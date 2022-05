Russischer TV-Chef: "Leute wollen sich nicht mit Blut besudeln"

Zur Zensur sagte der Befragte, er selbst habe keinen "Aufpasser", der ihn unter Druck setze: "Das ist eine Geschichte, die sich in Russland in den letzten Jahren entwickelte, dass das mediale Bodenpersonal die jeweilige Signale aus der vorherrschenden Windrichtung, also quasi aus der Luft aufnimmt und ihnen folgt. Einige Kreml-Handbücher, die wohl verschickt werden, kommen vielleicht bei den Senderchefs der großen Drei an, aber sie schaffen es nicht bis in Nischenkanäle. Als General-Interest-Produzent kann ich sagen, dass ich persönlich noch nie so ein Handbuch gesehen habe."

"Im Westen halten sie uns für Komplizen"

Seine Leute "vermuteten" täglich, was die tonangebende Putin-Propagandistin Margarita Simonowna Simonjan (42), die Chefin von RT Russia, am jeweiligen Vorabend von sich gegeben habe: "Die greifen sich die gewünschten News buchstäblich aus der Luft. Außerdem stellen sich einfach eine gewisse Selbstzensur und ein Selbsterhaltungstrieb ein. Ich nehme an einigen Info-Veranstaltungen teil und sehe, dass die Leute dort genau verstehen, was bei uns getan werden kann und was nicht. Meistens ist dies ein Instinkt der Selbsterhaltung und kein Propagandawahn."

Flehentlich wandte sich der Fernsehboss an den Westen, er solle die vertrackte Lage der russischen Journalisten besser verstehen lernen: "Sie halten uns dort für Komplizen des Regimes und für Geiseln." Dabei hätten die meisten keine Wahl. Wenn sie sehr lange im Beruf seien, könnten sie nur "weitermachen": "Sie können nirgendwo hin, sie werden nirgendwo aufgenommen. Ich kenne einen Psychologen, der zu einer Journalistenparty ging, und er schreibt, dass er unglaublich viele Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verschreiben musste, also Antidepressiva, weil sehr viele Menschen in diesem Zustand sind. Ich selbst bemerkte, dass es anfing, in mir viel mehr zu pochen."

Fernsehchef ist der "Diskreditierung der Armee" beschuldigt

Wadim Wostrow, der Generaldirektor des Krasnojarsker Fernsehsenders TVK, wurde jüngst der "Diskreditierung" der russischen Armee beschuldigt, wie er auf seinem Telegram-Kanal mitteilte. Er hatte aus dem kremlkritischen Onlineportal "Meduza" zitiert, in dem es um die Frage ging, warum so viele Russen der Propaganda Glauben schenken: "Ich muss sagen, dass ich in sozialen Netzwerken ziemlich oft verschiedene Autoren zitiere, immer in Anführungszeichen und mit Angabe des Nachnamens. Diesmal war es genauso, das heißt, ich habe selbst kein Wort hinzugefügt und vielleicht hat sich das bewährt", so Wostrow auf der Homepage seines Senders.

"Arbeit in der Etappe hat ihre Vorteile"

Offenbar hätten sich ein ihm unbekannter "Kapitän und ein Major" zusammen getan, um ihn zu denunzieren: "Sie haben lange gegraben und konnten ein Zitat finden, das ihrer Meinung nach ausreichte, um eine Ermittlung einzuleiten. Sie bewiesen Mut, Durchhaltevermögen und, ich habe keine Angst vor diesem Wort, echtes Heldentum bei der Suche nach gefährlichen Gedanken im Internet."

Mit sarkastischem Spott schrieb der offenbar sehr unerschrockene Wostrow: "Wenn sich unsere militärische Operation weiterhin so erfolgreich entwickelt, dann hoffe ich sehr, dass diese Kameraden die Gelegenheit haben werden, sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Durch Taten und nicht durch Worte, um Ihre Unverzichtbarkeit für das Vaterland zu beweisen, obwohl ich zugebe, dass die Arbeit in der Etappe ihre unbestreitbaren Vorteile hat."

Zahlreiche, teils sehr prominente TV-Moderatoren haben Russland seit Kriegsbeginn aus Protest gegen den Krieg verlassen, nicht wenige in Richtung Israel, manche auch nach Armenien und Kirgisien oder ins Baltikum, wo überall auch Russisch gesprochen und verstanden wird.