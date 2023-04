Russische Senatorin gegen Putin: "Das Schlimmste ist Angst"

Komplimente bekommt Lyudmila Narusowa (71) reichlich, allerdings nur heimlich. Darunter seien durchaus auch zweifelhafte, so die russische Senatorin. Eine "reifere und hoch geachtete" Persönlichkeit habe ihr zum Beispiel bescheinigt, die einzige Politikerin im Föderationsrat mit "Eiern aus Stahl" zu sein. Und im Aufzug sei ihr neulich etwas Bemerkenswertes passiert: "Das Meeting war vorbei, alle gingen auseinander, der Fahrstuhl war voll, wir standen dicht beieinander, und eine Person, die mir am nächsten stand, fand irgendwo unten meine Hand und drückte sie fest, damit es niemand sah. Es hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Das heißt, er schien zu zeigen, dass er mir zustimmt - er drückte mir so die Hand, wissen Sie, wie bei einem Mann."

"Es gibt Reste von Ehre und Gewissen"

Narusowa ist seit Kriegsausbruch die einzige, die regelmäßig gegen die Gesetzesverschärfungen des Kremls stimmt. Sie begründet ihr Verhalten damit, dass sie im Sinne ihres im Jahr 2.000 verstorbenen Mannes Anatoli Sobtschak handle, des früheren Bürgermeisters von St. Petersburg, dem nachgesagt wurde, großen Einfluss auf Wladimir Putin gehabt zu haben. Putin kam auch vor drei Jahren zu einem Gedenkkonzert nach St. Petersburg, damals sei sie dem Präsidenten zum letzten Mal persönlich begegnet, so Narusowa. Sie habe seinerzeit den Eindruck gehabt, dass Putin die Realität "angemessen" wahrnehme. Ob das jetzt immer noch der Fall sei, wisse sie nicht: "In diesen drei Jahren hat sich viel verändert."

In zwei längeren Interviews mit der russischen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "Forbes" und der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe" äußerte sich die unerschrockene Senatorin ausführlich über ihre verängstigten Kollegen und die unheilvollen Auswirkungen der Propaganda. Es gebe im Parlament zwar "Reste von Ehre und Gewissen", viele wüssten, dass die Verfassung mit Füßen getreten werde, die "überwältigende Angst" sei jedoch stärker. Sie beobachte in der Gesellschaft auch eine "Art Taubheit": "Man hat den Eindruck, die Gesellschaft bewegt sich 'krampfhaft zum Trommelschlag' von Militärkapellen - so drückte es mal [der russische Philosoph und Sozialist] Alexander Herzen im Londoner Exil aus. Die Gesellschaft lebt nicht, sondern bewegt sich mechanisch zum Takt einer Trommel." Es gebe eine "Militarisierung des Bewusstseins".

Auf keiner Reise dabei

So sähen es auch andere, bestätigten ihr das allerdings nur noch "leise", damit es niemand hören könne. Eine "Massenpsychose" gebe es aus ihrer Sicht nicht, vielmehr äußerten ihr gegenüber Menschen "Zweifel", hätten "helle Augenblicke". Als sie kürzlich eine Jacke aus der Textilreinigung abholen wollte, habe sie eine wildfremde Frau angesprochen: "Anfangs war ich in der Situation genauso überrascht wie jeder andere. Dann sagte sie: 'Hören Sie, ich habe einen Sohn im Militäralter, er verfolgt das alles sehr genau, kann ich ihn anrufen? Er wird nicht glauben, dass ich Sie getroffen habe.' Ich habe die Nummer im Video-Chat gewählt. Der junge Mann sah seine Mutter und mich neben ihr. Und er sagte: 'Vielen Dank, dass Sie uns beschützt haben.'"

Auf die Frage, warum der Kreml sie nicht längst kaltgestellt habe, antwortete Narusowa: "Weil das Gesetz das nicht vorsieht - einfach die Senatorin packen und rausschmeißen." Sie glaube nicht, dass ihre Bekanntschaft mit Putin sie vor Verfolgung schütze. Allerdings werde sie auf vielfache Weise geschnitten: Zum Beispiel sei sie in den vergangenen Jahren mit keiner einzigen Parlamentsdelegation auf Reisen gegangen, nicht mal nach Tadschikistan: "Anscheinend stehe ich im Ruf der Unzuverlässigkeit, also berücksichtigen sie mich nirgendwo." Sie dürfe auch keine Artikel in der Parlamentszeitung veröffentlichen.

"Woher kommt die Zersetzung der Gesellschaft?"

Die Atmosphäre im Föderationsrat beschrieb Narusowa "wie bei einem Treffen des sowjetischen Komsomol", der einstigen Jugendorganisation der KPdSU: "Der Vorsitzende der Versammlung sagt: 'Die Partei hat gesagt: Es ist notwendig!' - Der Komsomol antwortete 'Ja!' Und das war's, es gibt keine anderen Möglichkeiten." Sie sei verblüfft darüber, wie reibungslos die Unterdrückungsmaschinerie funktioniere: "Ich bin erstaunt über die Bereitschaft der Strafverfolgungsbehörden, solche Anordnungen auszuführen – und die Bereitschaft der Gesellschaft, das zu tun. Was ist das? Woher kommt diese Zersetzung der Gesellschaft?"

Befremdet verwies die Senatorin auf ein berüchtigtes Zitat des ehemaligen Vorsitzenden der russischen Staatsduma, Boris Gryslow (72), der schon 2003 behauptet hatte, das Parlament "sei kein Ort für Diskussionen". Inzwischen werden Gesetzentwürfe, die sechzig Seiten umfassen, innerhalb von zwanzig Stunden verabschiedet. Der aktuelle Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin schärfte den Abgeordneten ein, sie seien ja schließlich nicht Mandatsträger, "um Entscheidungen zu sabotieren". Eine Analyse der "Novaya Gazeta Europe" ergab kürzlich, dass im vergangenen Jahr überhaupt nur zwei Prozent der Parlamentarier den Knopf für "Nein" oder "Enthaltung" jemals nutzten.

Auswandern will Narusowa vorerst nicht. Sie wolle sich nicht selbst aufgeben: "Ich halte es für meine Pflicht, auch unter diesen Umständen zumindest ein kleines, kleines Reservat jener Ideale zu bewahren, für die mein Mann gekämpft hat."