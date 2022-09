Russischer Sänger auf Sanktionsliste: "Sei kein Narr, Amerika"

Über Deutschland wird der russische Propaganda-Barde und Schauspieler Nikolai Wjatscheslawowitsch Rastorgujew (65) nach eigenen Worten von einem ehemaligen Musiker-Kollegen per Textnachrichten auf dem Laufenden gehalten. Nach diesen "Informationen" würden hierzulande Russen diskriminiert und deren Kinder tätlich angegriffen, versicherte der Künstler russischen Medien. Dabei hieß es vor wenigen Jahren noch, Rastorgujew wolle sich wie der ehemalige Bassist seiner Folk-Band "Ljube" in Baden-Baden zur Ruhe setzen, wegen der dortigen hervorragenden medizinischen Versorgung. Letztlich zog der Sänger dann doch nicht um, angeblich wegen seiner betagten Mutter.

Ein für den 12. Mai in Berlin geplantes Konzert mit anschließender Tour durch mehrere deutsche Städte wie Osnabrück, Hamburg, Nürnberg und Offenbach war bereits im vergangenen März abgesagt worden, nachdem Rastorgujew kurz nach Kriegsausbruch bei einem Propaganda-Event zum Jahrestag der Annexion der Krim in Anwesenheit von Wladimir Putin in Moskau aufgetreten war. Später ließ es sich der Künstler nicht nehmen, mehrfach bei Solidaritätskonzerten für die russische Armee zu singen.

"Man muss mental beim Heimatland sein"

Inzwischen dürfte Rastorguew, der auch mal eine Platte in einem Münchner Musikstudio abmischen ließ, sowieso keine große Lust mehr auf den Westen haben, und ein Umzug dürfte auch nicht mehr in Frage kommen: Die Europäische Kommission will ihn in einem neuen Sanktionspaket für seine engen Beziehungen zum Putin-Regime zur Verantwortung ziehen, wie das Portal Politico meldet. Der Sänger, Schauspieler, "Volkskünstler" und regionale Parlamentsabgeordnete der Putin-Partei "Einiges Russland" fände sich damit auf einer Liste von rund dreißig Personen wieder, unter denen auch der rechtsextreme Philosoph und "Kreml-Flüsterer" Alexander Dugin sein soll, dessen Tochter im August bei einem Attentat mit einer ferngesteuerten Autobombe ums Leben kam.

Grundsätzlich jedoch kommt es eher selten vor, dass Kulturschaffende mit Sanktionen belegt werden. Allerdings gibt es sowohl in der Ukraine, als auch im Baltikum und in Polen mittlerweile umfangreiche "Schwarzen Listen" von unerwünschten russischen Künstlern, auf denen auch Rastorgujew aufgeführt ist.

Eigenwillige Geschichtsauffassung

Der Sänger, der sich vor vier Jahren einer Nierentransplantation unterziehen musste und dabei auch in Deutschland medizinisch versorgt wurde, ist altersbedingt nicht mehr so häufig auf Tour, tingelt derzeit aber wieder mit propagandatauglichem Liedgut durch Russland und sucht die Nähe zu den Mächtigen.

Der Platz der Künstler sei an der Seite der Armee, so der Sänger: "Es ist ja so, dass man in einer schwierigen Zeit zur Stelle sein muss, man muss mental beim Heimatland sein. Du kannst gehen, aber du bist immer noch dem Land und seiner Armee verbunden. Das ist absolut richtig. Als die 'weißen' Offiziere, die die [rote] Sowjetmacht hassten, während des Bürgerkriegs abhauten, gingen sie und wanderten aus. Als der Große Vaterländische Krieg kam, waren sie alle wieder an der Seite der Sowjetunion. Bei ihrer Heimat, in der sie wurzelten und für die sie kämpften", behauptete der Ultra-Patriot in einer eigenwilligen Geschichtsauffassung.

Über die zahlreichen, teils sehr prominenten Kollegen, die Russland aus Protest gegen den Angriffskrieg längst verlassen haben, sagte Rastorgujew: "Um ehrlich zu sein, habe ich die Aufregung um diese Namen satt. Lass sie leben, wie sie wollen."

"Wir bekamen Preis für unseren Humor"

Zu den Hits seiner 1989 gegründeten Band gehört der Song "Combat" (Gefecht), der angeblich zum 50. Jahrestag des Siegs im Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, 1995 jedoch von vielen auf den damaligen Tschetschenien-Krieg bezogen wurde, wo "Ljube" die russischen Truppen bespaßte: "Tatsächlich ist das Lied sehr kraftvoll", so Rastorgujew, der von einer "Hymne" spricht, die für Uniformträger getextet worden sei.

Auf der Musikmesse MIDEM in Cannes wurde der Sänger, der insgesamt 16 Alben aufgenommen hat, übrigens 1994 für die "visuellen Qualitäten" seines animierten Musikvideos "Don't Play The Fool, America" (Sei kein Narr, Amerika) ausgezeichnet: "Wir bekamen den Preis für unseren Humor." Im Text schwadroniert Rastorgujew über die Küsten von Sibirien und Alaska, an denen gleichermaßen Saunen, Wodka, Akkordeon und Lachs geschätzt würden.

Noch am 19. September sang Rastorgujew in Stawropol vor einem riesigen "Z"-Banner, dem Symbol der russischen Kriegsbefürworter und Putin-Fans: "Es ist großartig, dass wir es geschafft haben, junge Leute aus dem ganzen Land zusammenzubringen. Die Tatsache, dass Jungs aus Luhansk und Donezk gekommen sind, ist sehr wichtig. Wir brauchen alle, die jetzt da sind, um unsere Unterstützung zu spüren. Sowie Soldaten, die uns alle unter sehr schwierigen Bedingungen beschützen."