Russischer Ballettstar am Staatstheater Nürnberg

Diana Vishneva hat an vielen großen Häusern getanzt – in Moskau am Bolschoi Ballett, an der Metropolitan Opera in New York und an der Oper in Paris. Jetzt konnte sie Nürnbergs Ballettchef Goyo Montero für seine neueste Produktion gewinnen. Diana Vishneva verbindet mit Montero eine lange Freundschaft. Mit der neuen Ballettproduktion "Narrenschiff" erfüllt sich für beide der Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt.

"Narrenschiff" – ein Highlight

Für Nürnbergs Ballettchef Goyo Montero ist die neue Ballettproduktion "Narrenschiff" der Höhepunkt seiner Karriere als Choreograf. Es ist ein Glücksfall, dass die russische Primaballerina Diana Vishneva in dem zweiteiligen Ballettabend die Titelrolle der Maria Magdalena in "Maria" tanzt.

In "Maria", dem ersten Teil der Uraufführung (Sa. 18.12.), verkörpert Vishneva als Maria Magdalena eine Seelenverwandte von Jesus: Eine starke Frau, die ihren eignen Weg geht und sich nicht bedingungslos an die Regeln der Gesellschaft hält. Für Nürnbergs Ballettchef ist diese Rolle mit Diana Visnheva nicht nur tänzerisch sondern vor allem auch schauspielerisch hervorragend besetzt.

Silber- und Goldfarben dominieren die Bühne

Silber- und Goldfolien bestimmen das Bühnenbild: Mal stellen sie Felsformationen, mal Himmel, Meer oder Rumpf eines Schiffes dar. Die Idee war, die Bühne mit Folien zu gestalten, die benutzt werden, um ankommende Flüchtlinge zu schützen. Auf der einen Seite gold, auf der anderen Seite silber sind sie gleichzeitig kalt und warm. So entsteht ein Bühnenbild, das den Himmel auf Erden wie auch Leid und Schmerz darstellt. Nicht nur Tanz und Bühnenbild, sondern auch die Musik ist außergewöhnlich: Die Partituren des Soundkünstlers Owen Belten treten in einen spannenden Dialog mit Liedern von Richard Strauss.

Die Suche nach der besseren Welt

Im ersten Teil des Ballettabends "Maria" und im zweiten Teil "Narrenschiff" geht es um Zusammenhalt in schwierigen Zeiten – um das Miteinander in einer Gesellschaft in der es unterschiedlichste Individuen und Lebensstile gibt. Das Ballett zeigt in Traumsequenzen ein Schiff voller Narren, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden und auf der Suche nach einer besseren Welt sind.

Das Nürnberger Ballettensemble will mit dieser engagierten Ballettproduktion eine Botschaft senden: Nur ein gutes Miteinander ist für uns ein zuverlässiger Rettungsanker in herausfordernden Zeiten.