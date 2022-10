Russlands Nachbarn: Welches Land wird als nächstes überfallen?

Russland unter Putin ist ein schwieriger Nachbar. Der Kremlherrscher betrachtet die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion immer noch als seinen Einflussbereich. Ängste ruft das vor allem im Baltikum, aber auch in Georgien und der Republik Moldau hervor. Was Sorge bereitet: die russische Unterstützung von Separatisten in Abchasien, Südossetien und Transnistrien. Außerdem gibt es in all diesen Ländern eine russische Minderheit – was ja Putin als Vorwand für den Einmarsch in die Ukraine gedient hatte. Ein wichtiger Unterschied: Keines der Länder gehört zur Russkaja Semlja, zum russischen Kulturkreis, sondern sie wurden erst nach und nach ins Zarenreich eingegliedert. Das aber verstand sich nie als Vielvölkerstaat, sondern stets als russisch.

Georgien

1988. Palmen und blühender Oleander vor schneebedeckten Bergen. Es sah für uns wie das Paradies aus, die wir für eine Stippvisite nach Georgien versuchten, dem grauen Herbst in Moskau zu entkommen. Leider standen in der abchasischen Provinzhauptstadt Suchumi Panzer auf jeder Kreuzung, und vor unserem Hotel patrouillierte ein Soldat in Tarnkleidung mit MP. Was wir zufällig mitbekamen, waren die erste Unabhängigkeitsbestrebungen von Abchasien, das sich später mit Hilfe russischer Truppen von Georgen abspaltete. 2008 kam es zu einem kurzen Krieg zwischen Südossetien, Abchasien und Russland auf der einen Seite und Georgien auf der anderen, der mit einer kompletten Niederlage der Georgier endete. Russland unterstützte in der Folge die beiden abtrünnigen Regionen wirtschaftlich und hat sie als eigenständige Staaten anerkannt. Das Vorgehen Russlands wirkt wie eine Blaupause für den Ukrainekonflikt: Unterstützung von Separatisten, Teile des Staatsgebiets werden willkürlich abgetrennt, russische Truppen greifen ein. Daher ist die Angst in Georgien besonders groß, von Russland wieder in einen Konflikt hineingezogen zu werden. Der große Unterschied zur Ukraine: Hier haben die Russen nur einen winzigen Bevölkerungsanteil von 1,2 Prozent. Und erst seit 1801 gehörten Teile Georgiens dem Zarenreich an, bis zur endgültigen Unterwerfung dauerte es bis 1864. Weder sprachlich noch kulturell gibt es große Gemeinsamkeiten. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine beantragten Georgien, Moldau und die Ukraine die EU-Mitgliedschaft.

Estland

Schon zu Sowjetzeiten sah es so aus, als würde man eine Grenze überqueren, wenn man von Leningrad die 400 Kilometer nach Tallinn fuhr. Die Häuser sahen anders aus, die Städte und Dörfer wirkten wohlhabender. In Tallinn gab es schon 1987 einzelne kleine private Läden und im Dom hingen immer noch die Wappen der deutschen Adelsgeschlechter, die jahrhundertelang über die lokale Bevölkerung geherrscht hatten. Die Esten waren auch besser informiert, da sie aufgrund der Nähe der Sprachen finnisches Radio und Fernsehen verstehen konnten. Noch ein Unterschied: Das Land war evangelisch. Im Zarenreich definierten sich Russen nicht allein durch ihre Sprache, sondern auch durch ihre Rechtgläubigkeit, also die Zugehörigkeit zur russisch-orthodoxen Kirche. Estland kam erst 1710 zu Russland, behielt aber lange eine gewisse sprachliche wie politische Autonomie. Die Beziehungen zu Russland sind seit der Unabhängigkeitserklärung von 1990 angespannt. Über 12 Jahre verhandelte man über einen Grenzvertrag, Knackpunkt war unter anderem die von den Esten gewünschte Formulierung, in der die Zeit von 1940 bis 1991 als "Jahrzehnte der Besatzung" bezeichnet wurde. Ca. ein Viertel der Bevölkerung sind Russen, sie leben vor allem in grenznahen Gebieten.

Lettland

Die Innenstadt von Riga gleicht mehr der von Lübeck als irgendeiner russischen Stadt. Wie Estland hat Lettland nur kurze Perioden der Selbstständigkeit erfahren. 1940 gliederte die Sowjetunion nach dem Hitler-Stalin-Pakt beide Länder ihrem Staatsgebiet ein. Das Gebiet Neu-Lettgallen, circa ein Fünfzigstel der Landesfläche, wurde 1940 der Russischen Teilrepublik zugeschlagen. Dieser Gebietsverlust wurde nach 1991 nicht rückgängig gemacht. Lettland ist wie die anderen baltischen Staaten Mitglied der Nato und der EU. Das bietet natürlich einen ganz anderen Schutz als ihn etwa Georgien oder Moldau haben. Was angesichts der russischen Begründung für den Ukrainekrieg eine Rolle spielt: Auch Lettland kämpfte auf Seiten der Deutschen gegen die Rote Armee – mit über 80.000 Soldaten. 2012 lehnte eine ¾ Mehrheit die Einführung von Russisch als zweite Amtssprache ab. Damit müssen sogar einige aus der russischen Minderheit, der sich 27 Prozent zugehörig fühlen, gegen diese Gleichstellung gestimmt haben.

Litauen

Anders als die anderen baltischen Staaten besitzt Litauen eine lange Geschichte als eigenständiger Staat. Mehr als 500 Jahre lang war es ein Großfürstentum, erst mit der dritten polnischen Teilung fiel es zusammen mit Lettland an Russland. Die heutige Hauptstadt Vilnius und anliegende Gebiete waren von 1920-1939 von Polen annektiert. Litauen war 1990 die erste ehemalige Sowjetrepublik, die sich unabhängig erklärte. Wie Lettisch gehört Litauisch nicht zur den slawischen Sprachen. Der Anteil der Russen lag 2011 bei 8,5 Prozent.