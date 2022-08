"Russland wird extrem viel bezahlen": Wird der Kreml "weich"?

Ändert Moskau seine Tonlage und Strategie, was den Krieg in der Ukraine betrifft? Vieles deutet darauf hin, jedenfalls aus der Sicht von Politologen und Medien, die damit eine breite Debatte ausgelöst haben. Unmittelbarer Anlass für die Schlagzeilen: Ein Bericht der türkischen Ausgabe des US-Senders CNN, wonach Putin seine "harte Haltung aufweiche" und zu baldigen direkten Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit sein soll. Anders als im Juli, als Moskau noch gefordert habe, zunächst müssten sich Delegationen treffen, um einen "Fahrplan" zu vereinbaren, erst dann könne ein "Gipfel" stattfinden, heiße es jetzt aus "russischen Quellen", umgekehrt könnten die Präsidenten die Verhandlungen mit einem direkten Kontakt einleiten, um dann den Delegationen Gelegenheit zu geben, die Einzelheiten zu beraten.

Lawrow klingt versöhnlicher

"Die Haltung des Kreml wird weicher, da ein dritter Versuch, den Donbass zu erobern, ins Stocken gerät, die Zahl der Opfer der Armee zunimmt und die Ukraine die amerikanischen Waffen beherrscht, die die Krim und Versorgungsleitungen in Cherson treffen", so die "Moscow Times" in einer Bewertung der politischen Lage. Indiz dafür seien Bemerkungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der noch am 20. Juli geschimpft habe, ukrainische Beamte würden "niemals" in der Lage sein, "ernsthaft" zu verhandeln. Eine Woche später habe Lawrow betont, Moskau habe sich "nie geweigert", miteinander zu reden. Ähnlich habe Kreml-Sprecher Peskow am 12. Juli geäußert, von Verhandlungen könne "keine Rede" sein, am 3. August aber gesagt: "Russland ist bereit, das ukrainische Problem durch Diplomatie zu lösen."

Experte: Putin setzt auf "Beruhigung"

Der prominente russische Politologe Iwan Preobraschenski sagte gegenüber dem oppositionellen Portal "Current Time", seiner Meinung nach wolle Putin die Situation "beruhigen", auch im Hinblick auf mögliche Annexionen im Osten der Ukraine, denn es sei klar, dass dortige "Volksabstimmungen" von niemandem anerkannt würden. Verhandlungen könnten den Westen dagegen dazu bringen, statt wie bisher auf weitere Waffenlieferungen mehr aufs Abwarten zu setzen und somit Moskaus Spielraum erweitern: "Das ist die Wirkung, die er erzielen möchte. Er braucht also eine kleine Versöhnung. Und aus meiner Sicht gibt es in den letzten Wochen eindeutig von ihm selbst und über das Außenministerium Signale, dass Russland bereit ist, Verhandlungen aufzunehmen, denn der einzige Weg, eine Art Waffenstillstand zu erreichen, besteht darin, miteinander zu sprechen und neben der Ukraine westliche Länder aktiv als Vermittler einzubeziehen."

Angst vor Eskalation

Preobraschenski verwies auch auf neueste Bemerkungen des russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, der den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine ausgeschlossen hatte: "Aus militärischer Sicht besteht keine Notwendigkeit, Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Der Hauptzweck der russischen Atomwaffen besteht darin, einen nuklearen Angriff abzuwehren", so der Minister und Putin-Vertraute. Damit wolle der Kreml der eigenen Bevölkerung womöglich die Angst vor einer Eskalation nehmen, so Preobraschenski. Seit längerem behaupten Eingeweihte, die russische Generalität werde ohnehin einen etwaigen Befehl aus dem Kreml ignorieren, nukleare Waffen in der Ukraine zum Einsatz zu bringen.

"Wunder am Dnjepr" bleibt noch aus

Aufschlussreich ist ein Meinungsbeitrag von Andrei Kortunow im Wirtschaftsblatt "Kommersant". Der Vorsitzende des "Russian Council", einer Art Lobby-Organisation der russischen Diplomaten, verlangt vom Westen einen "Plan B" für den Fall, das Russland nicht zu besiegen ist. Es sei müßig, darüber zu streiten, ob Russland für den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen müsse: "In dieser Hinsicht sollte sich der Westen keine Sorgen machen – die Kosten der russischen Seite für den aktuellen Konflikt werden in jedem Fall extrem hoch sein. Es macht jedoch überhaupt keinen Sinn, Verluste und Kosten zu zählen, während die militärische Konfrontation andauert."

Kortunow regt einen "vorläufigen Kompromiss" nicht nur zwischen Moskau und Kiew an, sondern auch zwischen Russland und dem Westen insgesamt. Ansonsten drohe ein weiteres "Afghanistan" mit entsprechend hohen Kosten, denn dann müsse die NATO "all in" gehen in der Ukraine, mit höchst ungewissem Ausgang: "Aber Woche für Woche, Monat für Monat vergeht, und der Zeitplan des erwarteten 'Wunders am Dnjepr' verschiebt sich weiter in die Zukunft, wie eine schwer fassbare Horizontlinie. Das wachsende Angebot an westlichen Waffen stärkt die ukrainische Armee, kann aber dennoch nichts am Gesamtbild des Geschehens ändern."

"Putin hat keine großen Ressourcen"

Originell ist die Einschätzung des Politologen Sergej Medwedew, der früher an der Wirtschaftshochschule in Moskau lehrte und inzwischen im lettischen Riga lebt und arbeitet. Er sagte der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe": "Die Stärke von Putin, und wir müssen die Dinge beim Namen nennen und die Mittel des Feindes anerkennen - die Stärke ist, dass diese Person die Welt wirklich manipuliert, ohne über große Ressourcen zu verfügen. Wie [Friedensnobelpreisträger] Dmitri Muratow sagte, spielt Putin mit dem Atomknopf an seinem Finger wie mit einem Autoschlüssel, er bringt jetzt die ganze Welt in Unordnung - mit Ölpreisen, Lebensmittelpreisen, mit amerikanischer Inflation, die seit den letzten vierzig Jahren beispiellos ist usw."

Für Medwedew folgt der Kreml seiner eigenen Vernunft, die als "Wahnsinn mit Methode" bezeichnet werden könne: "Wir müssen eine moralische Entscheidung zugunsten eines gerechten Krieges treffen. Und je früher und entschiedener, desto besser. Ein Ölembargo, ein kompletter Verzicht auf russisches Gas, all diese Maßnahmen werden 2022 nicht funktionieren, aber 2023, 2024 werden sie funktionieren." Ansonsten lasse sich Putin nicht stoppen und werde als nächstes das Baltikum angreifen: "Niemand beleidigte Russen, und die Russen fühlten sich während der gesamten 1990er Jahre nicht beleidigt. Es gab den Zusammenbruch der Sowjetunion, ja, es war eine schwierige Zeit, aber es war auch eine Zeit neuer Chancen, Versuche, ein neues Leben zu finden. Die Idee, dass die Feinde die Sowjetunion zerstörten, gab es in den 1990er Jahren nicht, sie tauchte zu Zeiten Putins auf."

"Multipolarität lässt Spannungen wachsen"

Die "Nesawissimaja Gaseta" machte sich unterdessen über Putins wiederholte Forderung nach einer "multipolaren Weltordnung" lustig. Es reiche mitnichten aus, Amerika als vermeintlichem "Hegemon" zu entmachten, so die Redaktion in einem Leitartikel: "Es ist schwierig zu sagen, dass die Spannungen in der Welt abnehmen könnten, wenn das Prinzip der Multipolarität eingehalten wird. Im Gegenteil, die Spannung wächst, weil jeder seine Rechte und Interessen verficht, energisch handelt, oft ohne Rücksicht auf die Meinung anderer. Natürlich ist es sehr schwierig, die Risiken im militärpolitischen Bereich bei einer Multipolarität unter Kontrolle zu halten. Vielmehr werden diese Risiken dringlicher, weil es die pure Militärmacht sein wird, die als allgemein verständlich gilt, um seine Interessen zu unterstreichen."

Von Vertrauen allein könne die Welt selbst mit mehreren Machtzentren, wie von Putin beabsichtigt, nicht leben: "Das bedeutet, dass auch ein multipolares System allgemeine Regeln braucht, die niedergeschrieben, fixiert und von allen unmissverständlich akzeptiert werden. Und höchstwahrscheinlich braucht es noch eine Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung der Regeln überwacht."