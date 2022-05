Russischer Politologe: "Wenn wir verlieren, raubt uns China aus"

Eigentlich könnte der Kreml beglückt nach Peking schauen: Ein neue Umfrage unter angeblich 3.000 Chinesen soll ergeben haben, dass dort achtzig Prozent eine "gute Meinung" von Russland haben und Putin wegen dessen "Führungsstärke" schätzen, wie die "Prawda" meldet. Doch mit der "brüderlichen Liebe" ist es nach Meinung von Andrei Susdalzew (61), dem einflussreichen Dekan der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik an der Wirtschaftsuni in Moskau, nicht weit her. Aus seiner Sicht ist China nicht etwa Russlands "Verbündeter", sondern "bestenfalls ein historischer Wegbegleiter". Peking habe "eine gewisse Zurückhaltung" gezeigt und Moskau lege "aus irgendeinem Grund keinen Nachdruck" auf die Pflege der gegenseitigen Beziehungen.

"China verteidigt seine eigenen Interessen"

"China unterstützt uns sehr diskret. Es lässt sich nicht gegen uns in Stellung bringen, aber es hilft uns auch nicht", so Susdalzew im Interview mit der "Prawda": "Wenn wir gewinnen, wird China auf unserer Seite sein. Wenn wir verlieren, zumal wenn wir schrecklich verlieren, sollten Sie damit rechnen, dass sich auch China an der Plünderung Russlands beteiligt." Der Professor verwies darauf, dass der chinesische Präsident nicht nach Moskau reiste, obwohl das als starkes Solidaritätszeichen gewertet worden wäre: "Tatsächlich stellt sich heraus, dass wir wieder mal davon ausgehen sein sollten, keine Verbündeten zu haben."

Die amerikanisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen gebe es schon lange. Sie würden durch den Dollar zusammengehalten: "Deshalb gibt Peking dem Druck Washingtons oft nach. Ja, jetzt hat China eine Pause eingelegt, aber nicht uns zu liebe. Es verteidigt seine eigenen Interessen."

"Das ist ein ernstes Problem"

Wenig zuversichtlich ist Susdalzew auch, was die ehemaligen Mitgliedsstaaten der Sowjetunion angeht. Seit zwanzig Jahren sei es nicht gelungen, in diesem Kreis eine gemeinsame Militärdoktrin zu entwickeln. Russland müsse "oft alleine handeln". Von gegenseitiger Hilfe könne keine Rede sein: "Das einzige Land, das die Russische Föderation unterstützte, war Belarus. Aber die belarussischen Streitkräfte beteiligen sich nicht an der russischen 'Spezialoperation' auf dem Territorium der Ukraine. Alexander Lukaschenko hat sich in den letzten zwei Monaten als Friedensbewahrer erwiesen und leistet keine wirkliche Unterstützung. Das ist ein ernstes Problem."

Äußerst konsterniert ist Susdalzew auch über Forderungen von "patriotischen" Landsleuten, in der Ukraine besetzte Gebiete, etwa die Region Cherson, möglichst schnell an Russland anzuschließen: "Es ist klar, dass es unter den Bedingungen der 'Sonderoperation' verfrüht ist, über die Übergabe ganzer ukrainischer Regionen an Russland zu sprechen, was unsere Situation verschlimmert. Schließlich müssen wir erst mal die Ziele der 'Sonderoperation' erreichen, und sie geben bisher nicht als Ziel an, die territoriale Integrität oder die staatliche Struktur der Ukraine zu ändern."

"Siegesstimmung im Westen"

Diese Einschätzungen passen zu den durchweg skeptischen bis abwartenden Prognosen, die in russischen Medien über die militärische und politische Situation des Landes mittlerweile zu lesen sind. Die G7-Erklärung, wonach die führenden Industrienationen "niemals" Veränderungen der ukrainischen Grenzen durch Russland akzeptieren würden, hat so manchen Beobachter eingeschüchtert.

Von einer "Siegesstimmung des Westens" ist etwa in der "Nesawissimaja Gaseta" die Rede: "Dies wird auch durch die Erwähnung der Krim als Teil der Ukraine im Text sowie die territoriale Integrität anderer Staaten, die komplexe Beziehungen zur Russischen Föderation unterhalten, unterstrichen." Und auch die Äußerungen westlicher Politiker und Experten seien in diesen Tagen voller Optimismus hinsichtlich der Perspektiven Kiews im Konflikt mit Moskau.