Russland rechnet mit Elite ab: "Zusammenbruch ist unvermeidlich"

Die "Prawda" steht den russischen Kommunisten nahe und hadert von jeher mit dem Turbokapitalismus, der das Land seit dem Ende der Sowjetunion prägte, doch eine so deutliche Abrechnung mit dem System, wie sie jetzt veröffentlicht wurde, war dort lange nicht zu lesen.

Sogar Putin persönlich wird herbe getadelt für seine starrsinnige Realitätsverweigerung: "Sieht der Präsident, eine sehr einsichtige Person, wie mir scheint, nicht, dass die Realität erheblich von den Berichten und Analysen seiner Untergebenen abweicht? Kommt der Präsident nicht auf die Idee, dass sowohl die Fehler bei der militärischen Planung des Sondereinsatzes, als auch die Kluft zwischen den Siegesmeldungen und der Realität, sowie den Falschmeldungen der Geheimdienste, Glieder derselben Kette sind?"

"Warum haben Truppen Gebiete verlassen?"

Viele hätten das Gefühl, "dass etwas nicht nur schief gelaufen ist, sondern immer noch schief läuft", so Autor Oleg Podgoretsky, der nach eigenen Angaben früher in der Weltraumforschung beschäftigt war: "Die Menschen warten darauf, dass der Präsident und der Oberbefehlshaber ehrlich und offen über die Defizite mit den Leuten sprechen, die ihnen die Verantwortung für das Land anvertraut haben; auch über die sogenannte 'Sonderoperation' und ihre Endziele, darüber, warum russische Truppen die besetzten Gebiete nach Kämpfen und mit Verlusten vorzeitig verlassen haben und was die Gründe für die ungerechtfertigte Langsamkeit sind."

Moralisch sei Russland völlig auf den Hund gekommen: "Überall um uns herum sehen wir Lügen, die durch den Zerrspiegel der Heuchelei aufgebläht sind." Längst sei aus der "Sonderoperation" ein Krieg um die "spirituelle Wiederbelebung der Welt" geworden: "Wir fragen uns: Warum läuft bei uns immer etwas schief, warum werden die meisten Pläne nur auf dem Papier vollständig umgesetzt?" Einige der Führungskräfte seien "trotz ihrer offensichtlichen Ungeeignetheit jahrzehntelang von einer Führungsposition in eine andere versetzt" worden.

"Es riecht nach Diebstahl, Fäulnis und Moder"

Russland brauche eine umwälzende Veränderung: "Vierzig Jahre lang haben wir an einem 'Koloss auf tönernen Füßen' gebaut. Seine Grundlagen sind Heuchelei, Lügen und Geldgier. Heute riecht es in unserem Haus nach Diebstahl, Fäulnis und Moder." Den Eliten wirft die "Prawda" Sabotage, Lügen und Verrat, einen "Mangel an Führung und an menschlichen Qualitäten" vor und hofft auf eine nationale Neuorientierung, "um den Westen zu besiegen".

Die "patriotische" Drehbuch-Autorin Olga Pogodina-Kuzmina stimmt in den Ruf nach einem Rechts-Putsch lautstark ein: "Sie haben endlich festgestellt, dass gerade die Möglichkeit der Rückkehr zum Alten heute die größte Empörung auslöst: Die Rückkehr all dieser 'verängstigten Patrioten' - wohlgenährt, zimperlich, uns bis ins Mark verachtend - ihre Rückkehr an warme Orte und vor allem an die Hebel der Macht. Ich möchte wirklich annehmen, dass der Zusammenbruch des alten Systems unvermeidlich ist. Und was das Neue sein wird – das hängt jetzt von uns allen ab."

"Säuberungen werden nicht aufhören"

Das "wichtigste metaphysische Ergebnis" des Krieges werde "eine Art Reinigung" der Nation sein, so ein Kommentar in den kremlfreundlichen "VNNews" nach drei Monaten Kampfhandlungen: "Das ist kein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Das ist ein Konflikt zwischen Russland und dem kollektiven Westen, in dem die Ukraine kein Subjekt, sondern reines Objekt ist." Es würden jetzt "Säuberungen" (!) in Russland stattfinden, vor allem in der Kultur: "Und ich möchte betonen, dass dieser Prozess auch mit dem Ende des Spezialeinsatzes nicht aufhört."

Solche Äußerungen bestätigen die gedankliche und politische Radikalisierung, die noch jeder größere Krieg mit sich gebracht hat, vor allem, wenn er weniger erfolgreich verläuft als gedacht. Könnte durchaus sein, dass er systemverändernd wirkt, wobei derzeit völlig offen ist, in welche Richtung und in welchem Ausmaß. Alexei Fenenko, außerordentlicher Professor am Institut für Internationale Sicherheit der Fakultät für Weltpolitik an der Moskauer Universität ist überzeugt, dass sich die Welt auf fünf wesentliche Neuerungen einstellen muss.

"Groß, glorreich, aber Geschichte"

Erstens sei der Zweite Weltkrieg im Bewusstsein der Lebenden ab sofort nicht länger die letzte große militärische Auseinandersetzung in Europa, zweitens habe sich der "liberale" Glaube erledigt, die Diplomatie werde auf Dauer Kriege ersetzen. Drittens werde der Zweite Weltkrieg an Erinnerungs- und Bindungskraft verlieren und mehr und mehr historisiert wie die Napoleonischen Kriege von 1812: "Groß, glorreich, aber Geschichte." Viertens könnten auch Nuklearmächte durchaus wieder miteinander bewaffnete Konflikte austragen, wie der indirekte Krieg zwischen den USA und Russland in der Ukraine zeige, und fünftens gebe es keine Grundlage mehr für die Nachkriegsordnung, die 1945 von den siegreichen Alliierten durchgesetzt worden sei.

Politologe: "Deutschland macht seine Schuld vergessen"

"Deutschland nutzt Schritt für Schritt das sich ihm öffnende Zeitfenster, um seine Schuld am Zweiten Weltkrieg so weit wie möglich vergessen zu machen, seine Geschichte zu rehabilitieren und nebenbei seine Streitkräfte neu aufzubauen", so Fenenko.

Der Politologe Georg Mirzajan von der Wirtschaftshochschule Moskaus fragt sich derweil, warum "Russland selbst im postsowjetischen Raum fast keine Verbündeten" habe. Auch seine Analyse ist vergleichsweise schonungslos und keineswegs schmeichelhaft für Putin: "Ja, unsere zentralasiatischen Nachbarn haben ihre eigenen Sichtweisen. Erstens hat Russland bei der Durchführung der Sonderoperation nicht nach ihrer Meinung gefragt, ihre Argumente nicht berücksichtigt - warum sollten sie dann an der Seite Moskaus für ukrainische Angelegenheiten haften?"

"Wenn es nicht zu spät ist"

Sarkastisch stellt Mirzajan fest, dass Länder wie Kasachstan und Kirgisien wirtschaftlich von Russland und den Russen leben, trotzdem jedoch die Nähe zu Washington suchen: "Russland hat einen Verteidigungsblock (OVKS) und einen Wirtschaftsintegrationsblock (EAEU) im postsowjetischen Raum geschaffen, aber tatsächlich hat es fast keine wirklichen Verbündeten. Nicht weil es die Nachbarn schlecht mit uns meinen, sondern weil Russland sie nicht beachtet hat. Also müssen wir jetzt irgendwie ein neues, rationaleres Format der Beziehungen aufbauen. Wenn es nicht zu spät ist."