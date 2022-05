Russische Umfrage: Beamte und Rentner unterstützen Putins Krieg

Über Meinungsumfragen in Russland gehen die Meinungen weit auseinander. Kritiker behaupten, damit werde in einem autokratischen Regime nicht gemessen, was die Leute denken, sondern lediglich, was sie sagen, und das sei ein himmelweiter Unterschied. Gleichwohl veröffentlichte das russische Wirtschaftsblatt RBC jetzt eine neue soziologische Untersuchung von Anfang Mai, wofür 1.609 Russen befragt worden sein sollen. Ergebnis: 55 Prozent aller Befragten wollen den Krieg fortführen, 29 Prozent sind für einen Waffenstillstand. Damit wäre die Begeisterung für Putins Politik stark abgekühlt. Bisher behauptete der Kreml mit Hinweis auf ältere Umfragen, die Russen stünden zu 70 bis 80 Prozent hinter dem Präsidenten.

Die Jugend will nicht zurück in die Sowjetunion

Wenig verwunderlich, dass mehr Männer als Frauen zu den Kriegsbefürwortern gehören. Und ebenfalls nicht gerade überraschend, dass die unter 30-jährigen die einzige Altersgruppe sind, die den Angriff auf die Ukraine mehrheitlich ablehnt. Erstens sind junge Männer am meisten von einer etwaigen Mobilisierung "bedroht", zweitens leidet die junge Generation besonders unter den mit dem Krieg verbundenen Einschränkungen im Informations- und Unterhaltungsbereich, drittens gibt es bei den Jüngeren in Russland die geringste Sehnsucht nach einer Rückkehr zu den Grenzen und Zuständen der Sowjetunion.

Auch die ärmste Bevölkerungsschicht, die täglich ums Überleben kämpft, zählt nicht zu Putins besonderen Anhängern. Mehr als ein Drittel ist gegen den Krieg, was dem Kreml das meiste Kopfzerbrechen bereiten soll, denn soziale Unruhen, vor allem in der "abgehängten" Provinz, gelten als größte Gefahr für die Stabilität des Regimes. Mit steigendem Einkommen wächst die Zahl der Kriegsbefürworter der Umfrage zufolge, was allerdings auch bedeutet, dass diese Menschen bei Wohlstandsverlusten womöglich sehr schnell das "Lager" wechseln. Die düsteren Nachrichten vom Moskauer Immobilienmarkt, der in wenigen Wochen zusammengebrochen ist, sind diesbezüglich ein Warnsignal.

Wissenschaftler fast alle gegen den Krieg

Keine Berufsgruppe hält angeblich so fest zu Putin wie die Sicherheitsdienste (80 Prozent) und die Rentner (63 Prozent). Auch die Beamten haben zumindest in der Umfrage ähnlich viel Solidarität mit dem Kreml bewiesen - oder geheuchelt. Dagegen ist die Wissenschaft mit überwältigender Mehrheit (85 Prozent) gegen den Krieg, auch die Kommunikationsbranche (54 Prozent). Zu den Kritikern des Kreml gehören außerdem Kulturschaffende, Studenten und Arbeitslose. Russen, die im Ausland waren, sind ebenfalls skeptischer als diejenigen, die die Grenzen noch nie überschritten haben.

Im Nordkaukasus und in Sibirien sollen die meisten Kriegsgegner wohnen, im Fernen Osten und in Zentralrussland ist die "patriotische" Begeisterung wohl größer. In Moskau halten sich Kriegsbefürworter und -kritiker in etwa die Waage.

Nostalgiker sehnen sich zurück in die UdSSR

Die aus der Sicht des Kreml beunruhigenden Nachrichten vom Schlachtfeld haben diejenigen, die Putin die Treue halten, den Soziologen zufolge bisher nur unwesentlich irritiert: 79 Prozent der Kriegsbefürworter glauben, der Vormarsch verlaufe "gut", 71 Prozent lassen sich nicht in ihrem Glauben erschüttern, der Krieg werde Russlands Stellung in der Welt verbessern.

Tröstlich ist die Umfrage für das Regime auf keinen Fall, stellt sich doch abermals heraus, dass die akademische Elite zu den ausgesprochenen Gegnern des aggressiven Nationalismus zählt. Kein Wunder, dass zum Beispiel IT-Fachkräfte Russland massenhaft hinter sich gelassen haben. Wie nicht anders zu erwarten, zählen diejenigen zu den glühendsten Verfechtern des Angriffskriegs, die meinen, davon zu profitieren: Der militärische Komplex, die (noch) Vermögenden, die bei einem Regimewechsel am meisten zu verlieren hätten, die Nostalgiker: 77 Prozent der befragten Kriegsbefürworter wollen Russland in den Grenzen der Sowjetunion wieder auferstehen lassen.