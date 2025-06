"Russland kein Machtzentrum mehr": Hat sich Putin verrechnet?

Klar, dass so ein ungewöhnlich deutlicher und kremlkritischer Standpunkt in Russland für erhebliche Irritationen sorgt. Kreml-Propagandist Sergei Markow nannte den Text [externer Link] das "Manifest der Kapitulationspartei". Es sei von Leuten verfasst, die vom Krieg "enttäuscht" seien und sich "offenbar bereits eine andere Heimat gesucht" hätten: "Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass, wie Dimitriew schrieb, leider viele Menschen so denken. Aber sie denken es nur und schweigen. Auch im System. Ich hoffe, es gibt solche Leute nicht auf höchster Ebene. Aber ich bin mir nicht sicher."

"Im Westen gibt es Probleme"

Politologe Pawel Prijanikow (119.000 Fans) lässt Dimitriews Analyse nur teilweise gelten [externer Link]: "Ich würde die Lage für Russland im Süden und Osten der ehemaligen UdSSR [also im Kaukasus und in Zentralasien] nicht so tragisch sehen. Aber im Westen – ja, da gibt es Probleme, wobei Belarus der neue potentielle wunde Punkt ist. Alles, was eine Grenze zu Europa hat, geht für Russland höchstwahrscheinlich verloren." Georgien drifte jedoch "rapide" Richtung Russland, so Prijanikows Argumentation, Armenien habe keine Alternative und Zentralasien sei auf russische Logistikrouten und Arbeitsplätze angewiesen.

"Russland ist keine Supermacht mehr"

Weniger propagandistische Blogger sprachen dagegen von "Hoffnungslosigkeit und einer Sackgasse" [externer Link] und wollten sich vor ihren russischen Vorfahren gar schämen: "Wollten wir unser Vaterland so sehen? Ganz sicher nicht."

Russland sei kein Machtzentrum mehr: "Kein Schiedsrichter. Keine Schutzmacht. Der Kreml hoffte, die Erstürmung ukrainischer Dörfer würde ihm einen geopolitischen Vorteil bringen. Was er bekam, war: ein zerstörtes Bündnissystem, die Abhängigkeit von China und eine antirussische Koalition entlang der Grenze. 2025 ist Russland keine Supermacht mehr. Es ist ein Kriegsgebiet mit einem Atomwaffenarsenal, dessen Abwicklung alle fordern", so das Fazit eines russischen Polit-Beobachters mit 119.000 Fans [externer Link].