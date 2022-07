Russlands Akademie-Präsident: "Warum bin ich opportunistisch?"

"Alle Wissenschaftler, die etwas von sich halten, sollten dringend gehen (falls sie noch nicht gegangen sind) - sie lassen hier sowieso niemanden mehr normal arbeiten", klagte kürzlich ein Kommentator in einem russischen Debattenforum. Anlass war die Festnahme des schwer krebskranken Wissenschaftlers Dmitri Kolker aus Nowosibirsk wegen des "Verdachts auf Hochverrat". Der Physiker, der am örtlichen Institut für Laserforschung tätig gewesen war, starb einen Tag später im Gefängnis, die Angehörigen sollten die Kosten für die Überführung des Leichnams übernehmen. Der Fall sorgte für große Empörung, nicht nur in der russischen Wissenschaftsgemeinde.: "So weit sind wir gekommen, wie schnell haben wir die Lektionen der Vergangenheit vergessen", kommentierte ein anderer Teilnehmer.

"Dann wuchsen die Reihen der Getöteten"

"Das ist niederträchtig", hieß es in einem Meinungsbeitrag und eine schockierte Beobachterin schrieb: "Zuerst wurden die Besten geschlagen, dann wurden die Fleißigsten erschossen, dann wuchsen die Reihen der sinnlos Getöteten aus den Tausenden der Schweigsamsten." Natürlich gab es auch Kreml-Versteher, die jubelten, jetzt, wo der angebliche Verräter verstorben sei, würde die Luft über Russland "sauberer". Die Stimmung in der russischen Wissenschaft wird durch derart aggressive Streitereien noch eisiger, und nicht wenige wurden sehr hellhörig, als der britische Premierminister Boris Johnson am Rande des G7-Gipfels russische Wissenschaftler ausdrücklich einlud, nach England zu emigrieren.

"Ziehen Sie in die Akademie da nicht mit rein"

Jetzt meldete sich der oberste Wissenschaftsfunktionär Russlands zu Wort, der Präsident der Akademie, Alexander Michailowitsch Sergejew (66). In einem Interview mit dem Wirtschaftsportal RBC sagte er, zwar könnten die Forscher "ohne Zweifel" ihre politische Meinung sagen, aber "nicht unbedingt in beleidigender Form gegenüber den Behörden" oder Personen: "Ich denke, es ist nicht zielführend, damit zu prahlen, dass Sie Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften sind. Es ist normal, eine staatsbürgerliche Ansicht zu äußern, aber viele Menschen melden sich jetzt leider nicht zu Wort, sondern schweigen eher. Ziehen Sie nicht die Akademie mit rein - das ist keine öffentliche Organisation, die Akademie ist eine staatliche Organisation, hat eine staatliche Funktion."

Offen gefragt, ob er nicht sehr "opportunistisch" agiere, antwortete Sergejew: "In welchem ​​Sinne opportunistisch? Ich diskutiere mit allen, ich sage: Was denken Sie, werden wir mehr erreichen, wenn wir mit behelmten Köpfen auf die Gorbaty-Brücke hämmern oder den Lenin-Prospekt blockieren? Sie werden weder taktisch noch strategisch mehr erreichen." An der erwähnten Moskauer Gorbaty-Brücke, unmittelbar vor der russischen Regierungszentrale gelegen, wurden bei der Revolution von 1905 Barrikaden errichtet, weshalb sie zeitweise umbenannt war, um an das Ereignis zu erinnern.

"Auf Russisch werden Sie nicht wahrgenommen"

Über die Isolation Russlands in der akademischen Welt macht sich Sergejew keine Illusionen: "Die ganze Welt liest auf Englisch. Wenn Sie auf Russisch publizieren, werden Sie einfach nicht wahrgenommen." Der Physiker verglich die Lage seiner Kollegen mit russischen Sportlern, die teilweise nicht unter der Landesflagge starten dürfen: "Wenn ich beim Schreiben eines Artikels meine Zugehörigkeit zu Russland vergesse, nehmen sie mich als Autor. Nicht immer, nicht überall, aber es ist so." Der normale Wissenschaftsaustausch sei für Russen "weitgehend gestört".

Offenbar fürchtet auch Sergejew einen weiteren "Brain Drain", also die Abwanderung von Kollegen in den Westen: "Den Wissenschaftler hält in erster Linie interessante Arbeit. Auch ins Ausland gehen die Menschen sehr oft, nicht weil sie dem lukrativen Dollar oder Euro nachjagen, sondern weil sie ihre Ideen nur im Ausland, in bestimmten wissenschaftlichen Zentren, verwirklichen können, um ein Experiment durchzuführen, um ihre Ideen zu bestätigen oder zu widerlegen." Deshalb müsse Russland seinen Forschern "interessante" Arbeit garantieren.

"Wissenschaftler will immer Umsetzung seiner Ideen"

Der Kreml hat derzeit jedoch andere Vorlieben. Wissenschaftsminister Valery Falkow verlangte mehr "praktische, anwendbare" Ergebnisse, wohl nicht zuletzt deshalb, weil Russland viele bisher importierte Waren schnellstmöglich selbst herstellen muss. Zu solchen Forderungen sagte Sergejew betont diplomatisch: "Die Würde eines Wissenschaftlers wird hier nicht verletzt, denn er will immer die Umsetzung seiner Idee sehen." Er gab jedoch zu bedenken, dass die Wirtschaft nur dann in Russland investieren werde, wenn sie vor Ort mehr Gewinn machen könne als im Ausland: "Es ist unlogisch, ihnen vorzuwerfen, dass sie nicht in unsere eigene Entwicklung investieren, sie leben nach den Gesetzen des Kapitalismus."