Russland: "Zumindest Diplomaten wollen keine Kapitulation"

Er hat tatsächlich von Russlands "Kapitulation" gesprochen, die es natürlich "niemals geben" werde in der Ukraine. Gleichwohl ist die Wortwahl von Anatoli Antonow (66), früher stellvertretender russischer Verteidigungsminister und seit 2017 Botschafter in den USA, einigermaßen befremdlich, gerade jetzt, wo die russische Armee erhebliche Probleme hat. "Wir sprechen fest und deutlich und sind uns dessen absolut sicher, zumindest die russischen Diplomaten, die hier arbeiten: Es wird keine Kapitulation geben, es wird niemals eine geben", so Antonow im russischen Fernsehen. Alle von Putin gestellten Aufgaben würden "vollständig erfüllt".

Wurden den Russen "CIA-Telefone" angeboten?

Was das bedeuten soll, formulierte der unverdrossene Diplomat allerdings überraschend konziliant: "Alles, was wir wollen, ist, dass die Russische Föderation vom Territorium der Ukraine aus nicht bedroht wird." Gemessen am bisherigen Ziel des Kreml von einer angeblich notwendigen "Entnazifizierung" der Ukraine und der Schaffung eines erweiterten "Neu-Russlands" klingt das so vage wie defensiv.

Wortreich beklagte sich Antonow über "antirussische" Aktionen rund um das Botschaftsgebäude in Washington und behauptete, die dortigen Geheimdienste würden versuchen, "FBI- und CIA-Telefone" an russisches Personal zu vermitteln, "die zur Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit angerufen werden" könnten.

Möglicherweise bezog sich Außenminister Sergei Lawrow (72) auf solche wirklichen oder eingebildeten Vorgänge, als er vor Kollegen in Moskau sagte: "Verräter unter den Diplomaten konnten nicht gefunden werden. Obwohl solche Versuche aus dem Ausland und innerhalb des Landes unternommen wurden. Wir tun unser Bestes, um die Rechte und Interessen unserer Bürger im Ausland zu schützen."

Lawrow: "Ausnahmslos alle bekommen Krieg zu spüren"

Viel Erfreuliches hatte Lawrow seinen Landsleuten nicht mitzuteilen, auch er setzte stattdessen auf Durchhalteparolen: "Die äußeren Umstände haben sich nicht nur radikal geändert. Sie verändern sich jeden Tag tiefer und breiter (höher geht nicht). Unser Land verändert sich mit ihnen, zieht seine eigenen Schlüsse. Die Wahl, die wir getroffen haben, wird durch die Tatsache erleichtert, dass der 'kollektive Westen' uns einen total hybriden Krieg erklärt hat. Wie lange der dauern wird, ist schwer vorherzusagen. Klar ist, dass die Folgen ausnahmslos alle zu spüren bekommen werden."

Ausgerechnet Lawrow ist der Meinung, dass "politische Korrektheit, Anstand, Regeln und Rechtsnormen" von Russlands Gegnern "verworfen" würden, was ebenfalls auf ein hohes Maß an Frust im Kreml schließen lässt. Putin und seine Gefährten müssen sich mit massiven militärischen und politischen Rückschlägen auseinandersetzen, ohne wirklich realistische "Ausgänge" zu haben, wie es US-Präsident Joe Biden kürzlich formulierte. Lawrow sieht Russland vor einer "historischen Wahl", wie sie seit der Oktoberrevolution von 1917 und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 nicht mehr zu treffen gewesen sei.

Russland will sich an "wahren Willen der Menschen" halten

Propaganda-Scharfmacher Dmitri Medwedew versuchte derweil, den Russen mit galligem Humor ihre trüben Tage aufzuhellen: "Unser Land kümmert sich nicht um die Nichtanerkennung der neuen Grenzen der Ukraine durch die G7, der wahre Wille der dort lebenden Menschen ist wichtig." Am Ende habe noch jemand gedacht, der Westen werde "materielle Hilfe für die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine anbieten", so Medwedew: "Dann hätten wir einen Fehler gemacht."