Russland streitet über Zar Peter: "Immer dieselben Schlaglöcher"

Ob der 350. Geburtstag von Zar Peter I. (1672 - 1725) ein Grund zum Feiern ist oder nicht doch eher zur Nachdenklichkeit, darüber gehen die Meinungen in Russland und weit darüber hinaus sehr auseinander. Experte Alexander Kamenski von der Moskauer Wirtschaftsuni ist eher verhalten in seiner Begeisterung. Der legendäre Zar könne kaum als "brillanter Reformer" bezeichnet werden, denn seine Vorhaben seien eher "chaotisch" gewesen und er habe seine Untertanen wie unartige Kinder behandelt: "Zwang war natürlich die Hauptmethode zur Umsetzung der Reformen."

Historiker: Zar Peter schuld an "kultureller Kluft"

Ein Despot sei der Zar nicht gewesen, obwohl er "formal durch nichts eingeschränkt" gewesen sei, doch seine Ressourcen seien sehr begrenzt gewesen, wodurch "viele Lebensbereiche" im Alltag ohne Kontrolle geblieben seien: "Wie uns die Politikwissenschaft lehrt, enden Krisen entweder mit dem Zusammenbruch des Systems oder mit einer Veränderung seiner Struktur, der Anpassung an neue Bedingungen. Dank der Reformen von Peter dem Großen ist Russland auf letzterem Weg aus der Krise herausgekommen." Allerdings sei der Zar für eine "kulturelle Kluft" zwischen der Oberschicht und der Masse der Bevölkerung verantwortlich und mittelbar damit auch für die Oktoberrevolution von 1917, die die Monarchie beendete.

Höchst aufschlussreich sind die Bemerkungen des Historikers zur russischen Gegenwart. So sei Peter der Große als vermeintlicher "Reformer" nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sehr populär gewesen. Die Mehrheit habe ihn als Wegbereiter der "Weltzivilisation" gesehen: "Aber als sie von den Veränderungen enttäuscht wurden, als sie erkannten, dass Reformen keine Vergnügungsreise sind, begannen andere Persönlichkeiten, die mit 'Ordnung', 'Militärmacht' und anderen Mythen in Verbindung gebracht wurden, den Platz von Peter einzunehmen." Ein nicht besonders verbrämter Hinweis auf Putin.

"Ohne Wertesystem kein Konsens möglich"

Konsens könne in einer Gesellschaft überhaupt nur erreicht werden, wenn es ein allgemein anerkanntes Wertesystem gebe, das von der Mehrheit geteilt wird, so Kamenski: "Solange dieser nicht existiert, solange eine Gesellschaft ihr Wertesystem nicht selbst zu produzieren beginnt, sondern die in bürokratischen Ämtern geschaffenen ideologischen Vorgaben erfüllt, ist kein Konsens möglich und kann keine historische Figur eine einigende Funktion ausüben."

Geschichtliches Wissen sei zwar wichtig als Quelle "nützlicher Lehren", doch Kamenski schränkte augenzwinkernd ein: "Aber wenn Sie nach vorne gehen und dabei zurückblicken, laufen Sie Gefahr, immer wieder über dieselben Schlaglöcher und Hemmnisse zu stolpern, über die schon unsere Vorfahren gestolpert sind." Angesichts der aktuellen Rückbesinnung des Kreml auf die angeblichen "Tugenden" der Sowjetunion ist das eine ziemlich sarkastische Bilanz.

"Damals war keine Rede von unabhängiger Ukraine"

Wie hitzig Zar Peters Erbe im heutigen Russland debattiert wird, zeigt eine Äußerung von Putins Haus- und Hof-Historiker Wladimir Medinski, der bekanntlich für den Kreml die Verhandlungen mit der Ukraine im März führte: "Natürlich wiederholt sich die Geschichte nicht, sondern dreht sich wie in einer Spirale, auf einer qualitativ neuen Ebene. Aber irgendwie ist sie zyklisch." Unter Peter I. habe Russland einen "unglaublichen Aufstieg" erlebt und eine "große Anzahl phänomenal begabter Männer" hervorgebracht: "Damals war keine Rede von einer Unabhängigkeit der Ukraine, von der Kiewer Historiker jetzt sprechen."

Bizarr muten Medinskis Ansichten über den Schulunterricht an. Zwar habe Zar Peter viele schlechte Eigenschaften gehabt, den Schülern gelte es jedoch, "mehr Gutes" einzutrichtern: "Im Kopf eines Fünftklässlers muss kein Pluralismus erzeugt werden. Er muss die Grundlagen kennen." Der Monarch habe viele Regionen zu Schutzgebieten gemacht, von denen nicht einmal die Sowjetunion träumen konnte: "Zum Beispiel Norddeutschland."

"Peter hämmerte den Deutschen Disziplin ein"

Dass der Blick zurück auf Zar Peter I. "patriotisch" ausfallen kann, zeigt auch die Behauptung in der Zeitschrift "Argumenti i Fakti", er habe den Preußen eigentlich erst die "echte deutsche Disziplin eingehämmert", für die sie dann berühmt geworden seien. Begründung: Bei seiner Stippvisite in Brandenburg 1697 habe der damals noch jugendfrische Peter mit der Knute Eindruck gemacht, die er stets mit sich führte, um renitente Untergebene zur Räson zu bringen. Der neunjährige spätere preußische König Friedrich Wilhelm I., bekannt für seinen Jähzorn und seinen fatalen Hang zum militärischen Drill, sei vom "rüden Auftreten, herrischen Blick und hartem Griff" des Zaren dermaßen überwältigt gewesen, dass er ihm fortan nachzueifern versucht habe.

In Russland gilt Peter I. als Monarch mit einem Faible für deutsche "Zucht und Ordnung". Kritiker verbreiteten sogar die Mär, beim Zaren mit dem Beinamen "der Große" handle es sich um einen "Wechselbalg", er sei also als Säugling entführt und gegen ein deutsches Baby ausgetauscht worden, "um Russland zu schaden".