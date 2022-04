Russischer Anwalt über Kampfmoral: "Nicht jeder will sterben"

Es gebe immer noch russische Soldaten, die tatsächlich der Propaganda glaubten und fest davon überzeugt seien, in der Ukraine gegen "Nazis" zu kämpfen, so Anwalt Maxim Grebenjuk im Gespräch mit dem kremlkritischen Portal "Meduza". Doch diese "'Gläubigen" seien in der Minderheit. Sein Eindruck: "Der Rest sagt meistens, dass die örtliche Bevölkerung nicht glücklich ist, sie dort zu sehen. Sie sagen auch, dass es keine verstreuten Gruppen von 'Nazis' gibt, wie ihnen gesagt wurde, sondern reguläre, vollwertige Streitkräfte. Die Soldaten verstehen, dass die Dinge nicht so sind, wie ihnen gesagt wurde, und dass es dort keine 'Nazis' gibt, sondern eine Nation, die sich für die Verteidigung ihres Staates einsetzt."

"Das System verdaut Sie und wirft Sie raus"

Er selbst sei davon überzeugt, dass der Angriff mit "vorgeschobenen" Argumenten erfolgt sei und Russen in der Ukraine "absolut nichts" zu suchen hätten, so Grebenjuk, der nach eigenen Worten bei der russischen Nordmeerflotte diente, zehn Jahre Militärstaatsanwalt war, sich dann als Anwalt niederließ und sich jetzt "Soldaten-Ombudsmann" nennt. Der Grund für sein Ausscheiden aus dem Staatsdienst: "Wenn ein Widerspruch zwischen den Interessen des Staates und den Rechten eines Soldaten besteht, stellt sich die Militärstaatsanwaltschaft immer auf die Seite des Staates. Ich wollte die Rechte der Soldaten schützen, das ist für mich viel interessanter."

Außerdem hätten ihn die Vergiftung und Verhaftung des Kremlkritikers Alexei Nawalny vom Glauben abgebracht, das System lasse sich von innen heraus verändern: "Aber ich habe mich getäuscht. Mir wurde klar, dass das System Sie einfach verdauen und rausschmeißen wird. Also beschloss ich zu gehen."

"Ukrainer wissen, wofür sie sterben"

Es gebe viele Gründe dafür, dass sich russische Soldaten weigerten, an die Front zu gehen. Das reiche von Versorgungsproblemen wie abgelaufenen Essensrationen über mangelnde medizinische Betreuung nach Verwunden über mageren Sold bis zur Todesangst: "Die meisten von denen, die zum ersten Mal an die Front gehen, wollen 'entnazifizieren', 'entmilitarisieren', 'befreien', und viele sind sogar bereit zu töten. Aber nicht jeder ist bereit zu sterben." Erst, wenn sie realisierten, dass sie "jeden Moment" fallen könnten, änderten manche ihre Einstellung.

"Viele beginnen, die Notwendigkeit ihrer Beteiligung in Frage zu stellen. Weil die Ukrainer wissen, wofür sie sterben, beruht die Furchtlosigkeit ihrer Soldaten darauf. Als unsere Großväter kämpften, wussten sie, wofür sie starben. Jetzt verstehen unsere Soldaten die Notwendigkeit ihres Todes nicht", so Grebenjuk. Er könne nicht beurteilen, wie erfolgreich die Rekrutierung der russischen Behörden sei, die "Abgänge" seien jedenfalls "sehr groß".

Russland führt dem Kreml zufolge keinen "Krieg"

Weil Putin und sein Regime nachdrücklichen Wert darauf legen, dass Russland sich nicht im Krieg mit der Ukraine befindet, sondern eine "Spezialoperation" durchführt, haben es Anwälte wie Grebenjuk leichter: In der Regel droht Verweigerern die Entlassung mit vorhergehendem "Pflichturlaub". Außer Beschimpfungen als "Verrätern" und möglicherweise negativen Einträgen in ihre Personalunterlagen müssen die Betroffenen wenig befürchten.

Strafen sind nur möglich, wenn Soldaten durch ihr Ausscheiden nachweislich Schaden anrichten, etwa durch die eigenmächtige Entfernung aus dem Wachdienst. Grebenjuk will derzeit "an die hundert" Klienten haben, darunter auch Offiziere: "Nun, es ist eine Sache zu siegen und eine andere zu sterben."

Russische Senatorin: Wehrpflichtige immer noch an der Front

Wie viele russische Soldaten einen Kampfeinsatz ablehnen, ist nicht bekannt. Es gab in den letzten Wochen aufsehenerregende Fälle von massenhafter Verweigerung. In Pskow sollen rund sechzig Uniformierte "gemeutert" haben, in der südrussischen Garde rund 500, in Südossetien etwa 300, heißt es auf dem Onlineportal "Mediazona". Fachleute beziffern den Anteil der Soldaten, die nach Kampfeinsätzen Bedenken haben, an die Front zurückzukehren, auf zwanzig bis vierzig Prozent. Sie schätzten ihre Überlebenschancen "nüchterner" ein, so Militäranalyst Ruslan Leviev vom Conflict Intelligence Team. Die ukrainische Propaganda übertreibt natürlich gern die Gesamtzahl der Betroffenen und berichtet täglich von angeblichen oder tatsächlichen Desertionen.

Die russische Senatorin Lyudmila Narusowa (70) aus Tula, die den Angriff auf die Ukraine offen kritisiert, legte der Generalstaatsanwaltschaft am gestrigen Dienstag Unterlagen vor, wonach entgegen dem persönlichen Versprechen von Putin weiterhin auch Wehrpflichtige in Kampfeinsätze geschickt werden.