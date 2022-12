Russischer Gouverneur: "Sklaven-Lieder fördern Depressionen"

Der Kreml inszeniert sich gern propagandistisch als Kämpfer gegen Kolonialismus und Rassismus, spielt sich immer wieder als Anwalt der armen gegen die reichen Länder auf. Außenminister Sergej Lawrow und Präsident Wladimir Putin werfen den Vereinigten Staaten ständig vor, ihre angebliche weltweite Vorherrschaft auf Kosten afrikanischer und asiatischer Nationen durchzusetzen. Die regierungsnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti bedauerte sogar jüngst, dass Russland vom globalen Süden immer noch als "weißes" Land betrachtet werde, wo Moskau doch so "revolutionär" sei. Dass das nur hohle Phrasen sind, zeigen nicht nur jede Menge rechtsextreme Telegram-Kanäle von russischen Militärbloggern, sondern auch immer wieder verstörend rassistische Kommentare von führenden Politikern.

"Halb-kulturelle Vulgarität"

Jetzt sorgte der Gouverneur der zentralasiatischen Region Kurgan unweit der Grenze zu Kasachstan, Wadim Schumkow (51) für Empörung. Er führte "das Anwachsen spiritueller Leere, von Depressionen und Selbstmorden und den Mangel an Lebenssinn" direkt auf eine "Vernachlässigung der einheimischen Kultur" zurück: "Es stellt sich heraus, dass viele unserer Kinder und Enkel der siegreichen Generation bereits aufwachsen, ohne ihre Abstammung zu kennen und sich nicht mehr daran erinnern. Sie singen Lieder, die von den Nachkommen afroamerikanischer Sklaven geschrieben wurden, spielen oft den Affen und ahmen sie in Gewohnheiten und Sprache nach, erfüllt mit offen gesagt zweitklassiger halb-kultureller Vulgarität."

Es gebe aber "keine wichtigere Aufgabe im Bereich der nationalen Kultur, als die Liebe zu den Wurzeln, die Erinnerung an die Ahnen, ihre glorreiche und ruhmvolle Geschichte, ihre heldenhafte Vergangenheit zu wecken", so Schumkow, der im Mai für Aufsehen gesorgt hatte, weil er nach eigener Aussage mit dem Begriff "Toleranz" Probleme hat.

Russische Medien versuchten ihren Lesern näher zu erläutern, welche Art von Musik Schumkow verabscheut: "Wir verweisen darauf, dass es afrikanische Wurzeln in Musikstilen wie Jazz, Funk, Soul, Blues sowie Reggae, Hip-Hop usw. gibt. Darüber hinaus entlehnt der kubanische Nationaltanz - Salsa - auch einige Elemente der afrikanischen Volkskultur, die für Kubaner religiöse Bedeutung haben."

Lob aus dem russischen Parlament

Aus dem russischen Parlament wurde der Mann sogar noch dafür gelobt, dass er das angeblich "mehr als korrekte Wort Afroamerikaner" benutzt habe, wie es der erste stellvertretende Vorsitzende im dortigen Kulturausschuss, Alexander Scholochow ausdrückte. Das sei nicht mal richtiges "Russisch", denn dort würden Schwarze als "negroide Rasse" bezeichnet. Zwar gebe es "viele positive Merkmale" in der afrikanischen Tradition, so Scholochow, aber wenn es um die Massenkultur und die modernen Erscheinungsformen gehe, könne er Schumkow "nur zustimmen".

Auch Demokratie-Verächterin und Ex-Schauspielerin Jelena Drapeko (74), ebenfalls führendes Mitglied im Kulturausschuss, zeigte Verständnis für die skandalösen Äußerungen: "Vielleicht meinte er Rapper", so die Politikerin: "Das ist so ein afrikanisches Liedgut, das heute unter jungen Leuten ein sehr modischer Trend ist, aber der wird genauso vorbeigehen wie die Leidenschaft für andere Genres verblichen ist."

Rapper: "Ich würde die Gesamtlage verbessern"

Der prominente russische Musiker Stanislaw Baretsky (50) von der Band "Leningrad" sagte, er könne "jedes Wort unterschreiben", das Schumkow von sich gegeben habe: "Es scheint mir eine große Dummheit zu sein, unsere Sendungen nur mit westlicher Musik zu füllen und sie sogar zu einem Kult zu erklären. Ich war mehrmals in den USA. Die Musiker, die uns hier als Stars präsentiert werden, sind dort wenig bekannt, sie treten in kleinen Clubs auf. Also lass die Afroamerikaner dort ihre Musik hören. Warum brauchen wir sie?" Baretsky forderte einen eigenen TV-Kanal nur für patriotische russische Musik.

Dagegen sagte der Rapper David "Ptakha" Nurejew, der Gouverneur von Kurgan habe sich nicht gerade als "intelligente Person" geoutet. Er habe vielmehr zu Rassenhass aufgestachelt, was nach russischem Recht eine Straftat sei: "Ich war in der Region und weiß sehr gut, warum die Menschen dort depressiv sind. Wenn ich der Leiter der Region Kurgan wäre, würde ich meine unmittelbaren Aufgaben anpacken: mich um die Einwohner kümmern, ihre Sozialleistungen, ihre Absicherung und so weiter. Tatsächlich würde ich die Gesamtlage ein wenig verbessern, auch optisch."

Es würde ihn nicht wundern, wenn der Gouverneur als nächstes "white power" ausrufe und alle Schwarzen aus Russland verbannen wolle. Das erinnere an den Nationalsozialismus. Nur ein "Irrer" könne der Musik die Schuld für Missstände geben.

Wut auf Jeans, Kaugummi und Cola

Erst vor zwei Wochen hatte Eduard Galaschinsky, der Rektor der Universität im sibrischen Tomsk, die "Invasion angelsächsischer Codes" in den achtziger Jahren in der UdSSR gebrandmarkt, auf "Jeans, Kaugummi und Cola" geschimpft und speziell die Musik der Beatles kritisiert. Im Übrigen begünstige Rockmusik die "Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen" und der sexuellen Freizügigkeit.

Dazu passt, dass das russische Kulturministerium im kommenden Jahr vor allem Produktionen fördern will, die sich mit dem "Zerfall Europas" und der "Geschlossenheit der russischen Gesellschaft" beschäftigen sollen. Weiteres Thema: "Die neokoloniale Politik der angelsächsischen Länder", was ganz und gar nicht zum rabiaten Rassismus der Kreml-Fans passt.

Eine Umfrage vom August hatte ergeben, dass rund sechzig Prozent der befragten Russen in der westlichen Kultur "keinerlei Nutzen" sehen und etwa jeder Vierte sogar überzeugt ist, dass sie "zerstörerisch" ist. Damit habe sich die Ablehnung des Westens und seiner Werte seit dem Jahr 2000 deutlich stärker ausgeprägt. Dabei gebe es allerdings ein starkes Generationen-Gefälle, so die Soziologen: Unter 35-jährige Russen seien mehrheitlich aufgeschlossen für die westliche Popkultur, zumal in den Großstädten.