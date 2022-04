Russischer Historiker sicher: "Putin denkt wie Peter der Große"

"Die Geschichte ist auf unserer Seite", heißt es mal wieder aus Russland, das geistig zunehmend Halt und Orientierung im Zarenreich sucht, ja inzwischen sogar bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückblickt, um sich moralisch zu "stärken". Der Historiker Konstantin Mogilewski, im Nebenberuf Vorsitzender der Russischen Historischen Gesellschaft, empfahl im Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Novosti jedenfalls Peter den Großen (1672 – 1725) als Vorbild für die Entscheider von heute.

Der Zar sei ein "rein russischer Mann" gewesen und habe die nötige Nervenstärke besessen, um Anfeindungen auszuhalten: "Er sah alle Palastintrigen, den Kampf um die Macht. Und er war in der Lage, all dies zu überleben, es zu überwinden, in sich einen inneren Kern zu entwickeln, der auf grenzenloser Liebe zu Russland und der Wahrnehmung von Russland als dem wichtigsten, einzigen Wert basiert."

"Negative Trends" umkehren?

Peter habe "wie ein Staatsmann der heutigen Zeit" gehandelt, so Mogilewski, der auch gleich klarstellte, an wen konkret er dabei dachte: "Unser Staatsoberhaupt denkt wie Peter in historischen Kategorien, versteht die wirklich komplexen historischen Prozesse, erkennt die Bedrohungen, die durch die Ereignisse der Vergangenheit verursacht wurden, und die Notwendigkeit, diese Bedrohungen zu beseitigen." Vor allem gehe es heute wie vor 300 Jahren darum, "negative Trends" für Russland umzukehren.

Demnach findet sich Russland zur Zeit abermals in einem Kräftemessen um die Vorherrschaft an der Ostsee, wie im frühen 18. Jahrhundert, als Schweden der Hauptgegner gewesen sei: "Um unserer Existenz und Entwicklung willen haben wir seit der Zeit Peters des Großen keine Angst davor, uns gegen irgendjemanden zu stellen."

Peter der Große mochte keine Reaktionäre

Putin nehme sich die Kampfkraft der "Petrowzen" als Vorbild, die Leibgarde von Peter dem Großen. Mag sein, dass der jetzige russische Präsident gern so viel Nachruhm ernten will wie der legendäre Zar, doch die Behauptung, er eifere ihm politisch nach, ist einigermaßen skurril, denn Peter öffnete Russland ganz entschieden zum Westen hin und war darum bemüht, seinem rückständigen Reich einen durchgreifenden Modernisierungsschub zu verpassen. Die rechtsreaktionären Kräfte, mit denen sich Putin schmückt, wären Peter dem Großen mindestens unheimlich gewesen. Der Zar setzte seinen Reformkurs immerhin gegen den Aufstand der konservativen Strelitzen durch, die er zu Tausenden beseitigen ließ.