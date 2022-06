Russische Selbstzweifel: "Was passiert, wenn nichts passiert?"

Inzwischen müssen sogar die russischen Schamanen an die "Front": Pünktlich zur Sommersonnwende, spiritistisch gesehen angeblich die beste Zeit für Bittgebete, versammelten sich 16 Moskauer Gurus, um Russland der "Erfüllung seiner Wünsche" näher zu bringen. Dazu sollen die Schamanen ihre magischen Amulette nach Kräften "mit Energie versorgt" haben, aber einer der beteiligten Seher nahm patriotischen Russen die Hoffnung auf einen baldigen Sieg in der Ukraine: "Geister haben keine Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn wir sie fragen, wann diese ganze Geschichte enden wird, dann ist sie für sie bereits zu Ende. Sie sagen: 'Es wird bald enden.' Aber sie geben kein genaues Datum an."

"Gesellschaft zur Einsicht bringen"

Ziemlich betrübt stellte Alexander Khodakovsky (49), Kommandeur des "Wostok"-Bataillons im Donbass, fest, dass die meisten Russen immer noch einen "schnellen Erfolg" in der Ukraine und einen "großen Sieg" mit einem "endgültigen Resultat" erwarteten: "Aber was passiert, wenn das nicht passiert? Was sollen wir dann sagen und wie ist der fehlende sichtbare Erfolg zu erklären? Vielleicht durch den Verrat des Westens, der die Ukraine mit seiner Militärhilfe vollstopft. Aber nichtsdestotrotz müssen wir anfangen zu erkennen, dass diese Geschichte lange dauern wird, und die Gesellschaft zu dieser Einsicht bringen." Khodakovsky will eine "Phase der Geduld" einläuten, um den "Zusammenbruch der Motivation" zu verhindern, was die aktuell größte Gefahr sei. Statt Spontaneität sei jetzt "Routine" gefragt.

"Kleine Menschen, kleine Gedanken"

Bereits am 7. Juni hatte der kriegserfahrene Haudegen in seinem Telegram-Account eingeräumt, dass die militärische Lage alles andere als zufriedenstellend ist: "Der Grund ist klar: Wir konnten den Feind immer noch nicht so auf Distanz halten, dass es für ihn schwierig wäre, auf uns zu schießen." Mit seinen Landsleuten im Donbass ging Khodakovsky böse ins Gericht. Die dortigen Männer hätten eine "geringe Potenz" und null Bock auf Militärdienst: "Kleine Menschen, kleine Gedanken." Begeisterung sehe anders aus. Alle, die den propagandistischen Buchstaben Z auf ihr Auto klebten, könnten jetzt mal Solidarität beweisen. Statt selbst an die Front zu gehen, sagten sich viele Einwohner der umkämpften Region: "Russland, lass deine Söhne sterben und rette uns."

Gefühl eines "totalen Untergangs"

Dass die Euphorie schon mal größer war, lässt sich auch einem Beitrag im Wirtschaftsblatt "Kommersant" entnehmen, wo es heißt, dass beim kürzlichen Wirtschaftsgipfel in St. Petersburg alle Teilnehmer das Gefühl eines "totalen Untergangs" gehabt hätten, wenngleich jeder beteuert habe, ihm persönlich gehe es noch einigermaßen gut. Das Finanzministerium prognostiziert für das laufende Jahr den Russen ein drastisches Einkommensminus von knapp sieben Prozent, obwohl Putin erst vor wenigen Tagen mehr Wohlstand versprochen hatte. Jetzt heißt es: "Wir müssen bescheidener leben", was die Motivation sicher nicht befeuert.

Der Generaldirektor des Verbands der russischen Diplomaten, Andrei Kortunow, hofft unterdessen darauf, dass die NATO nach ihrem Gipfel Ende des Monats in Madrid die "Stärke" aufbringt, einen "neuen Dialog mit Moskau zu beginnen". Auch andere Kreml-Stimmen äußerten "durch die Blume" ihren dringenden Wunsch, wieder mit der Ukraine zu verhandeln.

"Niemand hat Zweifel"

Zwar bemüht sich Putins Propaganda unermüdlich, lauter vermeintliche "Erfolge" in Umlauf zu bringen, doch sie kann nicht übertönen, dass ukrainische Truppen drei Bohrinseln etwa 70 Kilometer vor Odessa attackierten, Schiffe im Schwarzen Meer mit Raketen ausschalteten, regelmäßig Donezk beschießen und grenznahe russische Dörfer bedroht sind. Das nagt am russischen Selbstbewusstsein. "Niemand hat Zweifel, dass wir gewinnen werden", sagte der Chef des Auslandsgeheimdienstes Sergei Naryschkin, aber dass es diese lapidare Aussage in die Schlagzeilen schaffte, spricht für sich.

"Ein schwieriger Sieg ist ein echter Sieg", sagte die Krasnojarsker Stadträtin Oksana Larionowa bei einer Tagung, wohl ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie unfreiwillig komisch sie sich damit ausdrückte: Der Krieg sei ein "Heilmittel" für innerrussische Gebrechen, worunter sie vor allem "Verräter" versteht, die natürlich "in fast allen Bereichen der Wirtschaft" wühlten. Auf demselben Treffen verlangte der prominente russische Politologe Sergei Maltsew jedoch mangels Erfolgen eine "Überprüfung der Informationspolitik".

VPN-Nutzung soll ungestraft bleiben

Wie die genau aussieht, verriet Maksut Schadajew (45), der Minister für digitale Entwicklung: Russen, die sich illegal über VPN-Netze im Ausland informieren, sollen nicht bestraft werden: "Wenn es jemand wirklich braucht, wird er weiterhin eine solche Gelegenheit haben und behalten." Das sei doch ein "vernünftiger Kompromiss", so der Politiker: "Die Schließung ist der aller letzte Schritt und wirkt sich immer negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit aus." Bei soviel Dialektik den Überblick zu bewahren, ist wirklich nicht leicht.