Russischer Pianist (20) ausgeladen: "Kann nur beten und heulen"

Eine besonders bittere und umstrittene Ausladung: Der aus Moskau stammende Alexander Dmitrijewitsch Malofejew ist erst zwanzig und hat doch schon eine ansehnliche Karriere als Pianist hingelegt: Seit seinem fünften Lebensjahr erhielt er Unterricht, siegte bei einigen Nachwuchswettbewerben und trat in erstrangigen Konzertsälen auf, auch im Münchner Herkulessaal. Hier spielte er vor vier Jahren mit dem Tschaikowski Symphonie-Orchester des Moskauer Rundfunks unter Leitung von Wladimir Fedossejew (89). Doch im kanadischen Montreal soll der junge Mann vorerst nicht wie geplant auf drei Konzerten sein Können zeigen. Grund dafür laut Orchester: "Die erheblichen Auswirkungen auf die ukrainische Zivilbevölkerung durch den russischen Angriff."

Pianist soll kommen, "wenn es die Umstände erlauben"

Zuvor hatte die Vancouver Recital Society Malofejew bereits für den kommenden August ausgeladen. Es solle "kein einziger Cent" der Konzerte in der nächsten Zeit nach Moskau gehen.

Aus Montreal hieß es: "Das Orchester hält es für unangemessen, Herrn Malofejew diese Woche zu empfangen. Wir halten es jedoch weiterhin für wichtig, Verbindungen zu Künstlern aller Nationalitäten zu unterhalten, die sich der Friedens- und Hoffnungsbotschaften verschrieben haben. Wir freuen uns darauf, diesen herausragenden Künstler zu begrüßen, wenn es die Umstände erlauben." Dirigent Michael Tilson Thomas bedauerte die Entscheidung.

Dagegen sagte Simon Brault, der Direktor des kanadischen Council for the Arts, Sanktionen auch in der Kultur seien nötig, um auf Russland Druck auszuüben. Die "wahren Opfer" befänden sich in den ukrainischen Städten, nicht in den Konzertsälen.

"Russen auf Jahre hinaus mitschuldig"

Laut "Montreal Gazette" geht der Rauswurf auf das Drängen der örtlichen ukrainischen Gemeinde zurück. Das Orchester habe sich dem zunächst widersetzt, weil der bereits angereiste Pianist sich sehr klar vom Angriffskrieg distanziert hatte. "Die Wahrheit ist, dass sich jeder Russe auf Jahre hinaus mitschuldig fühlen wird für die entsetzliche und blutige Entscheidung, die niemand von uns beeinflussen oder vorhersagen konnte", so der Künstler auf seiner Facebook-Seite.

Später ließ Malofejew durchblicken, wie sehr ihn die Absage getroffen hat: "Es ist für mich sehr schmerzhaft zu sehen, was gerade passiert. Ich habe niemals soviel Hass sich in alle Richtungen ausbreiten sehen, in Russland und weltweit. Die meisten Menschen, mit denen ich persönlich in den letzten Tagen zu tun hatte, waren von einem einzige Gefühl geleitet - Angst." Ihm seien jedoch die Hände gebunden, er könne nur "beten und heulen". Der Krieg werde kein einziges Problem lösen, es sei beschämend, dass innerhalb weniger Tage die Welt in einen Zustand zurückgefallen sei, wo jeder nur noch zwischen Hass und Panik entscheiden könne.

Gegenüber dem PBS-Radio sagte Malofejew, er tue sich schwer, zur Ukraine öffentlich Stellung zu beziehen, weil er um seine Familie in Russland fürchte. "Ich verstehe, dass meine Probleme und auch die von meinen Verwandten verglichen mit denen der Menschen in der Ukraine gering sind", räumte er ein.

Der Pianist sollte in Montreal Sergei Prokofjews Klavierkonzert Nr. 3 und Werke von Edvard Grieg und Franz Schubert interpretieren.