Russland bekämpft Vielfalt: "Toleranz ist kollektive Feigheit"

Tatsächlich verteidigte die Direktorin die Jugendlichen, und viele Eltern unterstützten sie bei einer Kundgebung. Der Gouverneur zeigte sich beeindruckt und beeilte sich mitzuteilen, dass "Scherze" in Russland erlaubt seien, auch "schlechte". Im Netz gab es wie immer geteilte Meinungen.

"Sie können auch Großzügigkeit sagen"

Gleichwohl tobt um den Begriff "Toleranz" eine erbitterte Auseinandersetzung. Pädagoge Jewgeni Jamburg von der Moskauer Schule Nr. 109 sagte in einem Interview unerschrocken: "Hass tobt in der Welt, es gibt eine Vielzahl von Phobien, sehr unterschiedliche Es ist notwendig, bei Kindern Toleranz zu entwickeln - die Fähigkeit, den Schmerz eines anderen als seinen eigenen zu akzeptieren. Deshalb arbeiten meine Gymnasiasten ehrenamtlich in Krankenhäusern, sie lernen viel von den Kindern, die dort sind."

Doch sah sich Jamburg wohl genötigt, anzufügen, dass alle, die "Toleranz" für einen westlichen Kampfbegriff hielten und daher "verwirrt" seien, getrost auch das russische Wort für "Großzügigkeit" verwenden könnten.

Weniger verständnisvoll ist der Gouverneur der Region Kurgan, Wadim Schumkow (50). Er sagte: "Ich behandle die Wörter 'Demokratie' und 'Toleranz' mit Vorsicht. Für mich ist der Begriff 'Toleranz' generell etwas Unanständiges. Es bedeutet so etwas wie sexuelle Ausschweifung. Das kommt von irgendwo da drüben. Mir gefällt es nicht." Als er daraufhin von überregionalen russischen Medien kritisiert wurde, erläuterte Schumkow seine Worte, ohne sie im Mindesten zu relativieren, eher im Gegenteil.

"Das ist eine Perversion"

"Das ist so ein globaler Trend, seien Sie tolerant. Nicht nötig. Das ist unnatürlich. Das widerspricht den traditionellen Werten jeder Gesellschaft und jeder Religion. Das ist eine Perversion. Deshalb erkläre ich nochmal meine Haltung für diejenigen, die das in diesem speziellen Zusammenhang nicht verstehen - sie sind intolerant. Und traditionelle Werte sind die Norm eines gesunden Menschen", so Schumkow.

Der Politologe Alexander Bezdelow ließ sich davon nicht beirren und traute sich zu fragen, warum jemand wie Schumkow "immer noch Gouverneur" ist und über "Untertanen" regieren dürfe: "Im Allgemeinen möchte ich, dass der Gouverneur einer so wichtigen und bedeutenden Region für das Land unsere Vorstellungskraft nicht in Erstaunen versetzt, indem er nach seinem Platz in der Weltphilosophie sucht, sondern durch den Erfolg in der Wirtschaft."

"Er sollte sich Ort mit absoluter Monarchie suchen"

Blogger Ilja Warlamow ätzte: "Ich möchte Schumkow übrigens daran erinnern, dass der allererste Artikel der russischen Verfassung besagt, dass Russland ein demokratischer Staat ist. Daher ist es für den Gouverneur wahrscheinlich besser, sich irgendwo einen Ort zu suchen, an dem die absolute Monarchie gedeiht."

Für die russische LGBT-Community sind solche Debatten verheerend. Die orthodoxe Kirche wie der Kreml sind geradezu besessen von ihrem Kampf gegen Homosexualität. Patriarch Kirill, das religiöse Oberhaupt, begründete den Angriff auf die Ukraine sogar damit, dass es darum gehe, "Schwulenparaden" in Russland zu unterbinden. Viele Betroffene mussten das Land verlassen oder in den "Untergrund" gehen. Der Krieg, der "Spionagewahn" und die Affenpocken, alles wird gegen nicht-heterosexuelle Menschen in Stellung gebracht. Jede Art Abweichung wird als "nicht-traditionelle Lebensweise" gebrandmarkt.

"Toleranz kollidierte mit harter Realität"

Nicht nur, dass russische Konservative die Toleranz im eigenen Land ausmerzen wollen, sie sprechen auch dem Westen die Duldsamkeit ab: "Beispielsweise ist der Mythos, dass Freiheit, Legalität und Toleranz als oberste Werte für die USA und Europa gelten, mit der harten Realität kollidiert. Der Westen rutschte schnell in Enteignung, Fremdenfeindlichkeit und Hexenjagd ab und rechtfertigte seine illegalen Aktionen mit einer Art 'Gemeinwohl'", so Politikwissenschaftler Mammad Velimademow in einer "Analyse" für die Tageszeitung "Moskowski Komsomolez". Jede Art von "Dissens" sei im Westen verboten, wobei der Autor auf die Sperrung russischer Propaganda-Portale anspielte.