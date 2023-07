Russischer Minister über Karriere-Frauen: "Bösartige Gewohnheit"

"Je früher eine Frau ein Kind zur Welt bringt, desto besser ist es auf lange Sicht für die Gesundheit der Frau selbst, für die Gesundheit der Kinder und für ihre Karriere", so Michail Muraschko im russischen Parlament. Damit wollte er offenbar allen Frauen ins Gewissen reden, die sich nach der Schulausbildung zunächst der Karriere widmen: "Eine bösartige Gewohnheit hat sich in unserer Gesellschaft breitgemacht, seit man glaubt, dass eine Frau zuerst eine Ausbildung absolvieren, Karriere machen, sich eine materielle Grundlage schaffen und sich erst danach um das Kinderkriegen kümmern sollte." Der Putin-Vertraute schwadronierte, im vorgerückten Alter gingen Frauen das Risiko von "Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten" ein, außerdem hätten sie dann tendenziell keine Zeit mehr, ein "drittes und viertes Kind" zu gebären.

Gleichzeitig hatte Muraschko angekündigt, er sei bereit, über den Vorschlag nachzudenken, Abtreibungen nur noch in staatlichen Krankenhäusern vornehmen zu lassen. Im Übrigen müsse die "Pille danach" im Interesse der Bevölkerungspolitik rationiert werden.

"Es gibt immer weniger von uns"

Hintergrund der Äußerungen ist die rasant fallende Geburtenrate in Russland. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach kürzlich von einer "sehr schwierige demographischen Lage". Allein in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres "schrumpfte" Russland um knapp 237.000 Einwohner. Seit 1999 sank die Zahl der Geburten auf immer neue Negativrekorde, vor allem in den letzten Jahren. Staatliche Maßnahmen zur Familienförderung in Höhe von umgerechnet rund vier Milliarden Euro hätten "nicht das gewünschte Resultat gebracht", räumte Peskow ein. "Es gibt immer weniger von uns, wir sterben aus. Und die Abtreibungen sind einer der Gründe", so der Parlamentsabgeordnete Dmitri Gusew. Putin hatte im Rahmen seiner Propaganda für "traditionelle geistige Werte" den 8. Juli zum "Tag der Familie, Liebe und Treue" ausgerufen und bereits mehrmals in Gesprächen mit Gouverneuren öffentlich die fallende Geburtenrate zum Thema gemacht.

Die polemischen Einlassungen Muraschkos führten zu einer kontroversen, teils sarkastischen Debatte. "Muraschko hat seine Bekanntheit deutlich verbessert. Wer konnte sich bisher an den Nachnamen des Gesundheitsministers erinnern? Jetzt wird das anders sein, allerdings mit obszönen Anmerkungen", so der Kommentar eines Bloggers. Der Minister wisse wohl nicht mehr, in welchem Land er lebe, hieß es von einem weiteren Beobachter: "Wir stimmen Muraschko zu, russische Frauen sind absolut überschnappt. Sie wollen auf die Beine kommen und sich in einem Land verwirklichen, in dem ihr Mann jederzeit an die Front geschickt werden kann und die staatlichen Leistungen gerade mal für Windeln und Essen reichen. Sie sehen, der Staat hat beste Bedingungen für Frauen geschaffen. Für die Neugeborenen gibt es in den Städten einen Mangel an Kindergärten und Schulen, Unsicherheit über die weitere Zukunft, steigende Preise, Kriminalität und Militarismus."

"Fühlt sich an wie in Afghanistan"

Demnächst werde das Parlament Geburten wohl "anordnen", meinte ein Leser scherzhaft und fügte an, er selbst sei altersbedingt diesbezüglich "in Sicherheit". Es war auch zu lesen, ein "Nordkorea 2.0 benötige viele Soldaten, die Rede gleiche ähnlichen Bemerkungen des NS-Verbrechers Heinrich Himmler: "Ich habe schon länger Gänsehaut." Es gab Russen, die sich für Muraschko schämten, er wolle offenbar zurück in das Amerika der fünfziger Jahre. Scherzhaft meinte ein Kommentator: "Ich bin zufällig auf eine Broschüre für junge Ehepartner aus den späten 60er Jahren gestoßen, in der der Autor Empfehlungen dazu gab, wie oft pro Woche man sich mit der Erfüllung ehelicher Pflichten befassen sollte und könnte. Es wurde darauf hingewiesen, dass die beste Zeit dafür vor Mitternacht sei, damit die Eheleute am Morgen danach ausgeruht und arbeitsfähig seien." Inzwischen würden offenbar nicht mehr solche "Empfehlungen" ausgegeben, sondern Befehle erteilt.

"Wie wäre es, die Erfahrungen Afghanistans in Bezug auf Frauen zu übernehmen? Es fühlt sich an, als ob wir uns diesem Ziel sprunghaft nähern" hieß es in einem Eintrag. Es wurde auch nicht versäumt, auf Muraschkos private Verhältnisse einzugehen: Er habe in Moskau vier Wohnungen, aber nur zwei Kinder. Dem Minister wurde dringend empfohlen, sein Geschlecht zu ändern, um selbst zu erleben, wie russische Frauen sich fühlten.

"Geld kommt aus dem Nachttisch"

"Als Redner ist er natürlich denkbar ungeschickt. Wer hat diesen Text vorbereitet? Wer hat diesen wichtigen Auftritt orchestriert? Gibt es wirklich keine Leute mehr an der Macht, die das russische Volk und seine aktuellen Befindlichkeiten verstehen?" fragte Blogger und Soldat Roman Aljechin (110.000 Fans). Er sprach von "tragikomischen" Äußerungen, gemessen am Forschungsstand und nannte Muraschko einen "Pseudo-Technokraten". Ein Blogger erinnerte an den Witz von der Hausfrau, die das ganze Geld "aus dem Nachttisch" nehme, aber keine Ahnung habe, wie es dort hineinkomme.

Telegram-Kommentatorin Alina Schestowskaja schrieb, Frauen könnten jederzeit und unvermittelt ohne Mann dastehen: "Fragen Sie unsere Großmütter." Aus ihrer Sicht gehöre es zu den traditionellen Werten, dass Politiker Verantwortung übernähmen für die von ihnen geäußerten Worte: "Ich wage zu behaupten, dass in meinem Umfeld jeweils zwei, drei oder mehr Kinder von Frauen großgezogen werden, die eine selbstbewusste Karriere aufgebaut und es geschafft haben, sich und ihren Nachkommen einen gewissen Lebensstandard zu garantieren. Und zwar unabhängig davon, ob sie Ehemänner haben, die ihre Familien rundum versorgen und bis zum Tod mit dieser einen Frau zusammenbleiben."