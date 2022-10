"Russland ist tot": Ist Demokratie nach Putin "unmöglich"?

Er ist der Sohn eines früheren sowjetischen Kulturattachés in Paris und Übersetzers von Stalins Schriften: Der Schriftsteller Wiktor Jerofejew (75), der mit Romanen und Essays wie "Das Jüngste Gericht" (1997), "Der gute Stalin" (2004) und "Russische Apokalypse" (2009) zum modernen Klassiker wurde, hat nach eigenen Worten jeden Glauben an die Zukunft seiner Heimat verloren: "Man kann sich nur wundern, dass das Land bis zu diesem Zeitpunkt überlebt hat, es hätte allemal früher aussterben können. Nun, jetzt ist Russland meiner Meinung nach wirklich gestorben. Ich meine, es ist eine Leiche", so der Autor in einem ausführlichen Interview mit der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe".

"Demokratie hat dort nie existiert"

Zur Begründung sagte Jerofejew, Russland habe seine Existenz der Kultur und der Wissenschaft verdankt, beides sei "zusammengebrochen", das "Potential an Menschen erschöpft". Dass sich Russland überhaupt so lange halten konnte, sei seiner "Trägheit" zu verdanken gewesen. Politisch erwartet sich der streitbare Schriftsteller nichts Gutes von der Zukunft nach Putin: "In Russland kann es keine Demokratie geben. Demokratie hat dort nie existiert, nie. Nach 1905 gab es ein bisschen Demokratie, aber nichts geschah." Damit spielt Jerofejew auf die Zeit nach der bürgerlichen Revolution an.

Gefragt, ob es nicht auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende von Gorbatschows Regierung Anfang der neunziger Jahre demokratische Verhältnisse gegeben habe, antwortete der Autor: "Es war ein liberales Reich, es gab damals keine echte Demokratie. Es gab einen liberalen Zaren Gorbatschow, dann Jelzin - vor dem Krieg mit Tschetschenien. Jelzin war auch kein Europäer. Ich kannte Gorbatschow gut. Wir hätten nicht sagen können, dass wir Freunde waren, aber wir haben freundlich miteinander kommuniziert. Er war ein wirklich netter, etwas naiver, idealistischer Mensch. Aber er sagte, als er in Rente ging, dass er vieles nicht verstanden habe."

"Putin griff Ukraine aus Langeweile an"

Jerofejew vertritt die Ansicht, Putin habe die Ukraine aus purer "Langeweile" gegriffen: "Schau dir sein gelangweiltes Gesicht an. Ich habe mir eine ganze Sammlung seiner Fotografien angesehen und festgestellt, dass er nur lebendig wird, wenn er eine Waffe in der Hand hat. Dann werden seine Augen lebendig - er wird glücklich. Ein bisschen auch dann, wenn er zu Pferde sitzt, aber nicht so sehr." Der russische Präsident habe auf die Mentalität seiner Landsleute gesetzt, die "in der Tat teilweise sklavisch" sei. Putin sei "schon immer unmenschlich" gewesen, gleichwohl könne es nach ihm nur "besser" werden.

"Glaube an totalitäre Phantome ist tief und ernst"

Skeptisch, was die Zukunft des Landes nach dem etwaigen Ende des jetzigen Regimes betrifft, ist auch der prominente Psychologe und Dissident Leonid Gosman. Er saß dreißig Tage im Gefängnis, bevor er überraschend die Gelegenheit bekam, ins Exil zu gehen. Noch während der Haft will er Betrachtungen zum Zustand des Landes und seiner Opposition geschrieben haben, die ebenfalls in der "Novaya Gazeta Europe" zu lesen waren. Darin geht er mit seinen Gesinnungsfreunden sehr kritisch ins Gericht und verweist darauf, dass seiner Meinung nach rund zehn Millionen russische Wähler in jedem Fall eine Diktatur unterstützen würden.

"Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Krim uns gehört und der Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, unseren Tod will und uns dazu zwingt, uns zu verteidigen", so Gosman: "Hier geht es nicht um Kriminelle, die bestraft werden sollten, sondern um gewöhnliche Menschen, die sich aufgrund nicht allzu hoher Intelligenz, schlechter Bildung, Passivität, Abhängigkeit, Leben in einer ausgelaugten Informationsumgebung ein dermaßen unzureichendes Bild von der Welt gemacht haben. Und ihr Weltbild wird sich nicht automatisch und kardinal ändern, nur weil Lügen und Hass nicht mehr aus den Bildschirmen strömen und normale Diskussionen möglich werden. Die Grundlage des Glaubens an totalitäre Phantome ist tief und ernst."

Vergleich mit Trump, Le Pen und AfD

Die liberale Opposition in Russland habe es versäumt, mit solchen Wählern zu sprechen, die einen "Drachen" an der Spitze unbedingt brauchten: "Auch recht demokratische Länder sehen sich mit dem Wunsch einiger Bürger nach Diktatur und Freiheitsbeschränkung konfrontiert. Nicht von sich aus, sondern auf Millionengeheiß traten Trump, Le Pen, Alternative für Deutschland und viele andere auf – das alles lässt sich nicht mit russischen Hackern oder schmutzigem Geld aus Russland erklären."

Gosman nennt weitere schwere Versäumnisse der Regimegegner: Sie hätten keine konkrete Vorstellung von der Zukunft Russlands, sie seien zu wenig emotional, arrogant und überheblich und bewegten sich zu oft in ihren "Blasen", die sie fälschlicherweise für "repräsentativ" hielten.

"Menschen haben Moral vergessen"

Auch die prominente russische Rock- und Pop-Ikone Alla Pugatschowa hatte kürzlich ihre Landsleute als "Sklaven" beschimpft, was viel Wirbel ausgelöst hatte: "Was für ein Segen, dass die Leute mich hassen, die ich nie ausstehen konnte. Wenn sie mich mochten, würde das bedeuten, dass ich umsonst gesungen und gelebt habe. Lass sie mit den Zähnen knirschen." Pugatschowa war nach einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt kurzzeitig nach Russland zurückgekehrt, dann jedoch wieder abgereist.

Der ehemalige Oligarch und Putin-Gegner Michail Chodorkowski hatte kommentiert: "Es ist schwierig, eine moralische Autorität zu sein, wenn die Menschen vergessen haben, was Moral ist." Andere philosophierten an gleicher Stelle über den Unterschied zwischen Sklaven und Leibeigenen: Letztere müsse man zwingen, Sklaven dagegen handelten aus eigenem Antrieb unterwürfig. Parteigänger des Kremls warfen Pugatschowa dagegen vor, sie bezeichne ausgerechnet diejenigen als Sklaven, die sie bewunderten und habe darüber hinaus von den finanzkräftigen Mächtigen jahrelang profitiert.

Schon Puschkin wurde Unterwürfigkeit vorgeworfen

Neu sind die Vorwürfe gegen die Russen nicht, sie seien quasi von Natur aus politisch unterwürfig und naiv: So erinnerte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kürzlich bei einem Auftritt daran, dass schon der berühmte polnische Autor Adam Mickiewicz (1798 -1855) seinem russischen Schriftsteller- und Generationskollegen Alexander Puschkin (1799 - 1837) eine "Sklavenmentalität" vorgeworfen habe. So gesehen befänden sich die heutigen Russen in bester Gesellschaft.

Tatsächlich erwähnte Mickiewicz in seinen Vorlesungen über die slawische Literaturgeschichte, wie der anfangs rebellische Puschkin mal vom Zaren empfangen wurde und daraufhin von dessen Persönlichkeit so berührt gewesen sein soll, dass er fortan jeden Gedanken an Revolution aufgegeben habe: "Er erzählte seinen ausländischen Freuden - denn den Russen wagte er das nicht zu gestehen - dass es ihm unmöglich sei, nach dem Gespräch mit dem Kaiser noch ferner sein Gegner zu bleiben." Das habe Puschkin damals seine Fans gekostet, denn die hätten in ihrem "Lieblingsdichter den Führer ihres Gewissens oder vielmehr ihrer Meinung" sehen wollen.