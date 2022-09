Russland in Sorge: "Können uns Niederlage nicht leisten"

Der Gedanke an eine Niederlage lässt manchen russischen Kriegsbeobachter offenbar nicht los, und auch Politologen und Diplomaten befassen sich zunehmend mit einem Szenario, das "nicht sein darf". Glaubt man russischen Militärbloggern, wird die Lage an der Front "von Tag zu Tag angespannter", in der Nähe der strategisch wichtigen Kleinstadt Krasny Liman droht die Einkesselung von tausenden Soldaten und damit eine abermalige massive Niederlage, die die gesamte Front im Nordosten zum Einsturz bringen könnte: "Beunruhigende Nachrichten", heißt es zum Beispiel beim populären Telegram-Portal "Wargonzo" mit 1,12 Millionen Abonnenten. "Wir haben eine sehr schwierige Woche vor uns", ist in einem weiteren russischen Blog zu lesen.

Andere kremlnahe Kommentatoren verweisen hoffnungsvoller darauf, dass die NATO alles, was "technisch und politisch" schnell an die Front befördert werden konnte, längst geliefert habe: "Die Streitkräfte der Ukraine werden nun weiterhin eine Offensive versuchen, um sich bessere Verhandlungspositionen für einen Waffenstillstand/Frieden zu sichern. Beim Fehlen eines solchen Waffenstillstands drohen der Ukraine im nächsten Jahr ernsthafte Probleme, insbesondere angesichts der sich ausbreitenden Wirtschaftskrise, die die Industrie mehrerer NATO-Staaten erheblich beeinträchtigen könnte."

Ziemlich unverblümt schreibt dazu der ukrainische Blogger Mykhailo Podolyak in seinem Kanal, was die meisten Beobachter, sogar die russischen, längst bestätigten: "Putins Mobilisierung ist das Eingeständnis der Niederlage der russischen Berufsarmee." Podolyak zitiert sogar Friedrich Nietzsche, wenn auch verkürzt. Der Philosoph hatte in seiner Aphorismen-Sammlung "Jenseits von Gut und Böse" geschrieben: "Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei [selbst] zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein."

"Niederlage verurteilt Russland zur Schwächung"

Die Stimmung ist also düster, doch eine Niederlage könne sich Russland "nicht leisten", kommentiert der Korrespondent der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, David Narmania: "Solche Großkonflikte waren und sind immer nicht nur eine Kraftprobe, sondern auch ein Ausdauerwettkampf: Natürlich geht es beim zweiten mehr um die Wirtschaft und die Stimmung in der Bevölkerung als um das Militär." Demnach soll sich der Kreml also auf eine längerfristige "Materialschlacht" einstellen, was den Bedingungen im Ersten Weltkrieg entsprechen würde, als nicht das Geschehen an der Front ausschlaggebend war, sondern der dank der Vereinigten Staaten nie versiegende Nachschub der Alliierten.

"Eine Niederlage verurteilt Russland zu einer weiteren Schwächung, die einhergehen wird mit einer Zunahme nationalistischer Gefühle sowohl im Zentrum als auch an der Peripherie", so Narmania: "Deshalb können wir es uns nicht leisten zu verlieren." Der Autor ängstigt sich also vor den Fliehkräften, die Putins "Rest"-Imperium bei einem Misserfolg zerreißen könnten.

"Antiwestliche Allianzen dürften wenig Erfolg haben"

Andrej Kortunow, der Generaldirektor des "Russian Council", einer Art Interessenvertretung der russischen Diplomaten, schreibt in einer neuen Analyse, es werde in absehbarer Zeit keine "Trendwende" geben, was die Überlegenheit des Westens angehe: "Der Erfolg der russischen Strategie hängt nun entscheidend von der Fähigkeit Moskaus ab, einheimische Ressourcen zu mobilisieren und ein Entwicklungsmodell zu finden, das geeignet ist, einen langfristigen Bruch mit dem Westen zu überleben." Bisher fänden "viele im globalen Süden" Moskaus Streben nach einer Führungsrolle in der nicht-westlichen Welt jedoch "nicht sehr überzeugend".

Versuche, die EU gegen die USA auszuspielen, würden sich "wahrscheinlich als kontraproduktiv erweisen", so der ungewöhnlich skeptische Diplomat: "Angesichts der sich abzeichnenden Kräfteverhältnisse in der Welt dürften Versuche, breite antiwestliche Allianzen zu bilden, wenig Erfolg haben. Vielversprechender ist die Konzentration auf situationsabhängige Koalitionen um konkrete Aufgaben anzugehen, deren Lösungen im Interesse aller liegen."

Sieg würde "Zusammenhalt des Westens" langfristig sichern

Kortunow enthält sich bezeichnenderweise einer Prognose, wer den Krieg gewinnt: "Sollte der Konflikt zu westlichen Bedingungen gelöst werden, das heißt den Kreml zum Rückzug zwingen, ohne seine Ziele zu erreichen, wird ein solches Ergebnis zweifellos die Grundlage dafür bilden, den Zusammenhalt des Westens für lange Zeit zu bewahren. Sollte Moskau andererseits als Sieger hervorgehen, könnte man leicht eine hitzige Debatte im Westen darüber voraussehen, 'wer die Ukraine verloren hat'. Neue politische Reibungen und Spaltungen würden die Debatte wahrscheinlich begleiten, sowohl innerhalb als auch zwischen den westlichen Staaten. Moskaus Sieg würde einer außenpolitischen Niederlage der Vereinigten Staaten gleichkommen und ernsthafte Probleme für die Biden-Regierung und sogar ihre Nachfolger schaffen."

"Bisher scheint es, dass alle verlieren"

Nüchterner und weniger propagandistisch stellt der Historiker Sergej Karaganow in einem Interview mit dem außenpolitischen russischen Fach-Magazin "Global Affairs" fest: "China ist ein großer Gewinner, Amerika ist ein großer Nutznießer, aber im Allgemeinen sind alle Verlierer, weil das ganze System zusammenbricht. Am Ende wird sich vielleicht alles zum Besseren wenden, auch für Russland, wenn die Welt neu geordnet wird. Aber bisher scheint es, dass alle verlieren."

Es gelte, den "Krieg ernster zu nehmen", fordert Karaganow, damit der Westen daran die "Lust verliere": "Für uns geht es um das Überleben des Landes und für den Westen um das Überleben der Eliten. Das verschafft uns einen moralischen, psychologischen Vorteil. Aber um diesen Vorteil zu nutzen, muss man die Natur dessen, was in der Ukraine passiert, genau verstehen."

"Wir verstehen die Welt jetzt viel besser"

Interessant ist, dass Karaganow dringend davor warnt, die gesamte Ukraine besetzen zu wollen, denn das werde Russland enorme Summen kosten. Das Geld sei für die Entwicklung des Fernen Ostens allemal besser angelegt: "Die Mentalität der Elite ändert sich. Nun, außerdem beginnen wir zu verstehen, dass sich der westliche Kapitalismus und die Demokratie, die westliche Welt, die wir anstrebten, als Illusion erwiesen haben. Wir haben sie missverstanden, die Welt missverstanden. Um uns zu rechtfertigen, können wir nur sagen, dass wir siebzig Jahre lang unter den Bedingungen der sowjetischen Einstimmigkeit gelebt haben, aus denen Unwissenheit und Dummheit hervorgegangen sind und sich daher unser Weltbild als falsch erwiesen hat. Aber wir haben unsere Lektionen gelernt und verstehen die Welt jetzt viel besser."

"Krieg ist existentiell-strategischer Natur"

Der libanesische Experte Al-Binaa verweist in einem russischsprachigen Portal darauf, dass Russlands ursprüngliche Strategie, die Ukraine militärisch unter Druck zu setzen, gescheitert sei, dank der Intervention des Westens. "Russland wird ernsthaft in Gefahr sein, wenn der Westen weiterhin auf seiner Niederlage besteht", so der Autor: "Russland glaubt, dass seine Niederlage in der Ukraine, falls sie eintritt, nicht flüchtiger taktischer Natur, sondern existenziell-strategischer Natur sein wird. Das verpflichtet das Land, nach dem Sieg zu streben. Aus diesem Grund beschloss es, seine Strategie zu überdenken." Ergebnis seien die Mobilisierung und ein Kampf mit "allen Mitteln und Waffenarten".

Bevor die RT-Chefredakteurin und Kreml-Wortführerin Margarita Simonjan zur "Ombudsfrau" gegen die Auswüchse der Mobilisierung wurde und sich als Kritikerin der Maßnahme zu profilieren begann, hatte sie auf ihrem Blog geschrieben, für Russland könne es nur den Sieg oder den Untergang im Atomkrieg geben, etwas dazwischen sei ausgeschlossen. In den letzten Tagen mäßigte die Propagandistin ihren Ton ganz erheblich.

"Neue Realität wird immer sein"

Das gilt auch für andere Blogger, die einen baldigen Triumph offenkundig abgeschrieben haben, am "Endsieg" aber festhalten: "Denken Sie nicht, dass das jemals enden wird und warten Sie nicht auf diesen Moment, genauso wie Sie nicht in Erinnerungen an eine angenehme Vergangenheit schwelgen sollten. Der Krieg ist für Sie eine neue und dauerhafte Realität. Sie war, ist und wird immer sein. Wer die neue Realität schneller versteht und akzeptiert, ohne an der Vergangenheit zu leiden und von der Zukunft zu träumen, wird sich schneller anpassen, lernen und überleben. Und er wird seine Psyche so gesund wie möglich halten. Akzeptieren Sie die neuen Bedingungen."

Gern fantasieren russische Hardliner davon, Aufklärungs-Satelliten der NATO abzuschießen und die direkte Konfrontation zu suchen, weil es angeblich keine Alternative gibt: "Dass der Westen uns nicht in Ruhe lässt, ist jedem Kind klar. Er bereitet sich intensiv auf einen neuen Krieg vor, also haben wir in der Ukraine einfach kein Recht zu verlieren!"

"Russland hat vergessen, unter die Motorhaube zu schauen"

Ähnlich hatte sich übrigens der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj im Gespräch mit dem US-Magazin Time ausgedrückt: "Da ich weiß, was ich aus erster Hand über die Russen weiß, wird unser Sieg nicht endgültig sein. Unser Sieg wird eine Gelegenheit sein, Luft zu holen und sich auf den nächsten Krieg vorzubereiten." Auch in der Ukraine sagen sie sich: "Putin kann nicht verlieren. Es geht um zu viel", wie es Sicherheitsberater Oleksiy Danilow ausdrückte.

Die russischen Streitkräfte seien bereits "überwältigt", behauptet Michael Kofman, Analyst am amerikanischen CNA-Militärinstitut: "Sie haben die Initiative verloren und haben nicht die Kraft, das riesige Schlachtfeld zu verteidigen." Ukrainische Experten rechnen jedoch ungeachtet dessen vorerst mit allem: "Uns bleibt ein Verlierer Putin, der es sich nicht leisten kann zu verlieren. Mangels ausreichender konventioneller Stärke könnte er sich anderen Werkzeugen zuwenden, um diese katastrophale Situation für sich selbst umzukehren." Letztlich gehe es jedoch um den "Todeskampf eines Imperiums", dass vor dem Angriff auf den Nachbarn vergessen habe, "unter die Motorhaube" zu schauen, ob genügend Antriebskraft zur Verfügung steht.