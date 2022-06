"Russland hat einen Horizont, keine Grenze": Debatte um Imperium

Der russische Folksänger Igor Rasterjajew (41) ist viel unterwegs und findet nach eigener Aussage Palmenstrände ebenso aufregend wie Eisberge, ist also weder landschaftlich, noch klimatisch festgelegt, was seine persönlichen Vorlieben betrifft. Hauptsache, es gebe keine Schlangen, sagte er mal in einem Interview. Berühmt wurde er in seiner Heimat mit der nationalistisch anmutenden Songzeile: "Russland hat keine Grenzen, Russland hat nur einen Horizont."

Das gelte streng genommen jedoch nur für Menschen, die ihre Wege zu Fuß bewältigten, so Rasterjajew. Flugzeuge ließen auch große Distanzen schrumpfen. Wie auch immer: Der propagandataugliche Barde, der in St. Petersburg geboren wurde, aber das "einfache" Landleben besingt, schlägt mehr oder weniger freiwillig den Takt zu Russlands imperialistischen Ambitionen.

"Imperium entscheidet selbst über seine Grenzen"

Alexander Filippow , Doktor der Soziologie und Professor an der Moskauer Hochschule für Wirtschaft, nahm kürzlich direkt auf Rasterjajews umstrittenen Kosaken-Hit Bezug und sagte: "Ein Imperium kann nicht irgendwo Halt machen, es kann nur expandieren. Seine Grenzen werden nicht von außen bestimmt, nicht von der internationalen Gemeinschaft, es entscheidet selbst, wo seine Grenzen sind. Was Rasterjajew singt, hat nicht nur eine künstlerische, sondern, glauben Sie mir, auch eine wissenschaftliche Aussage." Diese expansive Dynamik Russlands sei "gerade zu beobachten", so Filipow mit Blick auf den Angriffskrieg auf die Ukraine.

Das deckt sich mit Putins wiederholten Lobreden auf Zar Peter den Großen, der Russlands Territorium erheblich ausweitete, und es passt zur Beobachtung des kremlkritischen litauischen Philosophen Viktoras Bachmetjewas: "Ich glaube nicht, dass das moderne Russland ein Reich ist, das kurz vor seinem Ende steht. Im Gegenteil, ich sehe die Expansion des Imperiums", so der Ethik-Fachmann in einem aufschlussreichen Beitrag für die "Moscow Times". Er nennt drei Gründe, die zum Zerfall eines Reiches beitragen könnten: Die Implosion, das Siechtum und Gewalt von außen.

"Unfreiwilliger Zusammenbruch ist unmöglich"

Nichts davon sei für Putins Regime zu erwarten: "Ich sehe keine internen Voraussetzungen für den Zusammenbruch, ebenso wie ich keinen Wunsch der russischen politischen Eliten sehe, den Prozess dieses freiwilligen Zusammenbruchs einzuleiten. Und schließlich sehe ich keine unmittelbare Gefahr für Russland, von einer fremden Macht besetzt zu werden, so dass ein unfreiwilliger Zusammenbruch des Imperiums in diesem Sinne unmöglich ist – zumindest sieht es im Moment nicht danach aus."

Viktoras Bachmetjewas nennt für jede Art von Untergang historische Beispiele: Implodiert seien zum Beispiel das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn und das Zarenreich. Zwar hätten Kriege dabei eine Rolle gespielt, doch innere Schwäche sei in all diesen Fällen entscheidend gewesen. Dagegen seien die Imperien Englands und Frankreichs eher einem langwierigen Siechtum ausgesetzt gewesen: "Es bedurfte einer ziemlich klugen politischen Führung, um zu erkennen, dass es keine nachhaltige Strategie war, die Kolonien mit Gewalt unter Kontrolle zu halten. Diese Imperien zerfielen über Jahrzehnte. Das ist der zivilisierte Weg."

Hat Russland realistische Alternativen?

Dann gebe es noch die militärische Niederlage, wie im Fall des Nazireichs und Japans: "Diese Entwicklung der Ereignisse bedeutet normalerweise den Einmarsch ausländischer Streitkräfte in die Hauptstadt, was den Verlust von Souveränität und militärischer Macht zur Folge hat."

Das Imperium als solches ist für Bachmetjewas weder schlecht, noch gut, die Folgen hingen vom Einsatz der Mittel ab: "Imperien können Innovationen in eroberte Länder bringen, sei es das Rad, das Alphabet, das Rechtssystem oder ein besseres Verständnis der Gesundheitsversorgung." Wer jedoch keine Imperien wolle, müsse sich Alternativen überlegen. Da gebe es grundsätzlich auch nur drei Möglichkeiten: Den Nationalstaat, den Staatenbund analog zur Europäischen Gemeinschaft oder die heutzutage eher "utopische" Stammesherrschaft. Realistisch ist für Russland demnach derzeit keine dieser Alternativen.

"Berge, Flüsse und Polarkreise"

Anfang des Monats war Nutzern der Suchmaschine Yandex aufgefallen, dass der dortige Kartendienst keine Staatsgrenzen mehr anzeigt, was von argwöhnischen Kritikern umgehend als Vorbereitung von Annexionen interpretiert wurde, also eine Ausweitung des Imperiums. Ein Yandex-Sprecher sagte dazu, es sei eine Umstellung von politischen zu topographischen Informationen geplant: "Unsere Aufgabe ist es, die Welt um uns herum darzustellen. Daher erscheinen Berge, Flüsse, die Polarkreise und andere Daten, die für diesen Kartentyp spezifisch sind. Die Änderungen werden nach und nach umgesetzt."

Folk-Barde Rasterjajew sagte übrigens mal, wenn er ein Lied schreibe, "denke er nicht darüber nach, wen es verletzen" könne, was auch irgendwie imperialistisch anmutet. Er selbst halte es bei allen Problemen nicht wie die Eiche, die sich dem Wind entgegen stemme, sondern eher wie das Gras in der Steppe, das sich bei Sturm umbiege und danach wieder aufrichte: "Bildlich gesprochen liegt unsere Stärke in unserer Schwäche."