Als Sicherheitspolitiker und einer der engsten Vertrauten von Putin hat Nikolai Patruschew (70) offenkundig immer Gefahren von innen und außen im Auge. Der Kreml-"Hardliner", der sich einst als Armeegeneral in der Spionageabwehr "verdient" machte und sogar als potentieller Nachfolger des Präsidenten gilt, sorgte jetzt mit einer Warnung vor Auslandsstudien für Furore.

Bei einer Tagung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) im armenischen Jerewan sagte Patruschew laut Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Die Botschaften der Vereinigten Staaten und einer Reihe europäischer Länder vergeben Stipendien und organisieren Schulungen für Beamte. Washington zielt auch darauf ab, die Schul- und Universitätsausbildung zu verändern und unterstützt Kurzzeitaufenthalte der besten Studenten in den USA , von wo sie als Agitatoren zurückkehren, die bereit sind, sogenannte demokratische Veränderungen durchzuführen und die Grundlage für die Umsetzung von Farbrevolutionen zu schaffen."

"Sie sind sexuell unterschiedliche Menschen"

Moskau ist der Meinung, dass so eine "Farbrevolution" die russlandfreundliche Regierung der Ukraine unter dem damaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch 2014 zu Fall gebracht hat. Der "Euromaidan", der im Westen als Sturz eines autoritären Regimes betrachtet wird, gilt dem Kreml als "Putsch", der vom Westen finanziert worden sei. Kurz darauf annektierte Russland die Halbinsel Krim.

Der Rektor der Jekaterinburger Universität im Ural, der Jurist Wladimir Bublik, hatte die westlichen Hochschulen kürzlich als "Jauchegruben" beschimpft, gegen die sich die Russen wehren müssten: "Eltern sind daran interessiert, ihre Kinder normal zu erziehen. Trotzdem kehren die Typen total verändert zurück, die dieser Ideologie buchstäblich unterworfen waren. Sowohl sexuell als auch in Bezug auf liberale Werte sind das dann unterschiedliche Menschen. Als Vater möchte ich nicht, dass meine Tochter - sie plant Kunst zu studieren, also wird sie an europäische Universitäten gehen, wo es Kunst und Architektur gibt - als eine andere Person mit anderen Werten zurückkehrt."

"Sollen wir nach Afghanistan gehen?"

Dagegen warnte Ekaterina Michailenko, Dozentin am Institut für Theorie und Geschichte der Internationalen Beziehungen der Uraler Uni, das europäische Wertemodell stehe Russland nahe, anders als das der Türkei oder Chinas: "Wenn wir zum Studieren nach Afghanistan gehen sollen, dann müssen wir Frauen den Hidschāb tragen. Bist du dafür bereit? Dann geh. Obwohl sie uns nicht dorthin bringen dürfen, weil Frauen laut Scharia nicht studieren sollen."

"Sollte nicht als Isolierung wahrgenommen werden"

Der Kreml sorgte dafür, dass sich Russland von den einheitlichen europäischen Studienbedingungen ("Bologna-System") verabschiedete, um den "ausländischen Einfluss zu brechen". Wissenschaftsminister Valery Falkow sagte vor Professoren: "Die Modernisierung des nationalen Bildungssystems sollte nicht als seine Isolierung wahrgenommen werden." Allerdings sollten die Universitäten künftig die "historischen Besonderheiten" Russlands wieder stärker berücksichtigen.

Patruschew beklagte übrigens auch, dass in den vergangenen Jahren rund 100 Informationsplattformen in Russland mit Auslandsgeldern finanziert worden seien: "Wie die Analyse der Lage zeigt, wächst die Zahl der Herausforderungen im Bereich der Informationssicherheit stetig. Und dieser Zustand hängt zunächst mit den wachsenden Bestrebungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten nach vollständiger Dominanz im Informationsgeschäft zusammen, um der ganzen Welt ihre eigenen Regeln zur Regulierung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zu diktieren, unabhängig von der Meinung souveräner Staaten."