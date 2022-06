"Russland kann nicht anders": Wird der Kampf 20 Jahre dauern?

Während die offiziellen Kriegsziele des Kreml immer bescheidener werden, kommen von der politischen Rechten von Tag zu Tag schrillere Parolen. Das könnte Putin noch gewaltigen Ärger bescheren. Im "Großen und Ganzen" sei das "Hauptziel der militärischen Spezialoperation" die "Verteidigung" der selbst ernannten Republiken im ostukrainischen Donbass, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kürzlich. Ähnlich äußerte sich Außenminister Sergei Lawrow mehrfach, was international gleichgesetzt wird mit dem russischen "Minimal-Ziel", wenngleich der Westen schon deutlich machte, dass er eine neue Grenzziehung der Ukraine durch Moskau nicht akzeptieren werde.

Nationalisten wollen "Platz an der Sonne"

Doch selbst damit wären russische Nationalisten nicht zufrieden. Sie fordern schon länger eine Wiederherstellung des Imperiums mindestens in den Grenzen der früheren UdSSR und die Annexion des Baltikums und anderer Regionen. Neuerdings ist sogar vom Kampf um einen "Platz an der Sonne" die Rede. Diese Wortwahl kennen die Deutschen von Kaiser Wilhelm II., der damit Selbstbewusstsein gegenüber den damaligen Kolonialreichen von England und Frankreich ausdrücken wollte. Weil der Platz für Kolonien allerdings endlich war, die Machtansprüche jedoch weit darüber hinausgingen, war das Zeitalter des Imperialismus vor dem Ersten Weltkrieg von jeder Menge Scharmützeln und Beinahe-Kriegen geprägt.

"Lebe in der Vergangenheit"

Was für deutsche Beobachter nicht nur zeitlich "weit weg" erscheint, dominiert in Russland die seelischen Befindlichkeiten. Der Jekaterinburger Künstler Timofei Radja hatte das in der einprägsamen Formel zusammengefasst: "Lebe in der Vergangenheit!" Der Spruch war in Großbuchstaben auf dem Dach eines Plattenbaus zu lesen und ist nach Radjas Eindruck eine genaue "Diagnose" der russischen Gegenwart. Zwei Tage nach der Installation wurde die Arbeit beseitigt.

Wie zum Beweis für Radjas künstlerische Umsetzung geht der Essayist Alexander Chaldei in einem Beitrag für das Wirtschaftsblatt "Regnum" allen Ernstes zurück bis in die Reformationszeit, um russische Ansprüche zu untermauern. Er bezieht sich auf den Augsburger Religionsfrieden von 1555. Damals einigten sich Protestanten und Katholiken auf den Grundsatz: "Cuius regio, eius religio." Der jeweilige Herrscher eines Gebiets sollte also die Religion der dort lebenden Untertanen bestimmen. Ein Kompromiss, der im Dreißigjährigen Krieg von Fanatikern auf beiden Seiten in Frage gestellt, am Ende jedoch bestätigt wurde.

"Zukunft gehört dem, der die Vergangenheit besiegt"

Chaldei versteht das so, dass in einer künftigen multipolaren Welt jede Großmacht selbst weltanschauliche Argumente für ihre Daseinsberechtigung finden muss: "Der Kampf der Projekte der Zukunft beginnt mit dem Kampf der Projekte der Vergangenheit. Hier liegen alle Rechtfertigungen für das Recht, einen Platz unter der Sonne zu beanspruchen. Die Zukunft wird dem gehören, der die Vergangenheit besiegt, so paradox es auf den ersten Blick erscheinen mag."

Der Streit um die imperiale und sowjetische Vergangenheit habe sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht erledigt, so der Autor, ganz im Gegenteil, er beherrsche nun die Diskussion darüber, wie es mit Russland weitergehen solle: "Wenn das liberale, historisch gesehen 'Weiße Garde'-Ideal die Perestroika gewonnen hat, ist es jetzt kompromittiert und an den Rand gedrängt, und es ist ein Streit darüber in vollem Gange, welche Form der historischen Vergangenheit wir in abgewandelter Form wiederherstellen müssen, um zu einer angemessenen historischen Perspektive zurückzukehren."

"Wichtig sind nicht Daten, sondern Haltung"

Jahrestage und Fakten seien viel irrelevanter als Meinungen darüber, schreibt Chaldei: "Deshalb ist der Kampf um die Geschichte ein Kampf um die Psychologie der Menschen, ein Kampf um die Geistesgeschichte. Wichtig ist nicht die Geschichtsschreibung als eine Reihe von Daten und Ereignissen, sondern die Haltung ihnen gegenüber. Die Geschichte fragt danach, wann [Großfürst] Wladimir der Heilige Russland getauft hat, aber das ist nicht wichtig, sondern die Tatsache, dass er es überhaupt getauft hat."

Auch der Wirtschaftsfachmann Sergei Karaganow äußerte sich im Interview mit "Argumenti i Fakti" ähnlich tiefschürfend. Er sagt eine zwanzigjährige "harte Konfrontation" zwischen Russland und seinen Feinden voraus. Solange werde es dauern, bis sich der Westen "beruhigt und sich damit abgefunden" habe, dass er nicht mehr der "Welthegemon, sondern einfach eines der Zentren der menschlichen Zivilisation" ist: "Die Ukraine ist nur eine Episode dieses Kampfes. Um ihn zu gewinnen, brauchen wir eine sehr hohe Mobilisierung der Gesellschaft und der Eliten. Aber das ist kein Sieg über das ukrainische Regime. Wir kämpfen gegen den Westen, der den hoffentlich letzten Angriff in seiner Geschichte gestartet hat."

"Wir kauen immer noch am Brei des Westens"

Nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, argumentiert Karaganow von der Moskauer Wirtschaftshochschule, immerhin Ehrenvorsitzender des Rats für Außen- und Verteidigungspolitik, Russland könne nur eine Großmacht sein, denn sonst fühle es sich ja an wie ein "normales Land". 500 Jahre lang habe der Westen die Welt "ausgeraubt". Inzwischen vertrete er Werte, die "von den meisten Menschen auf der Welt" abgelehnt würden. Karaganow wendet sich speziell gegen den "Ultrafeminismus", die "Verleugnung der Familie, der Geschichte und des Vaterlandes" und "LGBT-Menschen": "Wir haben den intellektuellen Brei gegessen, der im Westen für uns gekocht wurde - er ist schon lange sauer geworden, aber wir kauen ihn immer noch."

"Ich spreche nicht vom Kriegskommunismus"

Weil die Welt "zusammenbreche" und westliche Werte "bröckelten", so Karaganow, solle Russland "besser eine Weile in einer Festung" leben. Den Preis dafür nennt er allerdings auch: "Alles wird davon abhängen, wie schnell wir das Land auf den mobilisierenden Pfad der Entwicklung bringen. Bisher geschieht das sehr langsam. Ich spreche nicht von Kriegskommunismus - natürlich muss die Wirtschaft gemischt bleiben, mit gut entwickeltem Privateigentum. Aber Schlüsselindustrien sollten direkt vom Staat übernommen werden." Konkret werde das bedeuten, dass zum Beispiel weniger geflogen werden könne, denn es werde mindestens fünf Jahre dauern, bis Russland wieder Flugzeuge bauen könne.

Absolute Unabhängigkeit vom Weltmarkt dürfe jedoch kein Ziel sein: Sogar Zar Peter der Große habe zu seiner Zeit mit dem Pelzhandel dafür gesorgt, dass Russland aus den Erlösen "viele Technologien" aus dem Westen kaufen konnte - "die dann zu Waffen wurden und uns eine erstklassige Souveränität garantierten". Putin würde dazu seinen Spruch wiederholen: "Es hat sich nichts geändert."