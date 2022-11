Russland nach Rückzug in Schockstarre: "War alles umsonst?"

Normalerweise ist der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow um keine Drohung verlegen. Er gehört zu den militantesten Kriegsfanatikern und Kreml-Predigern, doch jetzt musste er Ängste im eigenen Lager verscheuchen: Es bestehe kein Grund, von "Kapitulation" zu sprechen, so Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal, nur weil sich die russische Armee aus Teilen der südukrainischen Region Cherson zurückziehen wolle. Man nehme lediglich "vorteilhaftere Positionen" ein. Doch das Wort "Kapitulation" ist damit im Umlauf, und nicht nur beim Tschetschenen-Chef. Auch der populäre Blogger Andrej Medwedew (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen russischen Ex-Präsidenten) fragt sich und andere: "Geben wir schon auf?"

"Wir müssen unseren Stolz hinter uns lassen"

Bang spekuliert Medwedew, ob sich das russische Regime bald ins das georgische Tiflis oder ins kasachische Almaty in die Emigration begeben müsse: "Um zu gewinnen, müssen wir zuerst den Stolz hinter uns lassen und aufhören zu denken, dass mit uns alles in Ordnung ist. Wir müssen lernen, die Realitäten zu erkennen und unnötige Illusionen abzulegen." Die Hauptsorge der Russen sei derzeit, "ob alles umsonst" gewesen sei. Der Weg zum Sieg führe jedenfalls über die "Wahrheit", dazu gehöre die Erkenntnis, dass es "Fehler und Betrug" gegeben habe.

Der ultrapatriotische Schriftsteller und Politiker Sachar Prilepin zeigte sich überzeugt, dass Putin "in die Irre geführt" worden sei, allerdings "unfreiwillig". Die Generäle hätten wohl selbst nicht den nötigen Überblick: "Anscheinend wurde die Lage nicht ganz richtig eingeschätzt." Eine "Katastrophe" sei das alles zwar nicht, aber Russland müsse jetzt auf die Methode "Trial and Error" setzen, also beim Ausprobieren Fehlschläge hinnehmen. Schon der sowjetische Generalsekretär Juri Andropow (1914 - 1984) habe zugegeben, dass die Russen ihr eigenes Land nicht kennen und sich schwer täten, "Ressourcen und Kräfte" zutreffend einzuschätzen: "Genosse Stalin machte nicht weniger katastrophale Fehler im Finnischen Krieg."

"Bleibt die Devise aktuell?"

Die wichtigste Folge des angekündigten Rückzugs, so der Moskauer Schriftsteller und Publizist Igor Karaulow, sei die Vertrauenskrise der militärischen Führung: "Wir müssen sicher sein, dass diese Leute wissen, was sie tun." Ob das zutreffe, werde man "in naher Zukunft" sehen: "Für die Gesellschaft ist das ein schwerer psychologischer Schlag, obwohl wir uns aus der Geschichte erinnern, dass der Krieg trotz des Verlustes unserer Hauptstadt noch nicht als verloren betrachtet werden kann, zumal wir die Armee behalten und der Zustrom mobilisierter Menschen diese Armee ausgleichen und stärker machen wird." Damit spielte Karaulow auf den Krieg gegen Napoleon von 1812 an, als die Franzosen bis nach Moskau kamen und die Stadt in Flammen aufging.

"Wir hören nichts mehr von den früheren Zielen – Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine", wundert sich Michael Schipanow von den russischen "News": "Und vor allem, was ist jetzt die wichtigste Aufgabe unseres Handelns, nicht einmal auf dem Nachbarterritorium, sondern auf unserem eigenen? Und bleibt die Devise, dass wir unser eigenes Land nicht aufgeben, aktuell? Bisher gibt es keine konkreten Antworten auf die von der Gesellschaft aufgeworfenen Fragen." Mit galliger Ironie stellt Schipanow fest, dass die "enormen Mittel" für die Atomwaffen sich als "nicht so nützlich" erwiesen hätten, taktische Probleme zu lösen. Es fehle zum Beispiel an Drohnen.

Politologe Sergej Markow regte sich über die russischen TV-Propagandisten auf: "Diejenigen, die seit acht Jahren in unserem Fernsehen und in den Medien lachen, dass [die ukrainischen Politiker] Poroschenko und Selenskyj Clowns sind und dass die Ukraine sowieso bald auseinanderfallen wird und dass Europa ohne Gas einfrieren und die Ukraine nicht mehr unterstützen wird, sind die immer noch im Fernsehen? Immer noch lachend und scherzend?"

"Unsere Ideologie geht auf Krücken"

Autor Alexander Prochanow, der sich selbst als "sozialistischen Patrioten" bezeichnet, rechnete in einem Interview ebenfalls mit den Lebenslügen seines Landes ab: "Heute fehlen Russland die Ressourcen, um Krieg zu führen. Russland hat keine Armee, es muss diese Ressourcen durch Mobilisierung auffüllen. Russland hat nicht genug militärische Ausrüstung. Russland hat keine erfahrenen Offiziere, weil alle Militärschulen geschlossen wurden. Wir haben nicht genug Unter- und Mittlere Offiziere oder gar Generäle. Wir sehen das an der Art und Weise, wie die Kämpfe geführt werden. Russland hat keine ordentlichen Finanzen. Russland leidet unter einem enormen Defizit."

Im Grund gebe es nur eine "Ressource", so Prochanow ironisch, und das sei die Erinnerung an Stalingrad: "Unsere Ideologie geht auf Krücken." Er selbst rechne nicht mit einer Niederlage, so Prochanow, die "Entscheidungsschlacht" werde nicht um Cherson geschlagen, sondern um Moskau und Kiew.

"Putin wird schmachvollem Frieden nicht zustimmen"

Die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti versuchte ihre Leser mit zwei Kommentaren zu überzeugen, dass Russland Cherson gar nicht "wirklich" verlassen habe. Erstens werde man zurückkommen, und zweitens sei der Krieg um die Wirtschaft viel wichtiger: Die strategischen "Vorteile" überwögen die Nachteile. Jetzt müsse die "verdammte Frage" der russischen Geschichte beantwortet werden, ob das Land an "Dummheit oder Verrat" scheitere. Das ist eine Anspielung auf den Ersten Weltkrieg. Nur durch "Spaltung und Unruhe" könne Russland verlieren.

"Der Sieg an der Spitze ist für uns alternativlos – egal, wie viel Mühe und Zeit es kostet, ihn zu erreichen. Er kann uns nicht durch Verrat an der Spitze gestohlen werden, sondern nur von denen, die aus guten Absichten, aus Dummheit und Schwäche oder absichtlich Panikstimmung schüren und schreien: 'Alles ist verloren, Verrat im Kreml.'", so Kolumnist Petr Akopow. Er spricht von "pseudopatriotischer Hysterie", die auf die Massen überzugreifen drohe. Gemeint sind damit die wütenden Einlassungen von Rechtsextremen zum Rückzug. Einem "schmachvollen Frieden" werde Putin aber niemals zustimmen.

"Ja, es ist unangenehm"

Wladimir Solowjow, einer der prominentesten Wortführer der aggressiven Kreml-Propaganda, versuchte Russland gar als Opfer der internationalen Umstände darzustellen: "Die ganze Welt beliefert die Streitkräfte der Ukraine mit Waffen, und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir das berücksichtigen, wir müssen verstehen, welche Verluste wir erleiden können. Wir können 'keinen Schritt zurück!' schreien, aber was wird das Ergebnis sein? Das Ergebnis sind noch mehr Verluste und wir verzetteln uns. Ja, wir werden heute nachgeben, und es ist unangenehm. Aber wir haben gerade erst begonnen, Leute um uns zu sammeln." Der Hinweis auf die "ganze Welt" ist insofern aufschlussreich, als Moskau bisher immer gern behauptete, nur der Westen stehe an der Seite der Ukraine.

Präsident in "Selbstisolation"?

In guten informierten Telegram-Kanälen mit Verbindungen zum ukrainischen Geheimdienst wird behauptet, der Iran sei aktuell nicht in der Lage, Russland mit der schnellen Lieferung von ballistischen Raketen auszuhelfen. Mehr als 287 Exemplare seien für dieses und nächstes Jahr nicht zu erwarten, was für eine Offensive nicht ausreiche. Im russischen Sicherheitsrat seien inzwischen viele der Meinung, dass nicht nur die besetzten Gebiete in der Ukraine bis zum kommenden Sommer geräumt werden müssten, sondern, wenn es zu keinem Waffenstillstand komme, auch einige russische Grenzregionen. Putin selbst habe sich wegen seiner Gesundheit und Sicherheitsprobleme auf eine "Selbstisolation" verpflichtet.