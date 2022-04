Russische Zweifel am Sieg: "Bei Niederlage wird Elite weggefegt"

Bemerkenswert, was der russische Oligarch und Medien-Zar Konstantin Malofejew (47, "Marshall Capital Partners) über die Aussichten Russlands in der Ukraine zu sagen hat. Der Angriffskrieg könne natürlich "nur mit einem Sieg" enden, so der monarchistisch denkende Sonderling am ganz rechten Rand der russischen Politik. Allerdings hat Malofejew im Interview mit der "Komsomolskaja Prawda" seine ganz eigene Auffassung davon, was ein "Sieg" denn eigentlich sei: "Ich versichere Ihnen, die Patrioten werden jedes Ergebnis akzeptieren, wenn hier in Russland die Sodomiten-Zirkel, die uns der Westen gebracht hat, aufhören. Wenn das aus Russland entfernt wird, werden die Patrioten jeder Frontlinie zustimmen, die zum Zeitpunkt der Kapitulation des 'Nazi-Regimes' in der Ukraine sein wird."

"Ein wahrer Patriot ist bereit zu sterben"

Mit anderen Worten: Malofejew reicht es, wenn in Russland keine "Schwulenparaden" mehr abgehalten werden, was ja auch Patriarch Kirill von der russisch-orthodoxen Kirche als "Hauptgrund" für den Krieg genannt hatte. Demnach geht es diesen reaktionären Kreisen nicht mehr in erster Linie darum, Geländegewinne in der Ukraine zu machen, sondern Russland zu seinen angeblich "traditionellen" Werten zurückzuführen.

Der Erste Weltkrieg sei verloren gegangen, so Malofejew, weil damals "Liberalismus" und Meinungsfreiheit geherrscht hätten, der Zweite Weltkrieg sei gewonnen worden, weil die Russen schon für defätistische Andeutungen festgenommen worden seien: "Ein wahrer Patriot ist bereit, für das Mutterland zu sterben. Wenn Sie dazu bereit sind, können Sie es so viel kritisieren, wie Sie wollen." Wenn die Ukrainer erstmal einen Blick ins russische "Schaufenster" riskierten, wo alles so sehr viel besser sei als in ihrer Heimat, dann würden sie sich bei einer Volksabstimmung schon für Moskau entscheiden.

Putin selbst spricht inzwischen davon, Ziel des Kriegs sei es, eine "Gefahr von Russland abzuwenden", was ebenfalls sehr flexibel ausgelegt werden kann und keine Rückschlüsse auf territoriale Eroberungspläne mehr zulässt. Anderswo ist zu lesen, es gehe um den "Schutz der russischen Sprache und Kultur".

"Elite leistet größtenteils keine Unterstützung"

So wie es aussieht, braut sich in nationalistischen Kreisen Russlands erheblicher Unmut zusammen über die ausbleibenden militärischen Erfolge an der Front, aber auch über die Passivität von wesentlichen Teilen der Führungsschicht: "Die Elite leistet größtenteils keinerlei Informationsunterstützung für die 'Spezielle Operation', sondern verwischt im Gegenteil die Bedeutung der Operation und überzeugt die Behörden und die Gesellschaft von der Möglichkeit eines schmerzlosen Kompromisses mit dem Feind", schimpft Kommentator Nikita Tretjakow auf dem Online-Portal "Regnum".

Es sei klar, dass "im Falle einer Niederlage oder auch nur eines schwachen Kompromisses" die achtzig Prozent der Bevölkerung, die den Krieg unterstützten, "empört über die Behörden und das Militär herfallen und alles hinwegfegen" würden.

Würden Niederlagen auf "bestimmte Personen" geschoben?

Tretjakow vergleicht den aktuellen Konflikt mit dem russisch-japanischen Krieg von 1905, der verloren gegangen sei, weil die damalige Oberschicht, aber auch das Volk unwillig gewesen seien, "Opfer" zu bringen. Jetzt erlebe Russland zwar gerade eine "patriotische Renaissance", die bleibe jedoch im Staatsapparat "unbemerkt". Die "Liebe der Zivilgesellschaft zum Staat" werde von dem keineswegs erwidert.

Tretjakow wittert Putschgefahr: "Wenn Siege durch auch nur geringfügige Niederlagen ersetzt werden sollten, besteht die Gefahr, dass Teile der aufrichtig patriotischen, aber vom 'System' etwas beleidigten Zivilgesellschaft die Schuld für die Niederlagen nicht auf die Stärke und List des Feindes schieben, sondern auf die Untätigkeit und Unfähigkeit bestimmter verantwortlicher Personen, ja die Macht als solche."

Ex-Politiker warnt: "Propagandisten werden in der Hölle schmoren"

Kaum ein russisches Unternehmen oder eine russische Behörde bekenne sich auf ihrer Website zum Krieg, so der besorgte Autor: "Man gewinnt den Eindruck, dass der Sondereinsatz in der Ukraine aus Sicht der breiten Masse der Beamten und der Wirtschaftselite kein Meilenstein in der Geschichte Russlands, keine strategische Entscheidung von Präsident Putin, sondern eine Privatangelegenheit unserer Streitkräfte ist, die nichts mit dem Gesamtsystem zu tun hat."

Der ehemalige Minister für regionale Entwicklung und Vizegouverneur von St. Petersburg, Igor Albin (55), gibt sich nach Putins neuester Droh-Rede höchst alarmiert. Er hält den Präsidenten für das Opfer von Machenschaften: "All diese Kreaturen und Propagandisten werden in der Hölle schmoren! Wladimir Wladimirowitsch [Putin], sie haben dich viele Male getäuscht. Wir sprechen über unsere Kinder und Enkelkinder! Und auch über deine! Hör auf, dich mit diesen Bastarden zu umgeben! Wenn es einen Krieg gibt, schimpf nicht auf die eigenen Leute! Ihr solltet auch nicht stolz darauf sein. In einem Atomkrieg wird es keine Gewinner geben! Tut mir leid, Freunde."

"Russland hat keinen Grund, sich zu beschweren"

Wie auch immer der Krieg endet, Fjodor Lukjanow vom kremlkritischen "Kommersant", hält Selbstmitleid - eine russische Spezialität - für gänzlich fehl am Platz: "Weltveränderungen haben begonnen, und sie sind wie eine Lawine, die sich von der Bergspitze löst. Ihre Wucht ist so groß, dass es fast unmöglich ist, sie derzeit zu beeinflussen - nicht nur für Russland, sondern vielleicht für alle. Russland hat keinen Grund, sich bei irgendjemandem zu beschweren – was gerade passiert, ist das Ergebnis unserer souveränen Entscheidungen."