Russland steuert um: "Je demokratischer, desto schlimmer"

Ist Russland drauf und dran, den Manga-Comics-Fans nachzueifern? Die verkleiden sich bekanntlich gern und spielen das Leben ihrer Anime-Helden nach. Das nennt sich "Cosplay" und irritiert außerhalb der Karnevalssaison bisweilen arglose Passanten, wenn sie plötzlich Monstern, Elfen, Magiern, Prinzessinnen oder in Latex gekleideten Dominas gegenüberstehen.

So ein "Cosplay" sowjetischer Umgangsformen werde Russland aber kaum weiterhelfen, warnt der Politologe Iwan Timofejew vom Russian Council, der Interessenvertretung der russischen Diplomaten in einem Essay für die Homepage des Verbands. Im Gegenteil, Praktiken zu imitieren, die "unter anderen historischen Bedingungen" geschaffen worden seien und aus "ferner Vergangenheit" stammten, werde die Probleme nur vergrößern.

"Kehrseite der Demokratie" kritisiert

"Russland hinterfragt das westliche Modell nicht systematisch und hat kein vollständiges Bild seines eigenen Wandels. Moskau verlässt sich vielleicht darauf, dass die liberale Weltordnung sich selbst überlebt hat und von selbst zusammenbricht, aber ein solches Ergebnis ist alles andere als vorgegeben", analysiert Timofejew die Lage.

Er spricht von einer russischen "Rebellion", die dem Ärger über die "untergeordnete Rolle" in der Welt entspringe, aber auch der Skepsis gegenüber der Demokratie: "Die Kehrseite der Demokratie war die Möglichkeit, von außen in demokratische Institutionen einzugreifen, um den politischen Kurs zu beeinflussen. Die Vereinigten Staaten galten nicht ohne Grund als zentraler 'Hacker' der nationalen Souveränität durch die Manipulation demokratischer Institutionen vom Ausland aus."

"China ist viel größere Gefahr"

Russland habe das Gefühl gehabt, dass das Spiel nach "grundsätzlich ungünstigen und diskriminierenden Regeln" gespielt werde. Anders als die Sowjetunion habe das heutige Russland allerdings keine Vorstellung seiner eigenen Zukunft, kein "ideologisches Menü" anzubieten: "Im Vergleich zu Russland geht von China eine viel größere Gefahr aus. Sollte die 'russische Rebellion' erfolgreich sein, wird deutlich werden, dass Chinas Ambitionen noch schwerer einzudämmen sein werden. Darüber hinaus kann China im Gegensatz zu Russland ein alternatives Wirtschaftsmodell, eine eigene Sichtweise auf die Demokratie und eine andere Ethik der internationalen Beziehungen anbieten."

"Russland nur als Imperium vorstellbar"

Es ist allerdings so, dass es in Russland durchaus einflussreiche Menschen gibt, die sehr wohl klare Vorstellungen der politischen Zukunft haben, und zwar anti-westliche. Medienunternehmer und Milliardär Konstantin Walerjewitsch Malofejew (47), Gründer des höchst erfolgreichen TV-Senders und der Online-Plattform "Tsargrad" (Zarenstadt) will - kein Scherz - Putin "krönen" und die Erbmonarchie wieder einführen: "Die Geschichte der vergangenen viereinhalbtausend Jahre hat gezeigt, dass Imperien Epochen des Wohlstands und Epochen des Niedergangs haben. Und die Epochen des Aufblühens sind immer mit anständiger autokratischer Macht verbunden, und das Verschwinden mit dem Wuchern dessen, was man Demokratie nennt. Je demokratischer wir sind, desto schlimmer wird es für die Menschen."

Russland sei überhaupt nur als "Imperium" vorstellbar oder gar nicht, predigt der redselige Oligarch. Die "imperiale Idee" müsse alles zusammenhalten: "Im Moment sind wir im Wesentlichen ein autoritärer Staat, Gott sei Dank! Wir werden von einem Machtzentrum aus kontrolliert: Deshalb ist Russland noch nicht zusammengebrochen, und es schert sich einen Dreck um die ständigen Versuche, es zu zerstören, und um die andauernden hybriden, digitalen, wirtschaftlichen und welche anderen Kriege auch noch, die gegen uns geführt werden. Wir haben überlebt, weil wir genauso regiert werden wie ein Imperium."

"Planwirtschaft war gut und richtig"

Mag sein, dass Malofejew mit seiner Sehnsucht nach der Monarchie nicht mehrheitsfähig ist, die Rückkehr zu den vermeintlich "ruhmreichen Zeiten" der Sowjetunion hat dagegen viele Anhänger. Sogar in kremlfreundlichen Mainstream-Medien wird argumentiert: "Der Kapitalismus, genauer gesagt die liberale Marktwirtschaft, hat ihre Nützlichkeit eingebüßt. Marktfundamentalismus hat die Erwartungen nicht erfüllt."

Kein Wunder, dass sich so mancher die "triumphale Wiedergeburt der Staatlichen Plankommission" herbei sehnt: "Nach dreißig Jahren ist es offensichtlich, dass sie zu uns zurückkehren sollte, aber auf einer neuen Stufe, auf einem höheren Niveau der technologischen Entwicklung", schreibt der promovierte Wirtschaftswissenschaftler und Parlamentsabgeordnete Nikolai Nowitschkow in der "Moskowski Komsomolez". Zwar sei die Planwirtschaft "berüchtigt", ihr Anliegen jedoch "im Allgemeinen gut und richtig" gewesen. Die Sowjetunion sein ein "Superkonzern" gewesen, viel komplizierter als Boeing, Google oder Amazon: "Wenn es dazu notwendig ist, sich an die Erfahrungen des sowjetischen Wirtschaftssystems zu erinnern, dann ist ein solcher Ansatz angesichts der heutigen politischen und wirtschaftlichen Realitäten durchaus gerechtfertigt."

"Als würde man nach Plan lieben"

Amüsant ist die Begründung von Nowitschkow für das Scheitern der sowjetischen Planwirtschaft: "Es gab keine Computer mit ausreichender Leistung." Das zentrale Management eines Wirtschaftssystems müsse nämlich komplizierter sein als das das System selbst, doch das sei mittlerweile kein Problem mehr: "Blockchain, Big Data und künstliche Intelligenz ermöglichen es nicht nur, mit einer riesigen Menge an Informationen zu arbeiten, sondern auch die unglaublichsten Komplexitätsmodelle, Prognosen und Pläne zu erstellen."

Leute mit Sinn für Humor finden solche Standpunkte auch in Russland bizarr. Im selben Blatt schreibt Anna Belowa über Vorhaben, den sowjetischen Polit-Unterricht wieder einzuführen: "Man muss natürlich Respekt und Liebe für sein Land fördern, aber vorzugeben, streng nach Plan montags um 13.30 Uhr über Patriotismus zu sprechen, ist so, als würde man seine Frau einmal in der Woche nach Plan lieben."