sorkin mit dieser aberwitzigen Formulierung meinte, ließ er offen, gab jedoch zu, "keine passendere Definition für dieses Phänomen" gefunden zu haben. Sorkin sieht im Westen einen "tollwütigen antirussischen Nazismus" am Werk.

Allerdings bekam auch Ex-Präsident Boris Jelzin sein Fett weg: Der habe bei der Auflösung der UdSSR den "Diamanten des russischen Militärs", nämlich Sewastopol und die Halbinsel Krim geopfert. Zwölf Millionen ethnische Russen seien dadurch "ohne rechtliche Garantien für ihre nationale und kulturelle Identität" geblieben und ihrer "Muttersprache" beraubt worden. All das klingt ganz so, als ob Sorkin sich fest vorgenommen hatte, besonders laut mit den Wölfen zu heulen, um dann jedoch vor seiner Meinung nach negativen Entwicklungen zu warnen - eine Taktik, die derzeit viele nutzen, die sich um Russlands Zukunft sorgen.

"Wiedereinführung der Todesstrafe wäre schlechtes Signal"

So stellte sich der Chefjurist energisch gegen die in Russlands nationalistischen Kreisen heftig diskutierte Wiedereinführung der Todesstrafe, die zum Beispiel auch Scharfmacher und Ex-Präsident Dmitri Medwedew gefordert hatte: "Trotz der aktuellen Ausnahmesituation halte ich es für einen großen Fehler, den Weg der Humanisierung der Gesetzgebungspolitik, den wir in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich beschritten haben, abzubrechen. Und insbesondere ein sehr schlechtes Signal an die Gesellschaft wäre jetzt die Aufhebung des Moratoriums für die Todesstrafe in Russland, das von einigen Politikern bereits gefordert wird." Wenn überhaupt, sei die Todesstrafe nur durch die Annahme einer ganz neuen Verfassung möglich: "Anders geht das nicht, weder durch ein parlamentarisches Gesetz, noch durch eine Volksabstimmung, noch gar durch eine Verfassungsänderung."

"Staatsideologie würde Gesellschaft spalten"

Sorkin war es auch wichtig, vor einer neuerlichen "Staatsideologie" wie in der UdSSR zu warnen, die der Artikel 13 der aktuellen Verfassung ausschließt. Gleichwohl drängen Kommunisten wie Nationalisten auf mehr ideologische Einheitlichkeit und "patriotische" Schulungen, schon im Kindesalter. Das sei "im besten Fall unzeitgemäß und im schlechtesten gefährlich", so der Richter, da eine Spaltung der Gesellschaft wie in der Bürgerkriegszeit drohe, zwischen "Roten" und "Weißen". Nötig sei jedoch eine "stabile innenpolitische Situation" und eine "Konsolidierung aller konstruktiven Kräfte der Gesellschaft". Sorkin schämte sich auch nicht, die "Unabhängigkeit der Justiz" als wichtigen Bestandteil der Verfassungsordnung anzumahnen.

"Abschottung wäre direkter Weg ins Abseits"

Bemerkenswert, dass sich Sorkin klipp und klar gegen "waffenstarrende" Abschottungstendenzen aussprach, was allerdings auch Putin wiederholt getan hat. Dem Kreml ist es naturgemäß wichtig, dass das Land keineswegs "isoliert" sei: "Wir müssen verstehen, dass eigenständige Isolation in einer autonomen 'Festung' in der modernen Welt einfach unmöglich ist. Die Abschottung von der Außenwelt durch einen neuen, noch dazu freiwillig errichteten 'Eisernen Vorhang' ist ein direkter Weg in die Stagnation, ein Weg ins Abseits und in die Hinterhöfe der Weltentwicklung." Unabhängig davon sei die "Revision" der westlichen Werte nötig, die bisher mit der "Globalisierung" gleichgesetzt worden seien.

Einmal mehr grenzte sich Sorkin vom westlichen "Individualismus" und Kapitalismus ab, während Russlands Gesellschaft im Gegensatz dazu "organisch" sei. Er zitierte ausgerechnet den höchst umstrittenen deutschen Rechtstheoretiker und NS-Vordenker Carl Schmitt, wonach internationale, "universalistische" Rechtsnormen gern genutzt würden, um in deren Namen in anderen Staaten zu "intervenieren", was aber jeweils mit "konkreten Interessen" abzuwägen sei.

Dass sich Sorkin bei der Abwägung zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung am Aufklärer Immanuel Kant orientiert, sollte niemanden trösten: "Die Welt des Rechts wird nicht mehr dieselbe sein. Was sie sein wird, hängt unter anderem von unseren Bemühungen ab."

War das ein "Treueeid" auf Putin?

In den russischen Medien wurde die Rede als "Treueeid" auf Putin gewertet. Sorkin bewege sich im "Propaganda-Mainstream", was angesichts seines Alters und seines Lebenswegs wenig verwunderlich ist: Er unterrichtete jahrzehntelang sowjetisches Recht und arbeitete auch für das Innenministerium der UdSSR. Wirtschaftsblätter wollten in Sorkins Forderung nach weniger Bürokratie ein positives Signal erkennen: "Wie der Leiter des höchsten Justizorgans feststellte, ist es für eine dynamischere Entwicklung des Landes notwendig, die Freiheit des Unternehmertums und die Möglichkeiten für die kreative Verwirklichung der Bürger zu gewährleisten."