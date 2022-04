Russischer Autor ruft "Kunstförderer" Stalin zum Vorbild aus

Propaganda ist ja fast immer ein "Scheinriese" wie aus der Augsburger Puppenkiste: Je näher und genauer man sie betrachtet, desto mehr schrumpft sie in sich zusammen. Der russische Putin-Prediger, Autor und Rechtsextremist Sachar Prilepin (46), bekennender Ukraine-Hasser und eifriger "Frontkämpfer", durfte jetzt in der viel gelesenen "Komsomolskaja Prawda" behaupten, Josef Stalin (1878 – 1953) sei Russlands größter "Kunstförderer" gewesen. Bekanntlich ließ der berüchtigte Schreckensherrscher Kulturschaffende zu Tausenden hinrichten, einkerkern und drangsalieren.

"Wenn Stalin Leitartikel für Zeitungen brauchte, wurden sie von Alexej Nikolajewitsch Tolstoi und Ilja Ehrenburg, weltberühmten Schriftstellern, geschrieben", begründete Prilepin seine wirre These. "Ich habe nur ein paar Lieder genannt, aber tatsächlich ist ihr Umfang riesig und in der heutigen Zeit fast unerklärlich: Inmitten des militärischen Leids wurde die Produktion von Meisterwerken in Gang gesetzt. Gleiches gilt für Theater und Kino: Eine vollständige Liste von Kultaufführungen und Filmen dieser Zeit ist beeindruckend."

Aus der "festlichen Kapitulations-Symphonie" wurde nichts

Doch Stalin habe Kulturleute auch in den Krieg geschickt, so Prilepin, wo sie dann poetische Höchstleistungen vollbracht hätten. Als Beispiel nennt er den sowjetischen Unterhaltungskomponisten Matwei Isaakowitsch Blanter (1903 – 1990), der vom sowjetischen Herrscher "neben Generälen, Diplomaten, Filmemachern und Militärkorrespondenten" 1945 zur Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Berlin geschickt worden sei, "damit er alles sieht und dann eine festliche Symphonie" schreibe: "Das sollte unser Ansatz sein, für die kommenden Jahrhunderte."

Nun ist ja allgemein bekannt, dass es nicht nur in Russland kriegslüsterne und hurrapatriotische Künstler gab und gibt, sondern gerade auch in der deutschen Geschichte. Gleichwohl ist ausgerechnet Blanter für solche Kämpfernaturen nicht gerade ein "Paradebeispiel", denn der Mann schrieb die patriotische Jubel-Symphonie nie, die er angeblich im höchsten Auftrag zu Papier bringen sollte. Stattdessen war er zufällig anwesend, als der sowjetische General Wassili Iwanowitsch Tschuikow (1900 – 1982) mit dem damaligen deutschen Unterhändler Hans Krebs am frühen Morgen des 1. Mai 1945 in Berlin-Tempelhof über einen Waffenstillstand sprach.

Er fiel ohnmächtig aus der Schranktür

Komponist Blanter, der sich einst mit seichten Tanz- und Schlagermelodien sein Geld verdient hatte, trug bei der Gelegenheit Zivilkleidung, was General Tschuikow zum Anlass nahm, den Künstler in einen Garderobenschrank einzusperren, damit der deutschen Delegation einer rein uniformierten, kriegsmäßigen Mannschaft gegenüberstand. Während das (vergebliche) Gespräch seinen Lauf nahm, fiel Blanter plötzlich ohnmächtig aus der Schranktür, was die Deutschen einigermaßen verblüffte. Allerdings trauten sie sich nicht, zu dem Vorfall Fragen zu stellen. Mit dieser Anekdote erschöpften sich die Leistungen des Musikers bei den Kapitulationsverhandlungen.

Für Lieder wie "Unter den Balkansternen", "Irgendwie ein weiter Weg", "Meine Geliebte" und "Im Wald an vorderster Front" bekam er gleichwohl 1946 den Stalinpreis zuerkannt.