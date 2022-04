Russischer TV-Star entschuldigt sich: "Spaß ist fehl am Platz"

Plötzlich waren alle Folgen der beliebten russischen Spielshow "Hundert gegen einen" nicht mehr im Netz verfügbar. Seit 1995 läuft die Sendung mit großem Erfolg, jeden Sonntagmittag im ersten Programm des russischen Staatsfernsehens. Moderiert wird sie von Alexander Gurewitsch (57), der sich jetzt jedoch von dem Unterhaltungsformat energisch distanzierte, was in Moskau hohe Wellen schlägt. Dabei kommt die Aufregung mit mehrtägiger Verzögerung: Offenbar war bisher niemandem aufgefallen, dass Gurewitsch Youtube-Videos mit den Folgen von "Hundert gegen einen" kritisch kommentiert hatte.

"Ich halte es für absolut unmöglich, vor dem Hintergrund einer großen Tragödie Spaß zu haben und zu scherzen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was gerade passiert", so der Fernsehstar auf seinem Telegram-Kanal: "Ich glaube, dass es unter den Gästen unseres Programms, den Teilnehmern an den Spielen, solche gibt, die heute anders denken würden und sich vielleicht weigern würden, an unserem Unterhaltungsprogramm teilzunehmen." Damit bezieht sich Gurewitsch auf die Aufzeichnungen, die vor Kriegsausbruch entstanden und weiterhin verfügbar waren bzw. ausgestrahlt wurden.

"Dieser Krieg muss beendet werden!"

"Explosionen von Granaten, menschliche Opfer, Menschen, die ihre Häuser verlassen und vor Beschuss fliehen: Ich entschuldige mich bei allen, denen der Spaß an unserem Programm, wie mir, in diesen Tagen völlig fehl am Platz erscheint", so der Showmaster, der daran erinnerte, dass seine verstorbene Schwiegermutter in Odessa geboren wurde: "Wie würde sie sich die heutigen Informationsberichte über den Tod von Soldaten anhören, über Explosionen, dass Zivilisten in Kiew und Charkow die Nacht in der U-Bahn verbringen und wieder vor dem Krieg fliehen? Ich bin mir sicher, dass meine Schwiegermutter die Kraft gefunden hätte zu sagen: 'Dieser Krieg muss beendet werden! Kein Krieg!' Aber unsere Eltern, die diesen schrecklichen letzten Krieg überlebt haben, gibt es nicht mehr. Deshalb sage ich diese Worte. Dies sind meine Worte: Dieser Krieg muss beendet werden!"

In den russischen Medien und auf Twitter sorgte die klare Stellungnahme von Gurewitsch für heftige Debatten. Viele Fans der Sendung seien "unangenehm überrascht", schrieben kremlnahe Online-Portale. Sie fragten sich auch bereits, wer die "Nachfolge" von Gurewitsch übernehmen werde und ob das Format überhaupt noch eine Zukunft habe. Andere Unterhaltungssendungen würden nach rund sieben Jahren ausgemustert, insofern sei die Zeit sowieso reif, "Hundert gegen einen" zu beenden.