Russischer Ex-Verfassungsrichter fürchtet "Niveau von Nordkorea"

Mit 70 Jahren und außer Diensten leistet er sich offenbar eine gewisse Unerschrockenheit: Wenige Wochen nach seiner Pensionierung als russischer Verfassungsrichter äußerte sich Wladimir Jaroslawzew in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsblatt "Wedomosti" ziemlich harsch über Putins Justizsystem.

Die Entscheidungen von Institutionen der Vereinten Nationen und des Europarats würden seiner Meinung nach für Russland zumindest "beratend" gültig bleiben, so Jaroslawzew, obwohl sich das Land mehr und mehr aus diesen Gremien zurückziehe: "Ich denke, dass das Leben uns zwingen wird, dass wir uns weiter darauf beziehen. Die Beschlüsse der Gremien enthalten begründete Positionen zu Menschenrechtsverletzungen, die zu berücksichtigen sind. Ansonsten haben wir das Niveau von Nordkorea, aber ich glaube nicht, dass das jemand will."

"Es gibt keinen anderen Ausweg"

Mit einer gewissen Ironie verwies der Ex-Richter darauf, dass die russische Zentralbankchefin Elvira Naiullina angekündigt habe, gegen die Beschlagnahme der russischen Goldreserven zu klagen. Das jedoch sei nur vor ausländischen oder internationalen Gerichten möglich. Dort allerdings habe Russland "oft verloren", etwa beim Energierecht oder Streitigkeiten in der Welthandelsorganisation: "Ich glaube, es gibt einfach keinen anderen Ausweg." Niemand müsse Richter "lieben", aber es helfe überhaupt nichts, mit ihnen "herumzustreiten".

Zur Kritik aus Russland am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im französischen Straßburg sagte Jaroslawzew: "Nun kann man dem EGMR oder der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit lang und breit politische Vorlieben vorwerfen. Aber es gibt einen Widerspruch - unser dortiger Richter war auch an den getroffenen Entscheidungen beteiligt. Ein weiteres Problem ist, dass unsere Vertreter manchmal nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen."

Menschenrechts-Konvention verliert in Russland Gültigkeit

Der EGMR wird nach Russlands Ausschluss aus dem Europarat im März nur noch bis zum 16. September eingehende Fälle aus Russland annehmen, danach ist die Europäische Menschenrechts-Konvention dort nicht mehr gültig. Finanziell und personell beteiligt sich Russland schon jetzt nicht mehr an dem Gerichtshof, der sich um Klagen aus 46 Mitgliedsstaaten kümmert.

Jaroslawzew hatte bereits 2009 Aufsehen erregt, als er öffentlich Kritik am Justizsystem übte und dessen Unabhängigkeit in Frage stellte. Es gehe nur noch darum, "bereits getroffene Entscheidungen der Machthaber" zu beglaubigen. Obwohl seine Kollegen im Verfassungsgericht daraufhin auf seinen Rücktritt drängten, blieb er bis April Mitglied der höchsten Instanz.

"Es geht darum, mein Gewissen zu beruhigen"

Auf die Frage, ob der russische Verfassungsgerichtshof den EGMR ersetzen könne, sagte Jaroslawzew vergleichsweise vorsichtig: "Die Besonderheit des Europäischen Gerichtshofs liegt natürlich in der größeren Unabhängigkeit von nationalen Behörden. Hier sind wir stärker auf unsere Legislative und Exekutive angewiesen. Aber ich hoffe, dass die Richter angesichts ihres Status und ihres Unabhängigkeitsgeistes diese Aufgabe bewältigen werden."

Seit Herbst 2020 ist es in Russland verboten, Sondervoten von Verfassungsrichtern bei Urteilen zu veröffentlichen. Jaroslawzew galt inoffiziell als besonders eifriger "Abweichler" von der Mehrheitsmeinung: "Wenn ich das Gefühl hatte, dass die Argumente meiner Kollegen Hand und Fuß hatten, schloss ich mich ihnen an. Die Bedeutung abweichender Meinungen besteht darin, zu zeigen, dass es eine andere Lösung für das Problem gibt." Er selbst sei jedenfalls nie bedrängt worden, wo Jaroslawzew.

Ihm selbst sei es nie "wichtig" gewesen, dass seine Minderheitsvoten publiziert würden: "Es geht hier darum, mein Gewissen zu beruhigen. Ich würde immer noch eine abweichende Meinung schreiben, auch wenn sie verschlüsselt, gestempelt, eingenäht wird. Die Zeit vergeht und alles kommt ans Licht."

Oberster Richter nennt U-Haft-Fälle "übertrieben"

Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs Russland, Wjatscheslaw Lebedew, hatte neulich seine Richterkollegen landesweit bei einer Tagung dazu aufgerufen, Angeklagte in Strafsachen nicht länger in jedem Fall in Untersuchungshaft zu nehmen. Das sei "übertrieben". Im ersten Quartal seien von rund 25.000 Betroffenen rund neunzig Prozent im Gefängnis gelandet. Es gebe jedoch mit Hausarrest und Kaution auch mildere Formen der Ahndung.

Menschenrechtsanwalt Jewgeni Smirnow kommentierte das mit den Worten: "Die Aussage von Lebedew signalisiert kein Tauwetter, sondern eher Tradition: Etwa einmal im Jahr macht er eine solche Aussage. Entweder will er an der derzeitigen Praxis nicht wirklich etwas ändern oder er kann sie einfach nicht beeinflussen."