Russischer Regisseur Lev Dodin: "Operieren infiziert den Arzt"

In Russland legen die Behörden Wert darauf, dass die Medien nicht von einem "Krieg" in der Ukraine sprechen, sondern von einer "Militäroperation". Dazu sagte der prominente 77-jährige Regisseur und Theaterchef Lev Dodin jetzt in seinem in einer russischen Theaterzeitschrift veröffentlichten Brief an Putin mit einer Mischung aus Ironie und Verzweiflung: "Bei jedem chirurgischen Eingriff blutet derjenige, der operiert wird, und derjenige, der operiert, wird mit unheilbarer Sepsis infiziert. Stoppen Sie die Operation. Verbinden Sie die Wunden."

"Das Gehirn klebt förmlich am Schädel"

Er flehe den russischen Präsidenten Wladimir Putin an, den Angriff abzubrechen, so Dodin: "Als Kinder haben wir die Verteidigung von Moskau, Stalingrad, Leningrad, Kiew gespielt. Es ist unvorstellbar, dass Kiew heute wieder in der Defensive ist und sich russischen Soldaten und Offizieren ergibt. Das Gehirn klebt förmlich am Schädel und weigert sich, solche Bilder zu sehen, zu hören oder zu zeichnen." Die letzten beiden Jahre der Pandemie hätten der Menschheit eigentlich vor Augen halten sollten, "wie zerbrechlich und verwundbar" das Leben sei. Alles könne über Nacht ausgelöscht werden. Die Angehörigen der Gefallenen bekämen das gerade hautnah zu spüren.

"Kunst und Kultur dieser Mission nicht gewachsen"

Anspielend auf Putins Kriegsziel, die Ukraine "von Faschisten zu befreien", schreibt Dodin: "Man kann den Menschen nicht vorschreiben, wann und wen sie fürchten, wann und wen sie bemitleiden sollen. Bisher hat kein einziger Staat gelernt, die Gefühle der Menschen zu kontrollieren. Die Mission von Kunst und Kultur war und ist es, gerade nach all den Schrecken des 20. Jahrhunderts, einen Menschen zu lehren, den Schmerz eines anderen als seinen eigenen wahrzunehmen, zu verstehen, dass keine einzige Idee die größte und schönste ist, die ein Menschenleben wert ist. Schon jetzt können wir sagen: Kultur und Kunst sind dieser Mission wieder einmal nicht gewachsen."

Das 21. Jahrhundert stelle sich gerade als "schlimmer" heraus als das vorherige. "Was bleibt zu tun? Beten, bereuen, hoffen, bitten, fordern, protestieren, bangen? Wahrscheinlich eher das, was wir bisher nicht getan haben: den anderen zu lieben, dem anderen zu vergeben, wie wir uns selbst vergeben, nicht an das Böse zu glauben und das Böse nicht für gut zu halten."