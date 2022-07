Russland will vergessen: "Sibirien" bei Bregenzer Festspielen

Ausstatter Christian Schmidt hatte in dieser Koproduktion der Bregenzer Festspiele mit dem Theater Bonn beeindruckend albtraumhafte Räume entworfen: Halb reale Schauplätze, halb Bilder aus der Erinnerung. Ein Salon aus alten Tagen, ein Archiv voller Karteikarten-Kästen und Aktenkladden, ein schäbiges Bergarbeiter-Lager am großen Strom. Wer wollte, konnte sich innerlich am großen Psychologen und Russland-Beschwörer Leo Tolstoi orientieren oder auch die Volksweisen des Komponisten Modest Mussorgsky wieder erkennen. Vermischt mit italienischem Elan ergab das eine im besten Sinne groteske Mischung.

Kurvenreiche Operngeschichte

Auch die Dramaturgie der Bregenzer Festspiele ist zu loben, stellten sie "Sibirien" doch direkt neben Puccinis "Madame Butterfly", die auf der Seebühne gegeben wird. Die "Butterfly" kam in Mailand kurz nach "Sibirien" heraus und floppte total, während Umberto Giordano kurzzeitig zum Publikumsliebling wurde. So kurvenreich ist manchmal die Operngeschichte, die erste Eindrücke im Laufe der Jahre ins genaue Gegenteil verkehrt. Inzwischen ist Puccini längst Kassenmagnet, während Giordano weitgehend vergessen ist: Sein "Andrea Chénier" jedenfalls war in der Saison 2011/12 in Bregenz schwer verkäuflich.