Panik und "Spionagewahn": Russlands Medien tief verunsichert

Die Warnsignale sind nicht zu übersehen: Die russische "vaterländische" Elite sieht sich ungewöhnlicher Kritik ausgesetzt, und zwar aus den eigenen Reihen. Die regierungsnahe "Prawda" spricht sogar von "Panik" in der Bevölkerung und einem "weiteren Sieg" der Ukraine im Propagandakrieg. Grund dafür: Die vom russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski angekündigte Umgruppierung der Truppen, auch als "Schritte zur Deeskalation" bezeichnet. Demnach sollen die Angriffe auf Kiew und Tschernihiw "deutlich reduziert" werden, um im Osten der Ukraine umso härter vorgehen und die dortigen Kriegsziele erreichen zu können.

Obwohl westliche Beobachter das alles als "Taktik" bezeichneten und noch keinen ernsthaften Rückzug aus den Vororten der ukrainischen Hauptstadt feststellen konnten, war in russischen sozialen Medien bereits ein "weit verbreitetes Schluchzen" zu vernehmen, heißt es in der "Prawda" ernüchtert. Dort wird wortreich versucht, aufkommende Gerüchte über eine Niederlage zu entkräften, was als solches schon bemerkenswert ist.

Es gebe "Fragen, viele Fragen", rätselt das aggressiv-nationalistische Boulevardblatt "Komsomolskaja Prawda": "Was wird mit den Nazis in der Ukraine passieren? Zum Beispiel mit denen, die russische Gefangene gefoltert haben - bleiben sie wirklich ungestraft?" Wenn nicht alles täuscht, plagen sich solche Medien gerade damit ab, ihr propagandistisches Weltbild mit der gegenteiligen Wahrnehmung irgendwie in Übereinklang zu bringen, also die äußerst schmerzhafte "kognitive Dissonanz" zu durchleiden, wie es die Sozialpsychologen ausdrücken.

"Nicht alles wahllos verbieten"

In der stramm linientreuen "Literaturnaja Gaseta" wird düster vor einem in Russland um sich greifenden "Spionagewahn" gewarnt: "Wir dürfen uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen." Der Westen wisse genau, dass die Russen "emotionale Menschen" seien und im Zweifel erst handelten und dann darüber nachdächten. Es sei völlig falsch, jetzt "alles wahllos zu verbieten und eine mythische fünfte Kolonne zu bekämpfen", eine Anspielung auf die drastischen Zensurmaßnahmen des Kreml und Putins Wutrede, wonach überall "Verräter" lauerten.

Kommentator Maxim Samshew warnt vor aufkommender, angeblich vom Westen geschürter Hysterie: "Dem dürfen wir nicht nachgeben. Wir haben die Chance, das demokratischste Land der Welt zu werden, Feinde auf den Schlachtfeldern zu besiegen und gleichzeitig Freiheit und Demokratie sowie gegenseitigen Respekt auf der internen Agenda zu bewahren. Wir alle sind Russland. Lasst den Westen immer totalitärer werden. Dies ist der Weg in eine Sackgasse. Schuldig ist derjenige, der das Gesetz gebrochen hat, nicht derjenige, der anders denkt."

Hitler- und G7-Zitate nebeneinander gestellt

Dabei stellt Samshew ohne Weiteres Zitate von Adolf Hitler und aus der jüngsten Erklärung der sieben führenden Industrieländer G7 nebeneinander. Hitler hatte beim Angriff auf die Sowjetunion in seiner Proklamation vom 22. Juni 1941 geschrieben: "Niemals hat das deutsche Volk gegen die Völkerschaften Russlands feindselige Gefühle gehegt." Bei den G7 hieß es wörtlich: "Die Bevölkerung Russlands soll wissen, dass wir keinen Groll gegen sie hegen." Allerdings schob Samshew diese Worte Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich unter, wohl um mehr "Dramatik" in seinen bizarren Vergleich zu bringen.

"Zwei Strategien sind schon im Eimer"

Weit nüchterner und weniger weinerlich beschreibt Experte Rogov Kirill vom Gaidar Institut für Wirtschaftspolitik in Moskau in der "Obschaja Gaseta" die gegenwärtige Lage Russlands: "Tatsächlich versucht der Kreml momentan in den Verhandlungen so teuer wie möglich seine Unfähigkeit auszugleichen, Kiew einzunehmen und gleichzeitig an mehreren Fronten zu agieren." Zwei Strategien seien schon "im Eimer", nämlich der "Blitzkrieg" und die "Belagerungsvariante": "Man kann lange spekulieren, ob diese Wendung das Ergebnis einer schleichenden Meuterei oder einer notwendigen Umgruppierung ist, weil die Hälfte der Armee unbrauchbar geworden ist."

Alexander Baunov, Senior Fellow am Carnegie Moscow Center, sah es im "Kommersant" ähnlich. Kiew sei kommunikativ gegenwärtig auf der "Gewinnerseite": "Um im Informationsbereich zu gewinnen, ist es wichtig, dass es eine lokale und schnelle Operation ist, es sollte keine monatelangen Konfrontationen geben."

Kreml-Sprecher warnt vor "Emotionen"

Unterdessen beeilte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow klarzustellen, dass es bisher "keine Durchbrüche" bei den Verhandlungen gegeben habe. Es gebe noch "sehr, sehr viel Arbeit". Verräterisch war allerdings sein Satz: "Das Wichtigste ist, dass Emotionen keinen Platz haben sollten." In Kriegszeiten ist das eine einigermaßen skurrile Forderung, hat doch gerade der Kreml bisher alles in Bewegung gesetzt, um nationalistische Gefühle anzustacheln. Wenn jetzt Nüchternheit gepredigt wird und Peskow ausdrücklich rät, den "Profis" zu vertrauen, lässt das darauf schließen, dass Russland jedenfalls nicht auf "Triumphe" vorbereitet werden soll.